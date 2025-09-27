ETV Bharat / technology

ఇవాళ గూగుల్ ఓపెన్ చేశారా?- లోగో కొత్తగా కన్పిస్తోంది కదా?- ఇదేమైనా అప్డేట్​ అనుకునేరూ..!

గూగుల్ డూడుల్‌లో​ 90వ దశాబ్దం నాటి లోగో- ఎందుకో తెలుసా?

Google
Google (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: మీరు ఇవాళ గూగుల్​ను ఓపెన్ చేశారా? ఫాంట్ వేరే రకంగా కన్పిస్తోంది కదా? ఇది చూసేందుకు పాత కాలం నాటిది లాగా కూడా ఉంది కదా? అంటే.. అవును అనే సమాధానమై వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడో 90వ దశాబ్దం నాటిది. అయితే ఇప్పుడెందుకు ఈ మార్పు అని ఆలోచిస్తున్నారా? అందుకూ ఓ కారణం ఉందండీ..! ఇవాళ గూగుల్ బర్త్​ డే. అందుకే తన పుట్టినరోజు నాటి లోగోతో డూడుల్ దీనికి ఇలా విషెస్ తెలిపిందంతే. వివరాల్లోకి వెళ్తే..

గూగుల్ ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 27, 2025)న తన 27వ పుట్టినరోజును జరుపుకొంటోంది. ఈ ప్రత్యేక రోజును సెలబ్రేట్ చేసుకోవడంలో భాగంగా కంపెనీ తన 27 ఏళ్ల క్రితం నాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుంది. ఈరోజు తన డూడుల్‌లో 27 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 1998 నాటి లోగోను చేర్చింది. అయితే ఇవాళ తన 27వ పుట్టినరోజును జరుపుకొంటున్నప్పటికీ ఇది గూగుల్ అసలు పుట్టినరోజు కాదని తెలుసా? ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే రండి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

గూగుల్​ స్థాపకులు?: లారీ పేజ్, సెర్గీ బ్రిన్ అనే ఇద్దరు విద్యార్థులు గూగుల్ కోసం ఈ ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చారు. ఆ సమయంలో వారిద్దరూ స్టాన్‌ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో పీహెచ్‌డీలు చేస్తున్నారు. అయితే సన్ మైక్రోసిస్టమ్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు ఆండీ బెచ్టోల్‌షీమ్ వారికి $100,000 చెక్ ఇచ్చినప్పుడు గూగుల్ అసలు కథ మొదలయింది. ఈ నిధులతో 1988లో "Google Inc" స్థాపించారు. ఇది కంపెనీకి పునాది వంటిది. అప్పటినుంచి గూగుల్ చారిత్రాత్మక ప్రయాణం ప్రారంభమైంది.

ఇవాళే పుట్టినరోజు ఎందుకు?: వాస్తవానికి గూగుల్ మొదట అధికారికంగా సెప్టెంబర్ 4, 1998న కంపెనీగా తన పేరును నమోదు చేసుకుంది. ప్రారంభంలో ఇదే రోజును పుట్టినరోజుగా సెలబ్రేట్ చేసుకునేది. అయితే ఆ తర్వాత వేర్వేరు తేదీలలో ఈ వేడుకలను నిర్వహించేది. కొన్నిసార్లు ఇది సెప్టెంబర్ 7న, ఇంకొన్నిసార్లు సెప్టెంబర్ 8న, మరికొన్నిసార్లు సెప్టెంబర్ 26న నిర్వహించింది.

అయితే 2006లో కంపెనీ ఏటా సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన తన పుట్టినరోజును జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. కంపెనీ సెప్టెంబర్ 4, 1998లో స్థాపిస్తే ఇవాళ పుట్టినరోజును జరుపుకోవటం ఏంటి? అంటే అందుకు సరైన కారణం లేదు. గూగుల్ ఈ ప్రశ్నకు ఇంకా స్పష్టమైన లేదా కచ్చితమైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. కానీ ఈ తేదీన కంపెనీ గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించి ఉండవచ్చు. అందుకే గూగుల్ తన పుట్టినరోజు వేడుక కోసం ఈ తేదీని ఎంచుకుందని భావిస్తారు.

  • స్థాపన తేదీ: లారీ పేజ్, సెర్గీ బ్రిన్ స్టాన్‌ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో PhD విద్యార్థులుగా ఉన్న సమయంలో గూగుల్​ కంపెనీని సెప్టెంబరు 4, 1998న స్థాపించారు.
  • అధికారిక పుట్టినరోజు: 2006 సంవత్సరం నుంచి గూగుల్ తన పుట్టినరోజును సెప్టెంబరు 27న జరుపుకోవడం ప్రారంభించింది.
  • గతంలో తేదీల మార్పు: ఇంతకు ముందు గూగుల్ తన వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని సెప్టెంబరు 26, సెప్టెంబరు 7, లేదా సెప్టెంబరు 8 వంటి తేదీలలో జరుపుకునేది.
  • ప్రస్తుత ప్రామాణిక తేదీ: ఈ తేదీలలో మార్పు ఇండెక్స్-సైజ్ మైలురాళ్లకు గుర్తుగా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సెప్టెంబరు 27 అనేది దాని అధికారిక వార్షికోత్సవ తేదీగా మారింది.

గత 27 సంవత్సరాలలో గూగుల్ ఏ రోజు తన పుట్టినరోజును నిర్వహించిందనేది పక్కన పెడితే, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సెర్చ్ ఇంజిన్‌గా మారడమే కాకుండా కృత్రిమ మేధస్సు (AI) రంగంలో అనేక మైలురాళ్లను కూడా సాధించింది. గూగుల్ ఇప్పుడు కేవలం సెర్చ్ ఇంజిన్ మాత్రమే కాదు.. అంతకు మించి Gmail, YouTube, Google Maps, Android, Pixel ఫోన్‌లు, Gemini AI ప్లాట్‌ఫామ్‌తో సహా కంప్లీట్ టెక్ ఎకోసిస్టమ్​గా అవతరించింది. ఈ ఉత్పత్తులన్నీ గూగుల్ వారసత్వాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాయి.

నేడు గూగుల్ 2015లో స్థాపించిన దాని మాతృ సంస్థ ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. కింద పనిచేస్తుంది. గూగుల్ వెనుక ఉన్న మేధావులు లారీ, సెర్గీ ఇప్పటికీ కంపెనీని నియంత్రిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారతీయ-అమెరికన్ సుందర్ పిచాయ్ గూగుల్, ఆల్ఫాబెట్ రెండింటికీ CEOగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

