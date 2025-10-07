ETV Bharat / technology

HMD నుంచి భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైబ్రిడ్ ఫోన్​- రూ. 3,999లకే!

భారత మార్కెట్​లో "HMD టచ్ 4G" లాంఛ్- దీని ప్రత్యేకతలివే!

HMD Touch 4G Launched in India with 3.2-Inch Display
HMD Touch 4G Launched in India with 3.2-Inch Display (Photo Credit- HMD)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 5:19 PM IST

Hyderabad: భారతదేశపు మొట్ట మొదటి హైబ్రిడ్ ఫోన్​గా "HMD టచ్ 4G" మంగళవారం లాంఛ్ అయింది. ఇది ఫీచర్ ఫోన్, స్మార్ట్‌ఫోన్ మధ్య వారధిగా పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ హైబ్రిడ్ ఫోన్ కొత్త ఎక్స్‌ప్రెస్ చాట్ యాప్‌తో వస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్, iOS స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో 13 భాషల్లో వీడియో కాల్స్, వాయిస్ మెసెజ్​లు, గ్రూప్ చాట్‌లను అనుమతిస్తుంది.

ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 3.2-అంగుళాల QVGA టచ్‌స్క్రీన్, డ్యూయల్ సిమ్ కనెక్టివిటీ సపోర్ట్, ఫ్లాష్ యూనిట్‌తో 2-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 64MB RAM, 128MB ఇన్‌బిల్ట్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది S30+ టచ్ యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌పై నడుస్తుంది. ఇది క్విక్-కాల్ బటన్​ను కలిగి ఉంది. సరసమైన ధరలో ఇది స్మార్ట్, బేసిక్ ఫోన్ వినియోగదారులకు గొప్ప ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు.

HMD టచ్ 4G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ "HMD టచ్ 4G" 2.5D కవర్ గ్లాస్‌తో 3.2-అంగుళాల QVGA టచ్-సపోర్ట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.

చిప్​సెట్: ఈ ఫోన్​లో ప్రాసెసర్ కోసం Unisoc T127 చిప్‌సెట్​ను ఉపయోగించారు. ఇది 64MB RAM, 128MB ఇన్‌బిల్ట్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఈ డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్టెడ్ ఫోన్ ఎక్స్టెర్నల్ మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 32GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఈ కొత్త ఫోన్ 2,000mAh రీప్లేసబుల్ బ్యాటరీ సపోర్ట్​తో వస్తుంది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 30 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

కెమెరా సెటప్: ఇది LED ఫ్లాష్ యూనిట్‌తో పాటు 2-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా సెన్సార్‌తో వస్తుంది. అయితే ముందు భాగంలో ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం 0.3-మెగాపిక్సెల్ VGA సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఫోన్ S30+ టచ్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇది క్లౌడ్ యాప్స్ సూట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇందులో క్రికెట్ స్కోర్‌లు, న్సూస్, వెదర్ అప్డేట్స్​తో పాటు టెట్రిస్, సుడోకు వంటి HTML5 గేమ్‌ల కోసం పరికరానికి నేరుగా ప్రసారం అయ్యే వీడియో, సోషల్, యుటిలిటీ యాప్‌లు ఉన్నాయి.

ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్​లో ICE (In Case of Emergency) కీ అనే క్విక్-కాల్ బటన్ ఉంది. దీనిని మూడు షార్ట్ క్లిక్స్ లేదా సింగిల్ లాంగ్ ప్రెస్ ద్వారా యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్‌ప్రెస్ చాట్ యాప్‌తో వినియోగదారులు తమ కాంటాక్ట్‌లతో టెక్స్ట్, వీడియో కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇది Android, iOS డివైజ్​ల యూజర్లు ఉచితంగానే డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేందుకు అందుబాటులో ఉంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త "HMD టచ్ 4G" ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11, బ్లూటూత్ 5.0, GPS, బీడౌ, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ వైర్డ్, వైర్‌లెస్ FM రేడియోతో పాటు MP3 ప్లేయర్​కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP52 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

బరువు, పరిమాణం: ఈ హైబ్రిడ్ ఫోన్ 102.3×61.85×10.85mm పరిమాణంలో 100 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

HMD టచ్ 4G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ కొత్త "HMD టచ్ 4G" ధరను కంపెనీ రూ. 3,999గా నిర్ణయించింది. దీన్ని 64MB RAM + 128MB స్టోరేజ్​తో సింగిల్ వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది.

సేల్ వివరాలు: ఇది HMD ఇండియా వెబ్‌సైట్ ద్వారా సియాన్, డార్క్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్​లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే ఇది ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో ధృవీకరించింది.

