ETV Bharat / technology

గూగుల్ సెర్చ్​లో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్- ఈ ఏడాది ఎక్కువగా ఏం సెర్చ్ చేశారో తెలుసా?

Google Year in Search 2024: ప్రముఖ సెర్చ్​ ఇంజిన్ గూగుల్ ఈ ఏడాది భారతీయులు అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన టాపిక్ లిస్ట్​లను రిలీజ్ చేసింది. అందులో IPL నుంచి ఒలింపిక్స్ వరకు స్పోర్ట్స్, 'స్త్రీ 2' మూవీ నుంచి కొరియన్ డ్రామాల వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇండియన్ మ్యూజిక్ హిట్స్​ వంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి.

గూగుల్ సెర్చ్​​లో రాజకీయ రంగంలోకి ప్రవేశించి తొలిసారే సత్తా చాటిన 'వినేష్ ఫోగట్' గురించి తెగ వెతికేశారట. హర్యానా నుంచి బరిలోకి దిగిన ఆమె జులానా స్థానం నుంచి పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సుకతతో ఎక్కువమంది గూగుల్‌లో ఫొగాట్ గురించి సెర్చ్ చేశారు.

ఆమె తర్వాత హార్దిక్ పాండ్యా, రతన్ టాటా గురించి ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసినట్లు గూగుల్ తన బ్లాగ్​ పోస్ట్​లో తెలిపింది. ఇక 'అజర్‌బైజాన్' అనేది గూగుల్ సెర్చ్​లో ట్రావెల్ ఫేవరెట్ ప్లేస్​గా​ నిలిచింది. వీటితో పాటు ఈ టాప్ సెర్చింగ్ లిస్ట్​లో 'ఆరెంజ్ పీల్ థియరీ', 'థ్రోనింగ్ డేటింగ్' వంటి రిలేషన్​షిప్స్ ఫోకసింగ్ మీమ్స్​తో పాటు వర్క్​ప్లేస్ బిహేవియర్ 'Gen Z బాస్' మీమ్ కూడా ఉంది.

ఈ ఏడాది 'Pookie', 'demure', 'Moye Moye' వంటి చమత్కారమైన లింగో, మీమ్స్​ను ఎక్కుగా ప్రజాదరణ పొందాయి. వీటితో పాటు పాలస్తీనా వివాదంతో ప్రజలు ఎక్కువగా 'All Eyes on Rafah' అని సెర్చ్ చేసినట్లు గూగుల్ తెలిపింది. ఇక లోక్ సభ ఎన్నికలు భారత రాజకీయాల్లో ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువమంది 'How to vote Lok Sabha' అనే అంశంపై శోధించారు. ప్రజలు ఆరోగ్యం, వాతారణంపై ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతూ 'excessive heat​', 'AQI near me' వంటి అంశాలపై సెర్చ్ చేసినట్లు గూగుల్ తెలిపింది.

ఓవరాల్ టాప్-10 సెర్చింగ్ లిస్ట్ ఇదే: మన దేశంలో 2024లో అత్యధికంగా 'ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్' కోసం సెర్చ్ చేశారు. ఇక 'T20 వరల్డ్ కప్', 'భారతీయ జనతా పార్టీ', 'ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ 2024', 'ఒలింపిక్స్ 2024' టాప్-5 లిస్ట్​లో మిగిలిన వరుసగా మిగిలిన స్థానాలను ఆక్రమించాయి. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో 'ఎక్సన్స్సివ్ హీట్​', 'రతన్ టాటా', 'ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్', 'ప్రో కబడ్డీ లీగ్', 'ఇండియన్ సూపర్ లీగ్' భారత్​లో ఈ సంవత్సరం టాప్-10 ట్రెండింగ్​లో ఉన్నాయి.

India's Year in Search 2024: Overall and more (Google India)

మూవీస్ అండ్ షోస్​: ఈ ఏడాది మన దేశంలో.. గూగుల్​లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన మూవీస్​లో 'స్త్రీ 2' అగ్రస్థానంలో ఉంది. అదే సమయంలో 'హను-మాన్', 'కల్కి' సినిమాలు కూడా తమ కథనాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.