ETV Bharat / technology

D2M టెక్నాలజీతో చౌకైన స్మార్ట్​ఫోన్- ఇకపై ఇంటర్నెట్ లేకుండానే OTT, లైవ్ టీవీ కంటెంట్! - HMD AND LAVA TO LAUNCH D2M PHONES

HMD And Lava To Launch D2M Phones (Image for representation) ( Photo Credit: ETV Bharat )