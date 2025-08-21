ETV Bharat / technology

గూగుల్ నుంచి కొత్త స్మార్ట్​వాచ్, ఇయర్​బడ్స్ లాంఛ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే? - GOOGLE PIXEL WATCH 4 AND BUDS 2A

గూగుల్ "పిక్సెల్ వాచ్ 4", "బడ్స్ 2a" వచ్చేశాయ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Google Pixel Watch 4 and Pixel Buds 2a launched in India
Google Pixel Watch 4 and Pixel Buds 2a launched in India (Photo Credit- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 6:04 PM IST

3 Min Read

Google New Accessories: గూగుల్ భారతదేశంలో కొత్త "పిక్సెల్ వాచ్ 4"ను విడుదల చేసింది. దీనితో పాటు సరసమైన ధరకు లభించే "పిక్సెల్ బడ్స్ 2a" ఇయర్‌బడ్స్, "పిక్సెల్ బడ్స్ ప్రో 2" మూన్‌స్టోన్ కలర్ వేరియంట్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. ఇది సెప్టెంబర్‌లో అడాప్టివ్ ఆడియో టు ఆటో అడ్జస్ట్ వాల్యూమ్ వంటి AI ఆధారిత ఫీచర్లను కూడా పొందుతుంది.

పిక్సెల్ వాచ్ 4 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ వాచ్ 41mm, 45mm డయల్ సైజులలో వస్తుంది. "గూగుల్ వాచ్ 4"లో సర్వీసబుల్ డిజైన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది దాని మరమ్మతును సులభతరం చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

Google Pixel Watch 4
Google Pixel Watch 4 (Photo Credit- Google)

డిస్​ప్లే: ఇందులో 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, ఆల్​వేస్-ఆన్-డిస్‌ప్లే (AOD), 1 నుంచి 60 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో యాక్టువా 360 AMOLED LTPO డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ అండ్ బ్యాకప్: 41mm సైజ్ వాచ్ 325mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది AODతో 30 గంటల బ్యాటరీ బ్యాకప్ అందిస్తుంది. అదే సమయంలో 45mm సైజ్ వాచ్ అయితే 455 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది AODలో 40 గంటల బ్యాకప్ కలిగి ఉంటుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ "వాచ్ 4" క్వాల్​కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ W5 Gen 2 ప్రాసెసర్, కార్టెక్స్-M55 కోప్రాసెసర్‌పై 2 GB SDRAM, 32 GB eMMC ఫ్లాష్‌తో నడుస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది గూగుల్ స్మార్ట్‌వాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తదుపరి ప్రధాన వెర్షన్ WearOS 6తో పాటు జెమిని, AI-ఆధారిత స్మార్ట్ రిప్లైస్​తో పనిచేస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది.

ఇతర ఫీచర్లు: ఈ "పిక్సెల్ వాచ్ 4" 5 ATM, సైడ్ బటన్, హాప్టిక్ క్రౌన్, SpO2 మానిటరింగ్, ECGతో వస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 11, బ్లూటూత్ 6, ఆ తదుపరి వెర్షన్ డివైజ్​లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

పిక్సెల్ వాచ్ 4 ధర ఎంత?: 41mm సైజ్​లో ఈ వాచ్ ధర రూ. 39,900 ఉండగా, 45mm సైజ్​లో దీని ధర రూ. 43,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది భారతదేశంలో మాత్రమే Wi-Fi వేరియంట్‌లో వస్తుంది.

పిక్సెల్ బడ్స్ 2a: ఈ ఇయర్​బడ్స్ "పిక్సెల్ బడ్స్ 2a" యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC), ట్రాన్స్‌పరెన్సీ మోడ్, సైలెంట్ సీల్ 1.5, ఇన్-ఇయర్ ప్రెజర్ రిలీఫ్‌తో కూడిన 11 mm కస్టమ్ డైనమిక్ డ్రైవర్‌ను కలిగి ఉంది. ప్రతి ఇయర్‌బడ్‌లో రెండు మైక్రోఫోన్‌లు ఉంటాయి.

Google Pixel Buds 2a
Google Pixel Buds 2a (Photo Credit- Google)

ఇది గూగుల్ టెన్సర్ A1 చిప్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. బ్లూటూత్ 4, ఆ తదుపరి వెర్షన్​కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ANC లేకుండా 10 గంటల వరకు, కేస్‌తో 27 గంటల వరకు బ్యాకప్‌ను క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ANC ఉంటే కేస్‌తో 7 గంటల 20 గంటల వరకు పనిచేస్తుంది.

ఇయర్‌బడ్‌లు IP54 రేటింగ్ పొందగా, కేస్ IPX4 సర్టిఫికేషన్‌ను కలిగి ఉంది. ప్రతి బడ్ బరువు 4.7 గ్రాములు, కేస్‌తో 47.6 గ్రాములు ఉంటుంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

  • హాజెల్
  • ఐరిస్

పిక్సెల్ బడ్స్ 2a ధర: భారత మార్కెట్​కు కంపెనీ దీని ధరను రూ. 12,999గా నిర్ణయించింది.

Google Pixel Buds Pro 2 Moonstone Color Variant Launched
Google Pixel Buds Pro 2 Moonstone Color Variant Launched (Photo Credit- Google)

Google Qi2 Pixelsnap యాక్సెసరీలు: ఈ ఉత్పత్తులతో పాటు కంపెనీ తన కొత్త "గూగుల్ పిక్సెల్ 10", "పిక్సెల్ 10 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్​ల కోసం కొన్ని Qi2 పిక్సెల్స్‌నాప్ యాక్సెసరీలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో పిక్సెల్స్‌నాప్ ఛార్జర్, పిక్సెల్స్‌నాప్ ఛార్జర్ విత్ స్టాండ్, పిక్సెల్స్‌నాప్ రింగ్ స్టాండ్, పిక్సెల్స్‌నాప్ ఫోన్ కవర్, పిక్సెల్ ఫ్లెక్స్ డ్యూయల్ పోర్ట్ 67W USB-C ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఉన్నాయి.

Pixelsnap Charger
Pixelsnap Charger (Photo Credit- Google)
Pixelsnap Stand
Pixelsnap Stand (Photo Credit- Google)
Pixelsnap Charger with Stand
Pixelsnap Charger with Stand (Photo Credit- Google)
Pixelsnap Ring Stand
Pixelsnap Ring Stand (Photo Credit- Google)
Pixelsnap Cases
Pixelsnap Cases (Photo Credit- Google)

