"గూగుల్ పిక్సెల్ 10" సిరీస్ వచ్చేశాయ్- వీటి స్పెషాలిటీ తెలిస్తే కొనకుండా ఉండగలరా? - GOOGLE PIXEL 10 SERIES LAUNCHED

ఆండ్రాయిడ్ 16, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో "పిక్సెల్ 10" ఫోన్​లు- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Google Pixel 10 Series Launched at Made by Google 2025 Event
Google Pixel 10 Series Launched at Made by Google 2025 Event (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 2:58 PM IST

Google Pixel 10 Series Launched: గూగుల్ అమెరికాలో నిర్వహించిన తన వార్షిక కార్యక్రమంలో "పిక్సెల్ 10" సిరీస్​తో పాటు తన లేటెస్ట్ పిక్సెల్ వాచ్ (పిక్సెల్ వాచ్ 4), బడ్స్‌ (పిక్సెల్ బడ్స్ 2a)ను కూడా విడుదల చేసింది. "పిక్సెల్ 10" సిరీస్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఇందులో "పిక్సెల్ 10", "పిక్సెల్ 10 ప్రో", "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL", "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్‌" అనే నాలుగు మోడల్స్​ను తీసుకొచ్చింది. వీటిలో "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" అనేది ఈ సిరీస్‌లో ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్.

ఈ పిక్సెల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల కోసం గూగుల్ "టెన్సర్ G5" అనే కొత్త చిప్​సెట్​ను పరిచయం చేసింది. దీంతోపాటు ఈ సిరీస్​లోని అన్ని ఫోన్​లను ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలతో తీసుకొచ్చింది. అంటే వీటిలోని బేస్ "పిక్సెల్ 10" కూడా మొదటిసారిగా టెలిఫోటో లెన్స్​తో వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్​లన్నీ ఆండ్రాయిడ్ 16పై రన్ అవుతాయి. వీటి ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

1. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.3-అంగుళాల ఫుల్-HD యాక్టువా OLED డిస్‌ప్లే (422 PPI వద్ద 1080 x 2424 పిక్సెల్స్) ఉంది. ఇది 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 60-120Hz రిఫ్రెష్ రేట్​, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్‌ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​లో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్​ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గూగుల్ టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్, 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: దీనిలో 4,970mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W వైర్డు, Qi2 ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా 15W వైర్​లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ గూగుల్ బ్రాండ్ న్యూ Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Apple MagSafe ఎకోసిస్టమ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది

కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే "గూగుల్ పిక్సెల్ 10"లో ƒ/1.70 ఎపర్చర్, 82-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 48MP క్వాడ్ PD వైడ్ కెమెరా ఉంది. ƒ/2.2 ఎపర్చర్, 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కలిగిన అల్ట్రావైడ్ లెన్స్‌తో 13MP క్వాడ్ PD సెన్సార్‌ను ప్యాక్ చేసే అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంది. 10.8 MP డ్యూయల్ PD సెన్సార్, ƒ/3.1 ఎపర్చర్‌తో 5x ఆప్టికల్ జూమ్ లెన్స్‌తో మూడవ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంది. ఇది 20x వరకు సూపర్ రిజల్యూషన్ జూమ్‌ను అందిస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం దీనిలో 10.5MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్​లోని కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.

సాఫ్ట్‌వేర్: సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16, గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ సెన్స్ అసిస్టెంట్‌పై రన్ అవుతుంది. ఇది Magic Cue (లైవ్ మీటింగ్ నోట్స్), కెమెరా కోచ్ (రియల్-టైమ్ ఫొటో టిప్స్), ఆటో బెస్ట్ టేక్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్​తో 7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్​తో వస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మార్కెట్​లో నాలుగు కలర్​ ఆప్షన్స్​లో లభిస్తుంది.

Google Pixel 10 Color Options
Google Pixel 10 Color Options (Photo Credit- Google)
  • ఇండిగో
  • ఫ్రాస్ట్
  • లెమన్‌గ్రాస్
  • అబ్సిడియన్

కొలతలు, బరువు: ఇది 152.8 x 72mm కొలతలతో 204 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను ఒకే ఒక వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఏకైక 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.79,999.

2. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.3-అంగుళాల సూపర్ యాక్టువా LTPO OLED FHD+ డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్‌ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇందులో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్​ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గూగుల్ టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్, 16GB RAM, 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: దీనిలో 4,870mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W వైర్డు, Qi2 ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా 15W వైర్​లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ గూగుల్ బ్రాండ్ న్యూ Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Apple MagSafe ఎకోసిస్టమ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే ఇందులో 50MP శాంసంగ్ GN2 ప్రైమరీ సెన్సార్, 48MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 48MP 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 100x వరకు సూపర్ రిజల్యూషన్ జూమ్‌ను అందిస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 42MP ఆటోఫోకస్ కెమెరా ఉంది. వీడియో పరంగా ఈ ఫోన్​లోని కెమెరాలు 4Kతో పాటు ProRes జూమ్, డ్యూయల్-రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ వంటి ఫీచర్లను అందిస్తాయి.

