GST 2.0 ఎఫెక్ట్- మరింత ఖరీదైనవిగా మారిన హార్లే-డేవిడ్సన్ మోటార్​సైకిళ్లు!

హార్లే-డేవిడ్సన్ మోటార్​సైకిళ్ల ధరల పెంపు- ఆ మోడల్​పై మాత్రం బిగ్ రిలీఫ్!

Harley-Davidson Nightster Special
Harley-Davidson Nightster Special (Photo Credit- Harley-Davidson)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 2:50 PM IST

Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్ సైకిల్ తయారీ సంస్థ "హార్లే-డేవిడ్సన్" GST 2.0 అమలు తర్వాత పోర్ట్‌ఫోలియోలోని దాదాపు అన్ని మోటార్ సైకిళ్ల ధరలు పెరిగాయి. కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 350cc కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి మోడల్ ధరను 40 శాతం పెంచారు. కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో "హార్లే డేవిడ్సన్ X440" మోటార్ సైకిల్ ధర మాత్రమే ప్రస్తుత స్థాయిలో ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఈ ధర అదనపు భారాన్ని కస్టమర్లకు బదిలీ చేయకుండా కంపెనీ భరిస్తుంది.

హార్లే-డేవిడ్సన్ బైక్స్ ధరల జాబితా:

Harley-Davidson Price List
మోడల్పాత ధరలుకొత్త ధరలుధరలో తేడా
హార్లే-డేవిడ్సన్ స్ట్రీట్ గ్లైడ్ (Harley-Davidson Street Glide)రూ. 39.30 లక్షలురూ. 42.50 లక్షలురూ. 3.20 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ రోడ్ గ్లైడ్ (Harley-Davidson Road Glide)రూ. 42.30 లక్షలురూ. 45.75 లక్షలురూ. 3.45 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ స్ట్రీట్ బాబ్ (Harley-Davidson Street Bob)రూ. 18.77 లక్షలురూ. 20.23 లక్షలురూ. 1.46 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ బ్రేక్అవుట్ (Harley-Davidson Breakout)రూ. 31.79 లక్షలురూ. 34.36 లక్షలురూ. 2.57 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ ఫ్యాట్ బాయ్ (Harley-Davidson Fat Boy)రూ. 25.90 లక్షలురూ. 28.03 లక్షలురూ. 2.13 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ హెరిటేజ్ క్లాసిక్ (Harley-Davidson Heritage Classic)రూ. 23.85 లక్షలురూ. 25.71 లక్షలురూ. 1.86 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ పాన్ అమెరికా 1250 స్పెషల్ (Harley-Davidson Pan America 1250 Special)రూ. 25.10 లక్షలురూ. 27.16 లక్షలురూ. 2.06 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ నైట్‌స్టర్ (Harley-Davidson Nightster)రూ. 13.51 లక్షలురూ. 14.54 లక్షలురూ. 1.03 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ నైట్‌స్టర్ స్పెషల్ (Harley-Davidson Nightster Special)రూ. 14.29 లక్షలురూ. 15.38 లక్షలురూ. 1.09 లక్షలు
హార్లే-డేవిడ్సన్ స్పోర్ట్‌స్టర్ ఎస్ (Harley-Davidson Sportster S)రూ. 16.70 లక్షలురూ. 18.05 లక్షలురూ. 1.35 లక్షలు

హార్లే-డేవిడ్సన్ ఇండియన్ శ్రేణి ధరలలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. కీలకమైన టూరింగ్ మోడళ్ల ధరలలో అతిపెద్ద పెరుగుదల కనిపించింది. ఉదాహరణకు "హార్లే-డేవిడ్సన్ రోడ్ గ్లైడ్" ఇప్పుడు రూ.3.45 లక్షలు పెరిగింది. గతంలో రూ. 42.30 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర ఉండగా, ఇప్పుడు ఈ బైక్ ధర రూ. 45.75 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)కు చేరుకుంది.

Harley-Davidson Fat Boy
Harley-Davidson Fat Boy (Photo Credit- Harley-Davidson)

స్పోర్ట్, క్రూయిజర్ కుటుంబంలోని ఇతర ప్రసిద్ధ మోడళ్లు కూడా సవరించిన పన్ను నిర్మాణం కింద గణనీయంగా ఖరీదైనవిగా మారాయి. అయితే "హార్లే-డేవిడ్సన్ X440" ధరలను మాత్రం ప్రస్తుత స్థాయిలోనే రూ. 2.40 లక్షల నుంచి రూ. 2.80 లక్షల మధ్య నిర్వహించాలని కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఇకపోతే డుకాటి, BMW మోట్రాడ్ వంటి ఇతర ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థలు కూడా GST సంస్కరణ తర్వాత తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలలో ధరలను సర్దుబాటు చేయాల్సి వచ్చింది.

Harley-Davidson Pan America 1250
Harley-Davidson Pan America 1250 (Photo Credit- Harley-Davidson)

