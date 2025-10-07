HMD నుంచి భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైబ్రిడ్ ఫోన్- రూ. 3,999లకే!
భారత మార్కెట్లో "HMD టచ్ 4G" లాంఛ్- దీని ప్రత్యేకతలివే!
Published : October 7, 2025 at 5:19 PM IST
Hyderabad: భారతదేశపు మొట్ట మొదటి హైబ్రిడ్ ఫోన్గా "HMD టచ్ 4G" మంగళవారం లాంఛ్ అయింది. ఇది ఫీచర్ ఫోన్, స్మార్ట్ఫోన్ మధ్య వారధిగా పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ హైబ్రిడ్ ఫోన్ కొత్త ఎక్స్ప్రెస్ చాట్ యాప్తో వస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్, iOS స్మార్ట్ఫోన్లలో 13 భాషల్లో వీడియో కాల్స్, వాయిస్ మెసెజ్లు, గ్రూప్ చాట్లను అనుమతిస్తుంది.
ఈ హ్యాండ్సెట్ 3.2-అంగుళాల QVGA టచ్స్క్రీన్, డ్యూయల్ సిమ్ కనెక్టివిటీ సపోర్ట్, ఫ్లాష్ యూనిట్తో 2-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 64MB RAM, 128MB ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది S30+ టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్పై నడుస్తుంది. ఇది క్విక్-కాల్ బటన్ను కలిగి ఉంది. సరసమైన ధరలో ఇది స్మార్ట్, బేసిక్ ఫోన్ వినియోగదారులకు గొప్ప ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు.
India’s first Hybrid Phone drops!— HMD India (@HMDdevicesIN) October 7, 2025
Designed to give you the best of both worlds, the endurance of a feature phone and the connectivity of a smartphone.
Make video calls that feel personal, stream music that moves with you, find your way with maps, and stay connected with Wi-Fi and… pic.twitter.com/EVZDCdll9f
HMD టచ్ 4G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ "HMD టచ్ 4G" 2.5D కవర్ గ్లాస్తో 3.2-అంగుళాల QVGA టచ్-సపోర్ట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
చిప్సెట్: ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్ కోసం Unisoc T127 చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. ఇది 64MB RAM, 128MB ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్టెడ్ ఫోన్ ఎక్స్టెర్నల్ మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 32GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ కొత్త ఫోన్ 2,000mAh రీప్లేసబుల్ బ్యాటరీ సపోర్ట్తో వస్తుంది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 30 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
కెమెరా సెటప్: ఇది LED ఫ్లాష్ యూనిట్తో పాటు 2-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా సెన్సార్తో వస్తుంది. అయితే ముందు భాగంలో ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 0.3-మెగాపిక్సెల్ VGA సెన్సార్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ S30+ టచ్పై పనిచేస్తుంది. ఇది క్లౌడ్ యాప్స్ సూట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇందులో క్రికెట్ స్కోర్లు, న్సూస్, వెదర్ అప్డేట్స్తో పాటు టెట్రిస్, సుడోకు వంటి HTML5 గేమ్ల కోసం పరికరానికి నేరుగా ప్రసారం అయ్యే వీడియో, సోషల్, యుటిలిటీ యాప్లు ఉన్నాయి.
ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్లో ICE (In Case of Emergency) కీ అనే క్విక్-కాల్ బటన్ ఉంది. దీనిని మూడు షార్ట్ క్లిక్స్ లేదా సింగిల్ లాంగ్ ప్రెస్ ద్వారా యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ చాట్ యాప్తో వినియోగదారులు తమ కాంటాక్ట్లతో టెక్స్ట్, వీడియో కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇది Android, iOS డివైజ్ల యూజర్లు ఉచితంగానే డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు అందుబాటులో ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త "HMD టచ్ 4G" ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11, బ్లూటూత్ 5.0, GPS, బీడౌ, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ వైర్డ్, వైర్లెస్ FM రేడియోతో పాటు MP3 ప్లేయర్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP52 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
బరువు, పరిమాణం: ఈ హైబ్రిడ్ ఫోన్ 102.3×61.85×10.85mm పరిమాణంలో 100 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
HMD టచ్ 4G ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ కొత్త "HMD టచ్ 4G" ధరను కంపెనీ రూ. 3,999గా నిర్ణయించింది. దీన్ని 64MB RAM + 128MB స్టోరేజ్తో సింగిల్ వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది.
సేల్ వివరాలు: ఇది HMD ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా సియాన్, డార్క్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే ఇది ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లు, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో ధృవీకరించింది.