Google Pixel 10 Series Launched: గూగుల్ అమెరికాలో నిర్వహించిన తన వార్షిక కార్యక్రమంలో "పిక్సెల్ 10" సిరీస్తో పాటు తన లేటెస్ట్ పిక్సెల్ వాచ్ (పిక్సెల్ వాచ్ 4), బడ్స్ (పిక్సెల్ బడ్స్ 2a)ను కూడా విడుదల చేసింది. "పిక్సెల్ 10" సిరీస్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఇందులో "పిక్సెల్ 10", "పిక్సెల్ 10 ప్రో", "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL", "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" అనే నాలుగు మోడల్స్ను తీసుకొచ్చింది. వీటిలో "పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్" అనేది ఈ సిరీస్లో ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్.
ఈ పిక్సెల్ స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం గూగుల్ "టెన్సర్ G5" అనే కొత్త చిప్సెట్ను పరిచయం చేసింది. దీంతోపాటు ఈ సిరీస్లోని అన్ని ఫోన్లను ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాలతో తీసుకొచ్చింది. అంటే వీటిలోని బేస్ "పిక్సెల్ 10" కూడా మొదటిసారిగా టెలిఫోటో లెన్స్తో వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్లన్నీ ఆండ్రాయిడ్ 16పై రన్ అవుతాయి. వీటి ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
1. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.3-అంగుళాల ఫుల్-HD యాక్టువా OLED డిస్ప్లే (422 PPI వద్ద 1080 x 2424 పిక్సెల్స్) ఉంది. ఇది 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 60-120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గూగుల్ టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్, 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: దీనిలో 4,970mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W వైర్డు, Qi2 ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ గూగుల్ బ్రాండ్ న్యూ Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Apple MagSafe ఎకోసిస్టమ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది
కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే "గూగుల్ పిక్సెల్ 10"లో ƒ/1.70 ఎపర్చర్, 82-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 48MP క్వాడ్ PD వైడ్ కెమెరా ఉంది. ƒ/2.2 ఎపర్చర్, 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కలిగిన అల్ట్రావైడ్ లెన్స్తో 13MP క్వాడ్ PD సెన్సార్ను ప్యాక్ చేసే అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంది. 10.8 MP డ్యూయల్ PD సెన్సార్, ƒ/3.1 ఎపర్చర్తో 5x ఆప్టికల్ జూమ్ లెన్స్తో మూడవ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంది. ఇది 20x వరకు సూపర్ రిజల్యూషన్ జూమ్ను అందిస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం దీనిలో 10.5MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్లోని కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.
సాఫ్ట్వేర్: సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16, గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ సెన్స్ అసిస్టెంట్పై రన్ అవుతుంది. ఇది Magic Cue (లైవ్ మీటింగ్ నోట్స్), కెమెరా కోచ్ (రియల్-టైమ్ ఫొటో టిప్స్), ఆటో బెస్ట్ టేక్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్తో 7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్తో వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది.
- ఇండిగో
- ఫ్రాస్ట్
- లెమన్గ్రాస్
- అబ్సిడియన్
కొలతలు, బరువు: ఇది 152.8 x 72mm కొలతలతో 204 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను ఒకే ఒక వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఏకైక 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.79,999.
2. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.3-అంగుళాల సూపర్ యాక్టువా LTPO OLED FHD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇందులో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గూగుల్ టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్, 16GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: దీనిలో 4,870mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W వైర్డు, Qi2 ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ గూగుల్ బ్రాండ్ న్యూ Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Apple MagSafe ఎకోసిస్టమ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే ఇందులో 50MP శాంసంగ్ GN2 ప్రైమరీ సెన్సార్, 48MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 48MP 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 100x వరకు సూపర్ రిజల్యూషన్ జూమ్ను అందిస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 42MP ఆటోఫోకస్ కెమెరా ఉంది. వీడియో పరంగా ఈ ఫోన్లోని కెమెరాలు 4Kతో పాటు ProRes జూమ్, డ్యూయల్-రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ వంటి ఫీచర్లను అందిస్తాయి.
