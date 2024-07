ETV Bharat / technology

ట్రాఫిక్ చలాన్ తప్పించుకోవాలా? గూగుల్​ మ్యాప్స్​లోని ఈ 2 ఫీచర్లను ఎనేబుల్ చేసుకోండి! - IPhone Google Maps Features

By ETV Bharat Telugu Team

Google Maps Latest Features For IPhone Users : మనలో చాలా మంది ఏదో ఒక సందర్భంలో స్పీడ్ లిమిట్​ దాటి ట్రాఫిక్​ చలాన్​ కట్టే ఉంటారు. వాస్తవానికి ఇది ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బంది కలిగించే అంశం. అందుకే గూగుల్ మ్యాప్స్​ రహదారి భద్రతను పెంపొందించడం కోసం, అలాగే డ్రైవర్లకు అసిస్టెన్స్​ అందించడం కోసం స్పీడోమీటర్, స్పీడ్ లిమిట్స్ అనే రెండు ఫీచర్లను​ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వాస్తవానికి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ యూజర్లకు 2019 మే నెల నుంచే ఈ రెండు ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే తాజాగా ఈ 2 ఫీచర్లను ఐఫోన్ యూజర్లకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు గూగుల్ తెలిపింది​.

స్పీడోమీటర్ ఫీచర్​ వాడడం ఎలా?

How To Enable Speedometer In Google Maps :

ముందుగా మీ ఐఫోన్​ లేదా ఆండ్రాయిడ్​ ఫోన్​లోని గూగుల్ మ్యాప్స్​ యాప్​ను ఓపెన్ చేయండి.

మీ ప్రొఫైల్ పిక్చర్​ లేదా ఇనీషియల్​ అకౌంట్​ సర్కిల్​పై క్లిక్ చేయండి.

డ్రాప్​డౌన్​ మెనూలో మీకు Settings ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.

అక్కడ మీకు Navigation Settings ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.

వెంటనే మీకు Driving Options కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే, మీకు వివిధ డ్రైవింగ్ ఫీచర్లు కనిపిస్తాయి.

ఈ డ్రైవింగ్ ఆప్షన్లలోనే Speedometer, Speed Limits ఫీచర్లు కనిపిస్తాయి. వాటిని మీరు Turn on చేసుకోవాలి. అంతే సింపుల్!

ఇకపై మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారీ, మీ GPS స్పీడ్ ఎంత ఉందో​ తెలుస్తుంది. అంతేకాదు మీరు స్పీడ్ లిమిట్​ దాటి వాహనాన్ని నడుపుతూ ఉంటే, మీకు అలర్ట్ కూడా వస్తుంది. దీనితో మీరు పరిమిత వేగంతో వాహనాన్ని నడపడానికి వీలవుతుంది.

ఇంతకీ స్పీడోమీటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

How Speedometer Works : గూగుల్ మ్యాప్స్​లోని​ స్పీడోమీటర్​ ఫీచర్ పూర్తిగా ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)​ సాయంతో పనిచేస్తుంది. కనుక ఇది స్ట్రీట్ వ్యూ ఇమేజరీ (రహదారి చిత్రాలు) సహా, థర్డ్​-పార్టీ చిత్రాలను పరిశీలించి, జీపీఎస్ సమాచారాన్ని విశ్లేషించి, సదరు ప్రాంతంలో వాహన వేగం (స్పీడ్​ లిమిట్) ఎంత ఉండాలనేది డ్రైవర్లకు తెలియజేస్తుంది. అంతేకాదు వాహనం వెళ్లాల్సిన ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంది? అక్కడ ఎంత వేగంతో ప్రయాణించాలి? అనే విషయాలను కూడా తెలియజేస్తుంది.

