Google Has Restored Its All Deleted Apps In The Play Store : ప్లేస్టోర్‌ నుంచి యాప్‌లను తొలగిస్తే ఊరుకోమని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వార్నింగ్​తో టెక్​ దిగ్గజం గూగుల్​ వెనక్కు తగ్గింది. సర్వీస్ ఛార్జ్​ చెల్లించలేదనే నెపంతో ప్లేస్టోర్ నుంచి డిలీట్ చేసిన యాప్స్ అన్నింటినీ మళ్లీ (రీస్టోర్)​ పునరుద్ధరించింది.

సోమవారం- మీటింగ్​

ప్లేస్టోర్​ నుంచి భారత స్టార్టప్​ కంపెనీలకు చెందిన యాప్స్​ను గూగుల్​ డిలీట్ చేయడంపై కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి చర్యలను తమ ప్రభుత్వం ఎన్నటికీ సంహించేది లేదని గూగుల్​ కంపెనీని హెచ్చరించారు. దీనితో గూగుల్ వెనక్కు తగ్గి, తాము డిలీట్ చేసిన యాప్స్ అన్నింటినీ రీస్టోర్ చేసింది.

గూగుల్ కంపెనీకి, భారతదేశానికి చెందిన స్టార్టప్​ కంపెనీలకు మధ్య సర్వీస్​ ఛార్జీల విషయంలో వివాదం నడుస్తోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సోమవారం టెలికాం మినిస్టర్​ అశ్వినీ వైష్ణవ్ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఏమిటీ వివాదం?

గూగుల్​ కంపెనీ సర్వీస్ ఫీజు చెల్లించని యాప్​లను ప్లేస్టోర్​ నుంచి తొలగించడం ప్రారంభించింది. తమ ప్లాట్​ఫారమ్​ ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందుతున్నప్పటికీ, భారత్​కు చెందిన కొన్ని కంపెనీలు సర్వీస్​ ఫీజు చెల్లించడం లేదని గూగుల్ ఆరోపించింది. కానీ సదరు కంపెనీల పేర్లు మాత్రం బయటకు చెప్పలేదు. అయితే షాదీ, మాట్రిమోనీ, భారత్​ మాట్రిమోనీ, ఆల్ట్​ (ఆల్ట్​ బాలాజీ), ఆడియా ప్లాట్​ఫాం కుకు ఎఫ్​ఎం, డేటింగ్ యాప్​ క్వాక్​క్వాక్, ట్రూలీ మ్యాడ్లీ లాంటి యాప్​లు ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

సర్వీస్ ఛార్జ్ కట్టాల్సిందే!

గూగుల్ కంపెనీ ప్లేస్టోర్​లోని యాప్​లపై 15 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు సర్వీస్ ఛార్జీ వసూలు చేసేది. అయితే కాంపిటీషన్​ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (సీసీఐ) ఆదేశాలతో, గూగుల్ ఈ ఫీజులను 11%-26% వరకు తగ్గించింది. అయితే ఫీజులు తగ్గించినప్పటికీ చాలా యాప్​లు సర్వీస్ ఫీజు చెల్లించడం లేదని గూగుల్ పేర్కొంది.

ఫ్రీగా సేవలు అందించలేం!

ఛార్జీల వ్యవస్థను తొలగించాలని సీసీఐ ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ, గూగుల్ దానిని ఆమోదించలేదు. కేవలం ఛార్జీలను మాత్రమే తగ్గించింది. సుప్రీం కోర్టు ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. దీనితో ప్లేస్టోర్​లో ఉన్న యాప్​లు అన్నీ కచ్చితంగా సర్వీస్ ఛార్జ్ చెల్లించాలని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ పలు యాప్​లు గూగుల్​కు డబ్బులు చెల్లించడం లేదు.

