మీరు "Google Assistant" వినియోగిస్తున్నారా?- ఇకపై ఇది కనిపించదుగా!- దీని స్థానంలో ఏం వస్తుందంటే? - GEMINI FOR HOME

ఇప్పుడు గూగుల్ అసిస్టెంట్ మరింత స్మార్ట్​- అయితే ఆ పేరుతో కాదు!

Google Unveils Gemini for Home a Smarter AI Powered Voice Assistant for Smart Homes
Google Unveils Gemini for Home a Smarter AI Powered Voice Assistant for Smart Homes (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 8:22 PM IST

Gemini for Home: మీరు గూగుల్ అసిస్టెంట్​ను వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకో అదిరే అప్డేట్. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ఆధారిత వాయిస్ అసిస్టెంట్ మరింత స్మార్ట్​గా మారింది. దీంతో ఇప్పుడు మీరు మెరుగైన పర్సనలైజ్డ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను పొందుతారు. అయితే ఆ పేరుతో కనిపించదు. ఈ మేరకు గూగుల్ ఈరోజు "Gemini for Home" అనే పేరుతో తన "Google Assistant"ను అప్డేట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది పూర్తిగా కొత్త వాయిస్ అసిస్టెంట్. దీనిని "Google Home" కోసం పరిచయం చేస్తున్నారు.

గూగుల్ ఈ కొత్త వాయిస్ అసిస్టెంట్ అంటే "Gemini for Home" ఇప్పుడు "Gemini AI" సహాయంతో నడుస్తుంది. ఇది క్రమంగా "Google Assistant"ని భర్తీ చేస్తుంది. దీని సహాయంతో వినియోగదారులు స్మార్ట్ లైట్స్, మ్యూజిక్, టైమర్ సెట్ చేయడం, హ్యాండ్-ఫ్రీ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ వంటి పనులను చేయొచ్చు. ఈ వాయిస్​ అసిస్టెంట్​ అక్టోబర్ నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.

దీనికోసం ఎర్లీ యాక్సెస్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభించనున్నట్లు గూగుల్ తన బ్లాగ్ పోస్ట్ ద్వారా తెలిపింది. దీనిలో ఫ్రీ, పెయిడ్ ఆప్షన్​లు రెండూ ఉంటాయి. "Google Assistant" మాదిరిగానే వినియోగదారులు "Hey Google" అని చెప్పడం ద్వారా "Gemini for Home"ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ ఇంట్లోని అన్ని పరికరాల్లో పని చేస్తుంది. ఈ వాయిస్ అసిస్టెంట్ కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యునికి, అతిథులకు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

గూగుల్ అసిస్టెంట్ నయా రూపం: కంపెనీ ఇప్పుడు తన గూగుల్ అసిస్టెంట్​ను "Gemini for Home"గా అప్డేడ్ చేయడం చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ​ఇందుకు కారణం మొబైల్‌లో AI ఫీచర్ల పరంగా గూగుల్ ఇతర కంపెనీల కంటే ముందుంది. కానీ హోమ్ AI అసిస్టెంట్ పరంగా కంపెనీ అమెజాన్ "అలెక్సా ప్లస్" కంటే వెనుకబడి ఉందనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే "అలెక్సా ప్లస్" అత్యంత ప్రజాదరణతో ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల ఇళ్లలో ఉంది.

ఇప్పటివరకు గూగుల్ తన జెమిని కింద అనేక ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. వాటిలో న్యూ వాయిసెస్, బెటర్ కాన్వర్జేషన్, నెస్ట్ (Nest) కెమెరాలో AI ఫీచర్లు, కొన్ని స్పీకర్లలో జెమిని ఆప్షన్స్​ వంటివి ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఫీచర్లన్నీ ఫుల్​ప్లెడ్జ్ ఏఐ అసిస్టెంట్ లాగా లేవు. ఎట్టకేలకూ కంపెనీ ఇప్పుడు "Gemini for Home" రూపంలో ఈ లోపాన్ని భర్తీ చేస్తోంది.

అనిష్ కట్టుకరన్ ఏమన్నారంటే?: తమ కొత్త వాయిస్ అసిస్టెంట్​పై గూగుల్ హోమ్ అండ్ నెస్ట్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ అనిష్ కట్టుకరన్ మాట్లాడారు. ఆయన అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. "Gemini for Home"తో మీ ఎక్స్​పీరియన్స్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఇది గూగుల్ AI మోడల్ (Gemini) అడ్వాన్స్డ్ రీజనింగ్, ఇన్​ఫెరెన్స్ అండ్ సెర్చ్ కేపబిలిటీస్​ను ఉపయోగించుకోగలదు. దీన్ని సంభాషణలు, మీ పనులను మరింత సహజంగా చేయడంతోపాటు సులభంగా చేయగలిగేలా గూగుల్ హోమ్​ కోసం ప్రత్యేకంగా కస్టమైజ్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్త AI గూగుల్ అసిస్టెంట్ మీ కమాండ్​ను ఇంతకుముందుకంటే మెరుగైన మార్గంలో అర్థం చేసుకోగలదు.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: గూగుల్ తన అధికారిక పోస్ట్ ద్వారా ఇది ఎలా పనిచేస్తోందో వివరించింది. ఇందుకోసం ఓ ఉదాహరణను కూడా జోడించింది. ఈ అసిస్టెంట్ మీరు అందించిన "నా బెడ్‌రూమ్​లో తప్ప అన్ని లైట్లను ఆపివేయి" లేదా "ఈ ఏడాది వేసవి బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ నుంచి ఒక పాటను రేస్ కార్‌తో ప్లే చేయి" లేదా "బ్రోకలీని పర్ఫెక్ట్‌గా బ్లాంచ్ చేయడానికి టైమర్‌ను సెట్ చేయి" వంటి కమాండ్​లను మరింత చక్కగా అర్థం చేసుకోగలదు. దీంతోపాటు ఇది లిస్ట్​లు, క్యాలెండర్ ఎంట్రీలతో పాటు రిమైండర్‌లను సెట్ చేయడాన్ని గతంలో కంటే సులభతరం చేస్తుంది.

మరో పెద్ద మార్పు ఏంటంటే దీనిలో "Gemini Live" చేర్చడం. ఇది గూగుల్ హోమ్‌లో సంభాషణలను మరింత ఇంటరాక్టివ్‌గా చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు "హే గూగుల్" అని పదే పదే అనకుండానే ఈ వాయిస్ అసిస్టెంట్​తో మాట్లాడొచ్చు. దీనితో మీరు వంటలో సహాయం పొందవచ్చు, కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిష్‌వాషర్‌ను ఎలా రిపేర్ చేయాలో అడగవచ్చు. దీనితో పాటు ఇది పిల్లల కోసం బెడ్​టైమ్ స్టోరీస్​ సృష్టించడం వంటి క్రియేటివిటీ పనులను కూడా చేయగలదు.