సాఫ్ట్‌వేర్: సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16, గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ సెన్స్ అసిస్టెంట్‌పై రన్ అవుతుంది. ఇది Magic Cue (లైవ్ మీటింగ్ నోట్స్), కెమెరా కోచ్ (రియల్-టైమ్ ఫొటో టిప్స్), ఆటో బెస్ట్ టేక్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్​తో 7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్​తో వస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మార్కెట్​లో నాలుగు కలర్​ ఆప్షన్స్​లో లభిస్తుంది.

  • మూన్‌స్టోన్
  • జాడే
  • పార్సిలిన్
  • అబ్సిడియన్

కొలతలు, బరువు: ఇది 152.8 x 72mm కొలతలతో 207 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను కూడా ఒకే ఒక వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఏకైక 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.1,09,999.

Google Pixel 10 Pro and Google Pixel 10
Google Pixel 10 Pro and Google Pixel 10 (Photo Credit- Google)

3. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్:

డిస్​ప్లే: ఇది 6.8 అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇందులో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్​ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గూగుల్ టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్, 16GB RAM, 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: దీనిలో 5,200 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు, Qi2 ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా 25W వైర్​లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ గూగుల్ బ్రాండ్ న్యూ Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Apple MagSafe ఎకోసిస్టమ్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరాలు: ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో వస్తుంది. దీనిలో 50MP వైడ్, 48MP అల్ట్రా వైడ్ (మాక్రో ఫోకస్‌తో), 48MP 5x టెలిఫోటో (100x సూపర్ రెజ్ జూమ్) కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం దీనిలో 42MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

సాఫ్ట్‌వేర్: సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16, గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ సెన్స్ అసిస్టెంట్‌పై రన్ అవుతుంది. ఇది Magic Cue (లైవ్ మీటింగ్ నోట్స్), కెమెరా కోచ్ (రియల్-టైమ్ ఫొటో టిప్స్), ఆటో బెస్ట్ టేక్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్​తో 7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు కలర్ ఆప్షన్స్​లో తీసుకొచ్చింది.

  • మూన్‌స్టోన్
  • జాడే
  • అబ్సిడియన్

పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను కూడా కేవలం ఒకే వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఒకే ఒక 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.1,24,999.

4. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

Google Pixel 10 Pro Fold
Google Pixel 10 Pro Fold (Photo Credit- Google)

డిజైన్: ఈ ఫోన్​ను ఎరోస్పేస్ గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, మల్టీ అల్లాయ్ స్టీల్ హింజ్​తో బలంగా డిజైన్ చేశారు.

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.4 అంగుళాల OLED డిస్​ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గోరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్) ఉంది. ఇది 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని లోపలి స్క్రీన్‌గా 8 అంగుళాల LTPO OLED డిస్​ప్లేను అందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్​తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే ఇందులో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్​ల కోసం గూగుల్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్​లో 5,015 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

స్టోరేజ్ అండ్ ర్యామ్: దీనిలో గరిష్ఠంగా 16GB ర్యామ్, 1TB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు (ప్రాంతాల వారీగా) అందుబాటులో ఉంటాయి.

Google Pixel 10 Pro Fold
Google Pixel 10 Pro Fold (Photo Credit- Google)

కెమెరా సెటప్: దీనిలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 48MP వైడ్ లెన్స్, 10.5MP అల్ట్రావైడ్ (మాక్రో ఫోకస్‌తో), 10.8MP 5x టెలిఫొటో లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 20x సూపర్ రెజల్యూషన్ జూమ్, ఆప్టికల్ క్వాలిటీ జూమ్​కు (0.5x, 1x, 5x, 10x) మద్దతు ఇస్తుంది. వీటితో పాటు సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోల్డ్ ఫోన్​లో 10MP డ్యుయల్ కెమెరాలను అందించారు.

సాఫ్ట్‌వేర్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 పై రన్ అవుతుంది. దీనితో 7 సంవత్సరాల పాటు OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్‌డేట్స్ అందిస్తామని గూగుల్ హామీ ఇస్తోంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది బలమైన డ్యూరబిలిటీతో పాటు డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 సర్టిఫికేషన్​తో వస్తుంది.

గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ ధర: భారత మార్కెట్లో దీని ధరను రూ.1,72,999గా నిర్ణయించారు. ఇది మూన్‌స్టోన్ కలర్ వేరియంట్‌లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. భారత్‌లో ఇది గూగుల్ స్టోర్ ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

