'మిషన్ దృష్టి': వచ్చే ఏడాది భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం
2026లో 'మిషన్ దృష్టి' ప్రయోగం- దీని ప్రత్యేకతలివే!
Published : October 14, 2025 at 10:19 AM IST
Hyderabad: దేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశ్రమ కొత్త మైలురాయిని దాటనుంది. వచ్చే ఏడాది భారతదేశపు అతిపెద్ద ప్రైవేట్ శాటిలైట్ "మిషన్ దృష్టి"ని ప్రయోగించనున్నారు. ఈ ఉపగ్రహాన్ని స్పేస్-X మిషన్ ద్వారా అంతరిక్షంలోకి పంపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏంటీ మిషన్ దృష్టి? దీని ప్రయోజనాలేంటి? వంటి వివరాలు మీకోసం.
ప్రైవేట్ స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్లు ఇప్పుడు భారత్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అటువంటి స్టార్టప్లలో ఒకటి "గెలాక్స్ ఐ" (GalaxEye). ఇది బెంగళూరుకు చెందిన స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్. ఈ కంపెనీ ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి మల్టీ-సెన్సార్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ "మిషన్ దృష్టి"ని 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ప్రయోగించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఇది ఆకాశం నుంచి నేల వరకు పగలు లేదా రాత్రి, వర్షం లేదా తుఫాను వంటి అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ భూ ఉపరితలాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షించగలదు. దీని మరో ముఖ్యమైన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది భారతదేశం మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ నిర్మిత ఉపగ్రహంగా నిలవనుంది.
ఈ ఉపగ్రహం హైలైట్స్: ఈ ఉపగ్రహం సుమారు 160 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంలో ప్రైవేట్గా అభివృద్ధి చేస్తున్న అతిపెద్ద ఉపగ్రహం. ఈ ఉపగ్రహం భూమి నుంచి 500 కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి 1.5 మీటర్ల వరకు హై-రిజల్యూషన్ చిత్రాలను అందించగలదు. అంటే ఇది అంత క్లియర్ ఇమేజ్లను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా పొలాల్లోని పంటల స్థితి నుంచి బోర్డర్ ఆవల కార్యకలాపాల వరకు ప్రతిదీ గుర్తించవచ్చు.
ఈ ఉపగ్రహం రెండు శక్తివంతమైన సాంకేతికతలను మిళితం చేస్తుంది. అవి హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా, సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్ (SAR). ప్రపంచంలో ఇటువంటి టెక్నాలజీని వినియోగించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. వీటిలో SAR అనేది మేఘాలను దాటుకుని భూ ఉపరితలాన్ని పరిశీలించగలదు.
అయితే ఈ "మిషన్ దృష్టి" ఉపయోగాలు డిఫెన్స్, లేదా సైన్స్కు మాత్రమే పరిమితం కావు. దీని డేటాను విపత్తు నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాల పర్యవేక్షణ, వ్యవసాయం, ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి అనేక రంగాలలో కూడా వినియోగించనున్నారు.
దీని స్ట్రక్చురల్ టెస్టింగ్ కూడా ఇటీవలే ఇస్రో యుఆర్ రావు (UR Rao) శాటిలైట్ సెంటర్లో కేంద్రంలో పూర్తయింది. ఈ టెస్టింగ్ సమయంలో ఇది వైబ్రేషన్, వాక్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ మార్పు వంటి అంతరిక్షంలోని కఠినమైన పరిస్థితులను సులభంగా తట్టుకోగలదని నిరూపించుకుంది.
ఈ మిషన్ మాత్రమే కాకుండా "గెలాక్స్ ఐ" భారీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్లో ఉంది. 2029 నాటికి కంపెనీ 8 నుంచి 12 ఇటువంటి ఉపగ్రహాల సమూహాన్ని నిర్మించాలనుకుంటోంది. దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రియల్-టైమ్ భూ పర్యవేక్షణ సాధ్యమవుతుంది.