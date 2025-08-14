ETV Bharat / technology

గూగుల్ 'పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్' టీజర్ వచ్చేసిందోచ్- లాంఛ్ అప్పుడేనా? - GOOGLE TEASES PIXEL 10 PRO FOLD

గూగుల్ 'పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్' డిజైన్ రివీల్- ఎలా ఉందంటే?

Google Teases Pixel 10 Pro Fold
Google Teases Pixel 10 Pro Fold (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 1:23 PM IST

Google Teases Pixel 10 Pro Fold: గూగుల్ వచ్చే వారం అంటే ఆగస్టు 20,2025న తన వార్షిక "మేడ్ బై గూగుల్" ఈవెంట్‌ను నిర్వహించబోతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన కొత్త "పిక్సెల్ 10 సిరీస్‌"ను విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్‌లో నాలుగు పిక్సెల్ ఫోన్‌లను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. వీటిలో 'పిక్సెల్ 10', 'పిక్సెల్ 10 ప్రో', 'పిక్సెల్ 10 ప్రో XL', 'పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్' ఫోన్‌లు ఉంటాయి.

ఈ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు ముందుగా కంపెనీ "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" చిన్న టీజర్ వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. దీని ద్వారా ఈ ఫోన్ డిజైన్​ను రివీల్ చేసింది. ఈ వీడియో టీజర్‌లో ఫోన్ లోపలి లేదా అన్​ఫోల్డ్ డిస్​ప్లే, వెనక కెమెరా సెటప్ కనిపిస్తోంది. అందులో ఈ ఫోన్ ఎక్కువ శాతం బూడిద రంగులో ఉండటాన్ని చూడొచ్చు. దీన్ని మూన్‌స్టోన్ కలర్ అని పిలుస్తారు. ఇటీవలే కంపెనీ "పిక్సెల్ 10 ప్రో" డిజైన్‌ను రివీల్ చేస్తూ ఓ 13 సెకన్ల వీడియో టీజర్​ను రిలీజ్ చేయగా.. అది కూడా సేమ్ ఇదే కలర్​లో కనిపించింది.

పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ డిజైన్: ఈ వీడియో కేవలం 30 సెకన్ల నిడివి మాత్రమే ఉంది. కానీ దీన్ని చూస్తే "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" డిజైన్ "పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్‌"కి చాలా పోలి ఉంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇకపోతే గూగుల్ ఈ కొత్త ఫోల్డింగ్ ఫోన్​పై ఇప్పటికే చాలా వార్తలు వచ్చాయి. అవి కూడా గూగుల్ తన తదుపరి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ డిజైన్‌లో పెద్దగా ఎటువంటి మార్పులు చేయడంలేదని పేర్కొన్నాయి.

ఇకపోతే కంపెనీ "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్"కు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను ఇంకా నిర్ధారించలేదు. కానీ కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ ఫోన్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్​తో రావచ్చు. దీనితో పాటు కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను గ్రీన్, గోల్డ్ కలర్ ఆప్షన్​లలోనూ లాంఛ్ చేయొచ్చని కొన్ని లీక్డ్ రిపోర్ట్స్ వెల్లడించాయి. అయితే ప్రస్తుతం కంపెనీ దీని గ్రే కలర్ ఆప్షన్​ను మాత్రమే టీజర్​ ద్వారా రివీల్ చేసింది.

దీనితో పాటు ఈ వీడియో టీజర్ డిస్క్రిప్షన్​లో ఆగస్టు 20న జరగనున్న "గూగుల్ పిక్సెల్ 10" ఈవెంట్ తేదీని గూగుల్ ప్రస్తావించింది. కానీ ఈ సిరీస్​లో " పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" మోడల్​ను ఆగస్టులో రిలీజ్ చేస్తుందా? లేకుంటే అక్టోబర్‌ నెలలోనా? అని క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే గూగుల్ తన పిక్సెల్ ఫోన్‌ను అక్టోబర్‌లో విడుదల​ చేయొచ్చని, ఆగస్టు లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో కాదని కొన్ని మీడియా రిపోర్ట్స్ నివేదించాయి.

ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" ఫోన్ ధర కూడా లీక్ అయింది. స్మార్ట్‌ప్రిక్స్ నివేదిక ప్రకారం "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను భారతదేశంలో రూ.1,72,999 ధరతో లాంఛ్ చేయొచ్చు. "పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్" 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను కూడా భారతదేశంలో ఇదే ధరతో లాంఛ్ చేశారు. అయితే ఇప్పుడు దీని ధర రూ.1,29,999గా ఉంది.

