ETV Bharat / technology

గూగుల్ డెవలపర్ వెరిఫికేషన్: ఇకపై ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు మరింత సెక్యూరిటీ - GOOGLE DEVELOPER VERIFICATION

ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో ధృవీకరించని డెవలపర్‌ల నుంచి యాప్‌ల సైడ్‌లోడింగ్‌ను గూగుల్ బ్లాక్ చేయనుంది. ఎప్పటినుంచంటే..?

Google to block sideloading of apps from unverified developers on Android devices from next year
Google to block sideloading of apps from unverified developers on Android devices from next year (Photo Credit- developer.android.com)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read

Google Developer Verification: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసే విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తోంది. ఇకపై సర్టిఫైడ్ పరికరాల్లో యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి డెవలపర్‌లను ధృవీకరించడం తప్పనిసరి చేస్తోంది. అంటే ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో ధృవీకరించని డెవలపర్‌ల నుంచి యాప్‌ల సైడ్‌లోడింగ్‌ను గూగుల్ బ్లాక్ చేయనుంది. మాల్వేర్ ప్రమాదాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పును తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త విధానం వచ్చే ఏడాది నుంచి అమలులోకి రానుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే..

గూగుల్ ఇప్పుడు "డెవలపర్ వెరిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌"ను తీసుకువస్తోంది. దీని కింద "సర్టిఫైడ్ ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్​"లో ప్రజలు తమ అప్లికేషన్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెవలపర్‌లకు గూగుల్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి. అంటే ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో యూజర్లు తమ యాప్స్​ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలంటే డెవలపర్లు ముందుగా తమను తాము గూగుల్​ ద్వారా వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి. ప్లే స్టోర్ డెవలపర్‌లకు ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలులో ఉంది. ముఖ్యంగా 2024లో ప్లాట్‌ఫామ్‌లోని అన్ని ప్లే స్టోర్ యాప్ డెవలపర్‌లకు తమ యాప్‌లను అందించడానికి గూగుల్ ఈ వెరిఫికేషన్​ను తప్పనిసరి చేసింది.

అయితే ఇప్పుడు ఈ కొత్త మార్పుతో ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో తమ యాప్‌లను అందించడానికి థర్డ్ పార్టీ యాప్ డెవలపర్‌లు కూడా గూగుల్‌తో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది గూగుల్ సర్వీసుల ప్రీ-ఇన్​స్టాల్డ్ ఫోన్​లన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. కానీ కస్టమ్ ROMలు లేదా గూగుల్ సర్వీసులు లేకుండా వచ్చే చైనీస్ పరికరాలకు వర్తించదు.

గూగుల్ ఈ వెరిఫికేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఎయిర్​పోర్ట్​లో నిర్వహించే ID చెకింగ్​తో పోలుస్తోంది. అంటే కంపెనీ ఈ ప్రోగ్రాం కింద డెవలపర్ ఐడెంటిటీని వెరిఫై చేయనుందని, కానీ వారి యాప్ కంటెంట్​ను సమీక్షించబోదని చెబుతోంది.

ఇందుకోసం గూగుల్ కొత్త "ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ కన్సోల్‌"ను కూడా నిర్మిస్తోంది. ఇక్కడ యాప్ స్టోర్ వెలుపల యాప్‌లను పంపిణీ చేసే డెవలపర్‌లు తమ వెరిఫికేషన్​ను పూర్తి చేయడానికి నమోదు చేసుకోవాలి. అక్టోబర్ నుంచి గూగుల్ ఈ కొత్త సిస్టమ్‌ను పరీక్షించడం ప్రారంభిస్తుంది.

అయితే డెవలపర్లకు మార్చి 2026లో "ఆండ్రాయిడ్ కన్సోల్‌"కు యాక్సెస్ లభిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 2026లో బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా, సింగపూర్, థాయిలాండ్‌లలో గూగుల్ ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఆ తర్వాత అంటే 2027లో దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

Google Developer Verification: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేసే విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తోంది. ఇకపై సర్టిఫైడ్ పరికరాల్లో యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి డెవలపర్‌లను ధృవీకరించడం తప్పనిసరి చేస్తోంది. అంటే ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో ధృవీకరించని డెవలపర్‌ల నుంచి యాప్‌ల సైడ్‌లోడింగ్‌ను గూగుల్ బ్లాక్ చేయనుంది. మాల్వేర్ ప్రమాదాలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పును తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త విధానం వచ్చే ఏడాది నుంచి అమలులోకి రానుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే..

గూగుల్ ఇప్పుడు "డెవలపర్ వెరిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్‌"ను తీసుకువస్తోంది. దీని కింద "సర్టిఫైడ్ ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్​"లో ప్రజలు తమ అప్లికేషన్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే డెవలపర్‌లకు గూగుల్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి. అంటే ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో యూజర్లు తమ యాప్స్​ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలంటే డెవలపర్లు ముందుగా తమను తాము గూగుల్​ ద్వారా వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి. ప్లే స్టోర్ డెవలపర్‌లకు ఇప్పటికే ఈ విధానం అమలులో ఉంది. ముఖ్యంగా 2024లో ప్లాట్‌ఫామ్‌లోని అన్ని ప్లే స్టోర్ యాప్ డెవలపర్‌లకు తమ యాప్‌లను అందించడానికి గూగుల్ ఈ వెరిఫికేషన్​ను తప్పనిసరి చేసింది.

అయితే ఇప్పుడు ఈ కొత్త మార్పుతో ఆండ్రాయిడ్ పరికరాల్లో తమ యాప్‌లను అందించడానికి థర్డ్ పార్టీ యాప్ డెవలపర్‌లు కూడా గూగుల్‌తో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది గూగుల్ సర్వీసుల ప్రీ-ఇన్​స్టాల్డ్ ఫోన్​లన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. కానీ కస్టమ్ ROMలు లేదా గూగుల్ సర్వీసులు లేకుండా వచ్చే చైనీస్ పరికరాలకు వర్తించదు.

గూగుల్ ఈ వెరిఫికేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఎయిర్​పోర్ట్​లో నిర్వహించే ID చెకింగ్​తో పోలుస్తోంది. అంటే కంపెనీ ఈ ప్రోగ్రాం కింద డెవలపర్ ఐడెంటిటీని వెరిఫై చేయనుందని, కానీ వారి యాప్ కంటెంట్​ను సమీక్షించబోదని చెబుతోంది.

ఇందుకోసం గూగుల్ కొత్త "ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ కన్సోల్‌"ను కూడా నిర్మిస్తోంది. ఇక్కడ యాప్ స్టోర్ వెలుపల యాప్‌లను పంపిణీ చేసే డెవలపర్‌లు తమ వెరిఫికేషన్​ను పూర్తి చేయడానికి నమోదు చేసుకోవాలి. అక్టోబర్ నుంచి గూగుల్ ఈ కొత్త సిస్టమ్‌ను పరీక్షించడం ప్రారంభిస్తుంది.

అయితే డెవలపర్లకు మార్చి 2026లో "ఆండ్రాయిడ్ కన్సోల్‌"కు యాక్సెస్ లభిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 2026లో బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా, సింగపూర్, థాయిలాండ్‌లలో గూగుల్ ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఆ తర్వాత అంటే 2027లో దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVELOPER VERIFICATION PROGRAMMEGOOGLE SERVICESANDROID DEVICESANDROID APPS DOWNLOADGOOGLE DEVELOPER VERIFICATION

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.