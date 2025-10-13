"BGMI షోడౌన్ 2025" గ్రాండ్ ఫైనల్: కంబ్యాక్ స్ట్రాటజీని వెల్లడించిన 'ఒరంగుటాన్'
"BGMI షోడౌన్ 2025" విజేతగా టీమ్ "OG"- రూ.30 లక్షల గ్రాండ్ ప్రైజ్ మనీతోపాటు ట్రోఫీ కైవసం
Published : October 13, 2025 at 5:36 PM IST
Hyderabad: మీరు బాటిల్గ్రౌండ్స్ మొబైల్ ఇండియా (BGMI) ఫ్యాన్ అయితే మీకు "BGMI షోడౌన్ 2025" (BMSD 2025) గ్రాండ్ ఫైనల్స్ గత మూడు రోజులు నిర్వహించినట్లు తెలిసే ఉంటుంది. ఈ హై-ఇంటెన్సిటీ కాంపిటీషన్ ఫైనల్ అక్టోబర్ 10 నుంచి అక్టోబర్ 12, 2025 వరకు హైదరాబాద్లోని టెస్సెరాక్ట్ అరీనాలో జరిగింది. మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో టీమ్ ORANGUTAN ( దీన్ని OG అని కూడా పిలుస్తారు) చివరికి ఛాంపియన్గా నిలిచి BMSD 2025 ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది. దీంతోపాటు రూ. 1 కోటి ప్రైజ్ పూల్లో సింహభాగాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు టీమ్ "OG" గ్లోబల్ ఛాంపియన్షిప్ 2025లో అంతర్జాతీయంగా భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అక్కడ వీరు జపాన్, కొరియా జట్లతో తలపడతారు.
టోర్నమెంట్ చివరి రోజుకు "OG" టీమ్ 147 పాయింట్లతో ఛాంపియన్గా నిలవగా, "K9 ఎస్పోర్ట్స్" (K9 Esports) 142 పాయింట్లతో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది.
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఈస్పోర్ట్స్ జట్లలో ఒకటైన టీమ్ "సోల్" మూడవ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ మూడు జట్లు BGMI షోడౌన్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచినందుకు అద్భుతమైన రివార్డులను అందుకున్నాయి.
టీమ్ "OG" మొదటి స్థానంలో నిలిచినందుకు గానూ రూ.30 లక్షల గ్రాండ్ ప్రైజ్ మనీ, ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. రెండవ స్థానంలో నిలిచినందుకు టీమ్ "K9 ఎస్పోర్ట్స్" రూ. 15 లక్షలు గెలుచుకుంది. ఇక మూడవ స్థానంలో నిలిచినందుకు టీమ్ "సోల్" రూ.10 లక్షల ప్రైజ్ మనీని అందుకుంది. దీంతోపాటు వీరంతా గ్లోబల్ ఛాంపియన్షిప్లో కూడా స్థానం సంపాదించారు.
ఈ టోర్నమెంట్ రియల్ ఫన్ కేవలం మొదటి మూడు స్థానాల గురించి మాత్రమే కాదని గమనించాలి. టాప్ ఎనిమిది జట్లు ఇప్పుడు బాటిల్ గ్రౌండ్ మొబైల్ ఇండియా సిరీస్ (BMIC)లో పోటీపడతాయి.
ఆకట్టుకున్న వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలు: ఈ టోర్నమెంట్లో వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలు కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. చాలా మంది ఆటగాళ్లు తమ వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుని అవార్డులనూ సొంతం చేసుకున్నారు. "OnePlusK9Njboi" (Player's Code Name) టోర్నమెంట్ MVPగా ఎంపికై రూ. 2 లక్షల బహుమతిని అందుకుంది.
"M4xSNoWJoD" ఫైనల్స్ MVP అవార్డును సొంతం చేసుకుని రూ.1 లక్షను, ఉత్తమ క్లచ్ అవార్డుకు రూ. 50,000ను గెలుచుకుంది.
"iQOOxOGAARU" లేదా అర్మాన్ ఉత్తమ IGL అవార్డును అందుకుని రూ. 75,000ను సొంతం చేసుకున్నారు.
"GxdLJonaThan03" అభిమానుల ద్వారా ఫ్యాన్ ఫేవరెట్ ప్లేయర్గా ఎంపికై రూ. 50,000 బహుమతిని అందుకున్నారు.
టీమ్ OG లీడర్తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ: టోర్నమెంట్లో మొదటి రెండు రోజుల తర్వాత టీమ్ OG ఆధిక్యంలో నిలిచింది. అయితే మూడవ అంటే ఫైనల్ రోజు మొదటి కొన్ని మ్యాచ్లలో టీమ్ "OG" ప్రదర్శన పేలవంగా ఉంది. కంటిన్యూస్గా వారు తమ లీడ్ పాయింట్లను కోల్పోతూనే ఉన్నారు. ఒకానొక సమయంలో "టీమ్ K9" లేదా టీమ్ "సోల్" విజయం సాధించవచ్చని అనిపించింది. కానీ చివరి రెండు మ్యాచ్లలో టీమ్ "OG" బలమైన కంబ్యాక్తో విజయాన్ని సాధించింది.
తమ జట్టు అద్భుతమైన విజయం సాధించిన అనంతరం టీమ్ "OG" లీడర్, BGMI షోడౌన్ 2025 బెస్ట్ ఇన్-గేమ్ లీడర్ (బెస్ట్ IGL) అవార్డు గ్రహీత అర్మాన్ అకా ఆరు (iQOOxOGAARU) ఈటీవీ భారత్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
"ఈరోజు (టోర్నమెంట్ చివరి రోజు) ప్రారంభంలో మేం బాధపడ్డాం. ఎందుకంటే మొదటి కొన్ని మ్యాచ్లలో మేం మా ఆధిక్యాన్ని కోల్పోయాం. కానీ ఆ పరిస్థితి నుంచి ఎలా బయటపడ్డాం అనేదే చాలా ముఖ్యం. మిరామార్లో జరిగిన ఒక మ్యాచ్లో టీం సియోల్ లీడింగ్లో ఉంది. కానీ మేం ఆ విషయాలను పట్టించుకోకుండా తిరిగి ఆధిక్యంలోకి రావడానికి చాలా స్ట్రాంగ్ మైండ్సెట్తో గేమ్పై మాత్రమే ఫోకస్ చేశాం." - అర్మాన్ అకా ఆరు, టీమ్ "OG" లీడర్
గ్లోబల్ ఛాంపియన్షిప్కు సన్నద్ధం: BGMI షోడౌన్ 2025లో ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన తర్వాత అక్టోబర్ 31 నుంచి నవంబర్ 2 వరకు దిల్లీ NCRలోని యశోభూమిలో జరగనున్న గ్లోబల్ ఛాంపియన్షిప్ 2025లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి టీమ్ "OG" టికెట్ను పొందింది. భారతదేశం నుంచి ఈ టీమ్ జపాన్, కొరియా జట్లతో తలపడుతుంది.
|Position
|Team
|Total Points
|1
|OG
|147
|2
|K9
|142
|3
|SOUL
|134
|4
|TR
|123
|5
|NBE
|120
|6
|GDR
|120
|7
|M4
|119
|8
|MAD
|112
|9
|FS
|104
|10
|8BIT
|99
|11
|AX
|95
|12
|VS
|93
|13
|GODL
|87
|14
|CK
|87
|15
|WW
|86
|16
|VE
|66