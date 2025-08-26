Google Developer Verification: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేసే విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తోంది. ఇకపై సర్టిఫైడ్ పరికరాల్లో యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి డెవలపర్లను ధృవీకరించడం తప్పనిసరి చేస్తోంది. అంటే ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో ధృవీకరించని డెవలపర్ల నుంచి యాప్ల సైడ్లోడింగ్ను గూగుల్ బ్లాక్ చేయనుంది. మాల్వేర్ ప్రమాదాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పును తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త విధానం వచ్చే ఏడాది నుంచి అమలులోకి రానుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే..
గూగుల్ ఇప్పుడు "డెవలపర్ వెరిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్"ను తీసుకువస్తోంది. దీని కింద "సర్టిఫైడ్ ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్"లో ప్రజలు తమ అప్లికేషన్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెవలపర్లకు గూగుల్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి. అంటే ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో యూజర్లు తమ యాప్స్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే డెవలపర్లు ముందుగా తమను తాము గూగుల్ ద్వారా వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి. ప్లే స్టోర్ డెవలపర్లకు ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలులో ఉంది. ముఖ్యంగా 2024లో ప్లాట్ఫామ్లోని అన్ని ప్లే స్టోర్ యాప్ డెవలపర్లకు తమ యాప్లను అందించడానికి గూగుల్ ఈ వెరిఫికేషన్ను తప్పనిసరి చేసింది.
అయితే ఇప్పుడు ఈ కొత్త మార్పుతో ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో తమ యాప్లను అందించడానికి థర్డ్ పార్టీ యాప్ డెవలపర్లు కూడా గూగుల్తో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది గూగుల్ సర్వీసుల ప్రీ-ఇన్స్టాల్డ్ ఫోన్లన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. కానీ కస్టమ్ ROMలు లేదా గూగుల్ సర్వీసులు లేకుండా వచ్చే చైనీస్ పరికరాలకు వర్తించదు.
గూగుల్ ఈ వెరిఫికేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఎయిర్పోర్ట్లో నిర్వహించే ID చెకింగ్తో పోలుస్తోంది. అంటే కంపెనీ ఈ ప్రోగ్రాం కింద డెవలపర్ ఐడెంటిటీని వెరిఫై చేయనుందని, కానీ వారి యాప్ కంటెంట్ను సమీక్షించబోదని చెబుతోంది.
ఇందుకోసం గూగుల్ కొత్త "ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ కన్సోల్"ను కూడా నిర్మిస్తోంది. ఇక్కడ యాప్ స్టోర్ వెలుపల యాప్లను పంపిణీ చేసే డెవలపర్లు తమ వెరిఫికేషన్ను పూర్తి చేయడానికి నమోదు చేసుకోవాలి. అక్టోబర్ నుంచి గూగుల్ ఈ కొత్త సిస్టమ్ను పరీక్షించడం ప్రారంభిస్తుంది.
అయితే డెవలపర్లకు మార్చి 2026లో "ఆండ్రాయిడ్ కన్సోల్"కు యాక్సెస్ లభిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 2026లో బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా, సింగపూర్, థాయిలాండ్లలో గూగుల్ ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఆ తర్వాత అంటే 2027లో దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.