ఆన్​లైన్ గేమింగ్ బిల్- రియల్​మనీ యాప్​లను నిలిపివేసిన ఫాంటసీ యాప్స్ - REAL MONEY GAMING

భారత్​లో కొత్త చట్టం- ప్రభావితమయ్యే యాప్స్ ఇవే!

The bill proposed 2 years in prison or a Rs 50 lakh fine for advertising, promoting or sponsoring such games.
The bill proposed 2 years in prison or a Rs 50 lakh fine for advertising, promoting or sponsoring such games. (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 9:12 PM IST

2 Min Read

Real Money Gaming: దేశంలో డ్రీమ్ ఎలెవెన్ నుంచి రమ్మీ వరకు ప్రసిద్ధ రియల్ మనీ గేమింగ్‌పై నిషేధం విధిస్తూ కొత్త చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. ఈ కొత్త చట్టం అన్ని ఆన్‌లైన్ రియల్​ మనీ గేమింగ్ సేవలను నిషేధిస్తుంది. ఇటువంటి యాప్స్​కు సంబంధించిన ప్రకటనలు, ప్రత్యేక ఆఫర్‌లు, ఆన్‌లైన్ గ్యాంబ్లింగ్​కు సంబంధించిన కార్యకలాపాలు నిర్వహించకూడదు.

నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా విధించనున్నారు. నిబంధనలను పదే పదే ఉల్లంఘిస్తే మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ.2 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించనున్నారు. ఆన్‌లైన్ గేమ్‌ల వెనక మోసాలు, మనీలాండరింగ్‌ను నిరోధించేందుకే ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇటువంటి గేమ్స్​ ప్రకటనలో సెలబ్రిటీలు కనిపించడాన్ని కూడా ఈ చట్టం నిషేధిస్తుంది.

దీంతో Dream11, My11Circle, WinZO, Zupee, Nazara Technologies-మద్దతుగల PokerBaazi వంటి అనేక ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు తమ రియల్-మనీ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ఆఫర్‌లను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

పరిశ్రమ ఎలా స్పందించింది?: Play Games24x7 Pvt Ltd యాజమాన్యంలోని ఆన్‌లైన్ ఫాంటసీ గేమ్ My11Circle దీనిపై స్పందించింది. ఇక నుంచి తమ ప్లాట్​ఫారమ్​లో రియల్​ మనీ గేమింగ్ సర్వీసులన్నింటీనీ నిలిపివేస్తున్నట్లు తన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్​ ద్వారా ప్రకటించింది. మరోవైపు ప్రముఖ ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ Dream11 కూడా తన దుకాణాన్ని మూసివేసినట్లు ప్రకటించింది.

"ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బిల్లు, 2025 ప్రకారం, డ్రీమ్ 11లో క్యాష్ గేమ్‌లు, పోటీలు నిలిపివేశాం" అని కంపెనీ వెబ్‌సైట్ తెలిపింది. తమ కంపెనీ ఎల్లప్పుడూ చట్టాన్ని గౌరవిస్తుందని, చట్టాలకు అనుగుణంగానే వ్యాపారం చేశామని పేర్కొంది.

"మేము ఎల్లప్పుడూ చట్టాన్ని గౌరవించే కంపెనీగా ఉన్నాము. ఎల్లప్పుడూ చట్టాలకు అనుగుణంగా మా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించాము" అని Dream11 X (గతంలో Twitter)లో పోస్ట్‌లో పేర్కొంది.

కొత్త చట్టం ఈ పాపులర్ యాప్‌లను ప్రభావితం చేస్తుంది:

  • Dream11
  • A23 Rummy and A23 Poker
  • Mobile Premier League (MPL)
  • Others apps
  • My11Circle
  • Howzat
  • SG11 Fantasy
  • Probo
  • Zupee
  • WinZO
  • Games24x7
  • Junglee Games
  • PokerBaazi
  • GamesKraft (RummyCulture)
  • PokerBaazi