సాఫ్ట్వేర్: సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16, గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ సెన్స్ అసిస్టెంట్పై రన్ అవుతుంది. ఇది Magic Cue (లైవ్ మీటింగ్ నోట్స్), కెమెరా కోచ్ (రియల్-టైమ్ ఫొటో టిప్స్), ఆటో బెస్ట్ టేక్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్తో 7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్తో వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది.
- మూన్స్టోన్
- జాడే
- పార్సిలిన్
- అబ్సిడియన్
కొలతలు, బరువు: ఇది 152.8 x 72mm కొలతలతో 207 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను కూడా ఒకే ఒక వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఏకైక 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.1,09,999.
3. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్స్:
డిస్ప్లే: ఇది 6.8 అంగుళాల LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇందులో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన గూగుల్ టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్, 16GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: దీనిలో 5,200 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు, Qi2 ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ద్వారా 25W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ గూగుల్ బ్రాండ్ న్యూ Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Apple MagSafe ఎకోసిస్టమ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరాలు: ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. దీనిలో 50MP వైడ్, 48MP అల్ట్రా వైడ్ (మాక్రో ఫోకస్తో), 48MP 5x టెలిఫోటో (100x సూపర్ రెజ్ జూమ్) కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం దీనిలో 42MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
సాఫ్ట్వేర్: సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16, గూగుల్ కొత్త పిక్సెల్ సెన్స్ అసిస్టెంట్పై రన్ అవుతుంది. ఇది Magic Cue (లైవ్ మీటింగ్ నోట్స్), కెమెరా కోచ్ (రియల్-టైమ్ ఫొటో టిప్స్), ఆటో బెస్ట్ టేక్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్తో 7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో తీసుకొచ్చింది.
- మూన్స్టోన్
- జాడే
- అబ్సిడియన్
పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను కూడా కేవలం ఒకే వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఒకే ఒక 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.1,24,999.
4. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిజైన్: ఈ ఫోన్ను ఎరోస్పేస్ గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, మల్టీ అల్లాయ్ స్టీల్ హింజ్తో బలంగా డిజైన్ చేశారు.
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.4 అంగుళాల OLED డిస్ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గోరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్) ఉంది. ఇది 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని లోపలి స్క్రీన్గా 8 అంగుళాల LTPO OLED డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే ఇందులో AI, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాస్క్ల కోసం గూగుల్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన టెన్సర్ G5 SoC ఉంది. ఇది టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్లో 5,015 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
స్టోరేజ్ అండ్ ర్యామ్: దీనిలో గరిష్ఠంగా 16GB ర్యామ్, 1TB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు (ప్రాంతాల వారీగా) అందుబాటులో ఉంటాయి.
కెమెరా సెటప్: దీనిలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 48MP వైడ్ లెన్స్, 10.5MP అల్ట్రావైడ్ (మాక్రో ఫోకస్తో), 10.8MP 5x టెలిఫొటో లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 20x సూపర్ రెజల్యూషన్ జూమ్, ఆప్టికల్ క్వాలిటీ జూమ్కు (0.5x, 1x, 5x, 10x) మద్దతు ఇస్తుంది. వీటితో పాటు సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ ఫోల్డ్ ఫోన్లో 10MP డ్యుయల్ కెమెరాలను అందించారు.
సాఫ్ట్వేర్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 పై రన్ అవుతుంది. దీనితో 7 సంవత్సరాల పాటు OS, సెక్యూరిటీ, పిక్సెల్ డ్రాప్ అప్డేట్స్ అందిస్తామని గూగుల్ హామీ ఇస్తోంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది బలమైన డ్యూరబిలిటీతో పాటు డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్ ధర: భారత మార్కెట్లో దీని ధరను రూ.1,72,999గా నిర్ణయించారు. ఇది మూన్స్టోన్ కలర్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. భారత్లో ఇది గూగుల్ స్టోర్ ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.