"హర్ ఘర్ తిరంగా": సింగిల్ సెల్ఫీతో సర్టిఫికేట్- ఈజీగా ఇలా డౌన్​లోడ్ చేసుకోండి! - HAR GHAR TIRANGA SELFIE 2025

హర్​ ఘర్ తిరంగా సెల్ఫీ 2025- రేపే లాస్ట్!

Har Ghar Tiranga Campaign 2025
Har Ghar Tiranga Campaign 2025 (Photo Credit- Harghartiranga.com)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read

Har Ghar Tiranga Campaign 2025: భారతదేశ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ హర్ ఘర్ తిరంగ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో పాల్గొన్న భారత పౌరులకు ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ తిరంగ అనే డిజిటల్ సర్టిఫికేట్​తో పాటు ఆప్షనల్ ఇ-కార్డ్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్‌లో భాగమైన ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 2 నుంచి ఆగస్టు 15 వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే ఇందులో పాల్గొనేందుకు మీకు ఎక్కువ సమయంలేదు. కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ సింపుల్ ప్రాసెస్​తో "హర్ ఘర్ తిరంగ" ప్రచారంలో పాల్గొనవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.

హర్ ఘర్ తిరంగ ప్రచారంలో ఎలా పాల్గొనాలి?:

  • ఈ ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు ముందుగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మీ ఇల్లు, ఆఫీస్, ఇన్​స్టిట్యూట్ లేదా ఏదైనా అనుకూలమైన ప్రదేశంలో జాతీయ జెండాను ఎగురవేయండి.
  • తర్వాత రెపరెపలాడుతున్న త్రివర్ణ పతాకంతో మీరు సెల్ఫీ లేదా ఫొటో తీసుకుని అధికారిక పోర్టల్​లో లేదా https://harghartiranga.com/selfie వెబ్‌సైట్​లో అప్​లోడ్ చేయండి.
  • ఆ తర్వాత మీ పేరు, మొబైల్​ నంబర్​ను ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఫారమ్, ఫొటోగ్రాఫ్​ను ఫిల్ చేయండి.
  • రిజిస్టర్ చేసుకుని ఫొటో/సెల్ఫీని అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత సైట్ నుంచి మీ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

హర్ ఘర్ తిరంగ సర్టిఫికేట్: ఈ క్యాంపెయినింగ్​లో మీ భాగస్వామ్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ తిరంగ అనే డిజిటల్ సర్టిఫికేట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. మీ సబ్మిషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మీకు "Download Certificate" ఆప్షన్​ కన్పిస్తుంది. కావాలంటే మీరు దాని PDFని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సర్టిఫికేట్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకునేందుకు ఆగస్టు 15 చివరి తేదీ అని గమనించాలి.

మరి హర్ ఘర్ తిరంగ "e-card"ను ఎలా పొందాలి?: ఈ క్యాంపెయినింగ్​లో పాల్గొన్నవారికి డిజిటల్ సర్టిఫికేట్​తో పాటు హర్ ఘర్ తిరంగ ఇ-కార్డ్‌ (e-card)ను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇది "ఎలక్ట్రానిక్ కార్డ్" లేదా "బ్యాడ్జ్". ఈ e-cardను పొందేందుకు మీరు మీ రిజిస్ట్రేషన్, సెల్ఫీ అప్‌లోడ్‌ను పూర్తి చేయాలి. ఆపై వెబ్‌సైట్ మీకు ఇ-కార్డ్​ లేదా బ్యాడ్జ్‌ను క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్​ను అందిస్తుంది. తర్వాత మీరు దాన్ని డౌన్​లోడ్ చేసుకుని మీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, వాట్సాప్ గ్రూపులలో షేర్ చేసుకోవచ్చు.

HAR GHAR TIRANGA CAMPAIGN 2025AUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAYINDEPENDENCE DAY 2025 PARADEHAR GHAR TIRANGA SELFIE 2025

