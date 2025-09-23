ETV Bharat / technology

స్మార్ట్​టీవీలకు జెమిని సపోర్ట్‌- ఇప్పుడు మీ ఇంటరాక్షన్స్ మరింత స్మార్ట్​ గురూ!

ఇప్పుడు గూగుల్ టీవీలో జెమిని- ఇది మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?

Now TV Will Give You Smart Answers Through Gemini
Now TV Will Give You Smart Answers Through Gemini (Photo Credit- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: గూగుల్ ఇప్పుడు స్మార్ట్​టీవీలకు జెమిని సపోర్ట్‌ను జోడించింది. దీంతో ఇప్పుడు మీ టీవీ కేవలం వినోద వనరుగా మాత్రమే కాకుండా ఏఐ అసిస్టెంట్​గా కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే గూగుల్ టీవీకి ఈ జెమిని ఏఐని జోడించడం వల్ల స్మార్ట్​టీవీ మరింత స్మార్ట్​గా, ఇంటరాక్టివ్‌గా మారింది.

ఇప్పటి వరకు మీరు మీ స్మార్ట్​టీవీకి వాయిస్ కమాండ్‌లను ఇవ్వడానికి గూగుల్ అసిస్టెంట్‌ను ఉపయోగించి ఉండొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు "జెమిని"తో మీరు టీవీకి వాయిస్ కమాండ్‌లను ఇవ్వడమే కాకుండా దానితో నచ్చినట్లుగా మాట్లాడుకోవచ్చు, కావాల్సిన సమాచారాన్ని పొందొచ్చు. ఇది మీ మూడ్​కి తగ్గట్టుగా టీవీ షోలను కనుగొనడంలో, ఫ్యామిలీ ట్రిప్​ ప్లాన్​ కోసం ఓ మంచి ఐడియాను అందించడంలోనూ సహాయపడుతుంది. ఎటువంటి క్లిష్టమైన హోంవర్క్ ప్రశ్నలను అయినా అడిగి దీని ద్వారా సమాధానాలు పొందొచ్చు.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందనే దానిపై గూగుల్ తన బ్లాగ్‌లో ఒక ఉదాహరణనూ అందించింది. "మీరు బ్యాడ్ మూడ్​లో ఉన్నారు లేదా మీ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ భిన్నమైన అభిరుచులు ఉన్నాయని అనుకుందాం. మీరు చేయాల్సిందల్లా 'నాకు, నా భార్యకు ఒక షోను సూచించండి. నాకు డ్రామా ఇష్టం, ఆమెకు కామెడీ ఇష్టం' అని చెప్పండి. అప్పుడు మీ స్మార్ట్​టీవీలోని జెమిని ఫీచర్ వెంటనే మీరు చెప్పినదానికి తగ్గట్టుగా చాలా ఎంపికలను ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది."

గూగుల్ జెమిని టీవీతో ఇప్పుడు మీ సెర్చింగ్ కూడా మరింత సులభం అవుతుంది. అంటే మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ షో కోసం ఆరాటపడుతున్నప్పటికీ దాని పేరు మీకు గుర్తుకురాకుంటే అలాంటి సందర్భాల్లో ఇది మీకు సహాయం చేస్తుంది. ఎలాగంటే.. "ఆ కొత్త హాస్పిటల్ షో పేరేంటి?" వంటివి షో గురించి మీకు గుర్తున్న కొన్ని వివరాలను అందించండి. వెంటనే ఇది మీరు చెప్పినవాటికి తగ్గట్టుగా ఉన్న షో పేరు, సమాచారాన్ని అందించడమే కాకుండా రివ్యూను కూడా అందిస్తుంది.

పిల్లలకు ట్యూటర్​: గూగుల్ టీవీలో జెమినిని అనుసంధానించడం ద్వారా కంపెనీ పిల్లలు ఇంట్లో నేర్చుకోవడానికి ఒక ట్యూటర్‌ను కూడా అందించింది. పిల్లలకు తరచుగా ఎక్కువ డౌట్స్ వస్తుంటాయ్. అలాంటి సమయంలో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న టీవీ వారికి సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు సవాలుతో కూడిన పాఠశాల ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా హెల్ప్ చేయగలదు. ఇలా తమకు ఎటువంటి సహాయం కావాలన్నా పిల్లలు తమ టీవీలోని జెమిని ఫీచర్​ను అడగొచ్చు. వెంటనే ఇది సంభాషణా పద్ధతిలో స్రీన్​పై మాట్లాడటం, సొల్యూషన్​ను ప్రదర్శించడం ద్వారా పిల్లల అభ్యాస సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది.

పెద్దవారికీ ఉపయోగకరం: టీవీలో జెమిని నుంచి పిల్లలే కాదు, పెద్దలు కూడా చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు జెమినిని టీవీలో "అగ్నిపర్వతాలు ఎలా విస్ఫోటనం చెందుతాయి?" లేదా "నేను గిటార్ నేర్చుకోవడం ఎలా ప్రారంభించాలి?" వంటి ప్రశ్నలను అడగవచ్చు. ఆ తర్వాత జెమిని ఈ ప్రశ్నలకు యూట్యూబ్ వీడియోలతో సమాధానం ఇస్తుంది.

You can ask Google TV any question, and it will answer by showing YouTube videos as well.
You can ask Google TV any question, and it will answer by showing YouTube videos as well. (Photo Credit- Google)

అన్ని స్మార్ట్​టీవీలలోనూ ఇది అందుబాటులో ఉందా?: గూగుల్ ప్రస్తుతం ఈ కొత్త ఫీచర్‌ను TCL QM9K సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అయితే ఇది త్వరలో Google TV Streamer, Walmart Onn. 4K Pro, Hisense, TCL నుంచి రాబోయే మోడళ్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.

