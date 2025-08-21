Hero Xtreme 125R Single Seat: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ ఇటీవలే తన కొత్త "హీరో గ్లామర్ X 125"ను విడుదల చేసింది. ఇది ఈ విభాగంలో మొదటిసారిగా కొత్త ఫీచర్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు కంపెనీ తన అప్డేటెడ్ "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R"లో కొత్త వేరియంట్ను తీసుకొచ్చింది. మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఇది సింగిల్-సీటర్లోనూ లభిస్తుంది.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R కొత్త వేరియంట్: కంపెనీ ప్రస్తుతం తన హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125Rను స్ప్లిట్-సీట్ సెటప్తో విక్రయిస్తోంది. ఇది దాని స్పోర్టీ, యూత్ఫుల్ డిజైన్కు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అయితే కంపెనీ ఇప్పుడు కొత్తగా దీనిలో కొత్త సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ను తీసుకొచ్చింది. దీని లాంఛ్పై సమాచారం అందించకుండానే సైలెంట్గా దీన్ని భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది.
ధర ఎంతంటే?: దీని ధర స్ప్లిట్-సీట్ IBS వేరియంట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. అంటే "ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" స్ప్లిట్-సీట్ IBS వేరియంట్ ధర రూ. 98,425 ఉండగా ఈ కొత్త అప్డేటెడ్ "హీరో ఎక్స్ట్ 125R" ధరను కంపెనీ రూ. 1 లక్ష (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అయితే స్ప్లిట్-సీట్ ABS వేరియంట్ ధర మాత్రం దీని కంటే ఎక్కువగానే రూ. 1.02 లక్షలుగా ఉంది. కానీ ఇటీవలే విడుదల చేసిన "హీరో గ్లామర్ X" టాప్-వేరియంట్ ధర మాత్రం ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన "ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" సింగిల్-సీట్ మాదిరిగానే ఉంటుంది.
అయితే "హీరో గ్లామర్ X"లో రైడ్-బై-వైర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ టెక్నాలజీని ఉండగా "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" సింగిల్-ఛానల్ ABSని కలిగి ఉంది. "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ డ్రైవర్, పిలియన్ సౌకర్యం పరంగా అదనపు ప్లాక్టికాలిటీని అందిస్తుంది. అయితే ఇది కాస్త తక్కువ స్పోర్టీ లుక్లో కన్పిస్తుంది.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R పవర్ట్రెయిన్: హీరో "ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" కూడా "గ్లామర్ X" మాదిరిగానే 124.7cc ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 11.5 bhp పవర్, 10.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: టీవీఎస్ రైడర్ సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ కూడా దీనికి ప్రత్యర్థిగా అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర రూ. 93,865 (ఎక్స్-షోరూమ్).