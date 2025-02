ETV Bharat / technology

గగన్​యాన్​తో మరో అద్భుతానికి ఇస్రో రెడీ!- ఈ ఏడాదే మొదటి ఫ్లైట్​ లాంఛ్- షెడ్యూల్ ఇదే! - ISRO CHAIRMAN ON GAGANYAAN MISSION

ISRO Chairman V Narayanan during an interview with ETV Bharat ( Photo Credit- ETV Bharat )