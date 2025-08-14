Har Ghar Tiranga Campaign 2025: భారతదేశ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ హర్ ఘర్ తిరంగ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో పాల్గొన్న భారత పౌరులకు ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ తిరంగ అనే డిజిటల్ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఆప్షనల్ ఇ-కార్డ్ను కూడా అందిస్తోంది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగమైన ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 2 నుంచి ఆగస్టు 15 వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే ఇందులో పాల్గొనేందుకు మీకు ఎక్కువ సమయంలేదు. కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ సింపుల్ ప్రాసెస్తో "హర్ ఘర్ తిరంగ" ప్రచారంలో పాల్గొనవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.
హర్ ఘర్ తిరంగ ప్రచారంలో ఎలా పాల్గొనాలి?:
- ఈ ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు ముందుగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మీ ఇల్లు, ఆఫీస్, ఇన్స్టిట్యూట్ లేదా ఏదైనా అనుకూలమైన ప్రదేశంలో జాతీయ జెండాను ఎగురవేయండి.
- తర్వాత రెపరెపలాడుతున్న త్రివర్ణ పతాకంతో మీరు సెల్ఫీ లేదా ఫొటో తీసుకుని అధికారిక పోర్టల్లో లేదా https://harghartiranga.com/selfie వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఫారమ్, ఫొటోగ్రాఫ్ను ఫిల్ చేయండి.
- రిజిస్టర్ చేసుకుని ఫొటో/సెల్ఫీని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సైట్ నుంచి మీ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
హర్ ఘర్ తిరంగ సర్టిఫికేట్: ఈ క్యాంపెయినింగ్లో మీ భాగస్వామ్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ తిరంగ అనే డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ను కూడా అందిస్తోంది. మీ సబ్మిషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మీకు "Download Certificate" ఆప్షన్ కన్పిస్తుంది. కావాలంటే మీరు దాని PDFని డౌన్లోడ్ చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సర్టిఫికేట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు ఆగస్టు 15 చివరి తేదీ అని గమనించాలి.
మరి హర్ ఘర్ తిరంగ "e-card"ను ఎలా పొందాలి?: ఈ క్యాంపెయినింగ్లో పాల్గొన్నవారికి డిజిటల్ సర్టిఫికేట్తో పాటు హర్ ఘర్ తిరంగ ఇ-కార్డ్ (e-card)ను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇది "ఎలక్ట్రానిక్ కార్డ్" లేదా "బ్యాడ్జ్". ఈ e-cardను పొందేందుకు మీరు మీ రిజిస్ట్రేషన్, సెల్ఫీ అప్లోడ్ను పూర్తి చేయాలి. ఆపై వెబ్సైట్ మీకు ఇ-కార్డ్ లేదా బ్యాడ్జ్ను క్రియేట్ చేసే ఆప్షన్ను అందిస్తుంది. తర్వాత మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, వాట్సాప్ గ్రూపులలో షేర్ చేసుకోవచ్చు.