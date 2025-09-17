ETV Bharat / technology

GST 2.0: రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ బైక్​ ధరల్లో మార్పు- కొన్ని పెరిగితే, మరికొన్నింటిపై తగ్గింపు!

Royal Enfield Price Down
Royal Enfield Price Down (Photo Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Royal Enfield Price Down: మార్కెట్​లో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్​లకు ఉన్న క్రేజే వేరు. కంపెనీ ప్రతి నెలా భారత్​లో వేలాది బైక్​లను విక్రయిస్తుంది. మీరు కూడా రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ బైక్​లకు ఫ్యానా? అయితే మీకోసమే ఈ స్టోరీ. కంపెనీ తన బైక్​ల ధరలను సవరించింది. GST 2.0 ఆధారంగా చేసిన ఈ మార్పుల కారణంగా కొన్ని బైక్​ల ధరలు తగ్గితే, మరికొన్ని బైక్​ల ధరలు పెరిగాయి. ఈ మార్పులకు కారణం కేంద్ర ప్రభుత్వం 350cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైక్‌లపై GST పన్నును 40 శాతానికి పెంచింది. కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమలులోకి రానున్నట్లు రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ వెల్లడించింది.

కంపెనీ తన "గోవాన్ క్లాసిక్ 350" గరిష్ఠ ధర తగ్గింపును రూ. 19,665గా ప్రకటించింది. దీని పాత ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.37 లక్షలు. కానీ ఇప్పుడు ఇది రూ. 2.17 లక్షలకు తగ్గింది. అయితే "సూపర్ మీటియర్ 650" బైక్ ధర గరిష్ఠంగా రూ. 29,486 పెరిగింది. దీని పాత ధర రూ. 3.71 లక్షలు ఉండగా ఇప్పుడు రూ. 3.98 లక్షలకు చేరింది. "రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ హంటర్ 350" బైక్ ప్రస్తుత ధర రూ. 1.49 లక్షలు, కానీ GST 2.0 మార్పుల కారణంగా ఇప్పుడు దీని ధరను రూ. 1.37 లక్షలకు తగ్గించారు.

తగ్గిన బుల్లెట్, క్లాసిక్, మెటియోర్ ధరలు: GST 2.0 కారణంగా "గోవాన్ క్లాసిక్ 350"తో పాటు మరికొన్ని రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ 350cc బైక్​ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. వాటిలో బుల్లెట్, క్లాసిక్, మెటియోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇక ధరల విషయానికి వస్తే.. "బుల్లెట్ 350" బైక్ పాత ధర రూ. 1.76 లక్షలు ఉండగా కొత్త ధరను రూ. 1.62 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. "క్లాసిక్ 350" మోడల్ ధరను రూ. 1.97 లక్షల నుంచి రూ. 1.81 లక్షలకు తగ్గించారు. "మెటియోర్ 350" బైక్ పాత ధర రూ. 2.08 లక్షల నుంచి రూ. 1.91 లక్షలకు తగ్గించారు.

పెరిగిన స్క్రామ్, గెరిల్లా, హిమాలయన్ ధరలు: అదేవిధంగా రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ భారత్​ పోర్టి​ఫోలియోలో ఉన్న కొన్ని ప్రధాన 450cc బైక్​ల ధరలు పెరిగాయి. "స్క్రామ్ 450" ధర రూ. 2.08 లక్షల నుంచి రూ. 2.23 లక్షలకు పెంచారు. "గెరిల్లా 450" బైక్ ధర రూ. 2.39 లక్షల నుంచి రూ. 2.56 లక్షలకు పెరిగింది. "హిమాలయన్ 450" బైక్ ధర రూ.2.85 లక్షలు ఉండగా ఇది ఇప్పుడు రూ.3.05 లక్షలకు చేరుకుంది.

650cc బైక్ ధరల పెంపు: ఈ సెగ్మెంట్​లో "సూపర్ మీటియర్ 650"తో పాటు మరికొన్ని 650cc బైక్ ధరలు పెరిగాయి. గతంలో "ఇంటర్‌సెప్టర్ 650" ధర రూ.3.09 లక్షలు ఉండగా ఇప్పుడు రూ.3.32 లక్షలకు పెరిగింది. "కాంటినెంటల్ GT" బైక్ ధర రూ.3.25 లక్షల నుంచి రూ.3.49 లక్షలకు చేరుకుంది. ఇక "క్లాసిక్ 650" బైక్ ధర రూ.3.36 లక్షల నుంచి రూ.3.61 లక్షలకు పెరిగింది.

వీటితోపాటు షాట్‌గన్, బేర్ ధరలూ పెరిగాయి. "షాట్‌గన్ 650" బైక్ ధర రూ.3.67 లక్షల నుంచి రూ.3.94 లక్షలకు చెరుకుంది. "బేర్ 650" ధర రూ.3.46 లక్షల నుంచి రూ.3.71 లక్షలకు పెరిగింది. ఈ ధరలన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు. ఈ ధరల మార్పులు కొన్ని బైక్‌లపై రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ కస్టమర్లకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ మరికొన్నింటిపై ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి.

