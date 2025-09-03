Tesla Model Y Orders in India: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో మానవుల ఊహలకు అందని సృజనాత్మకతతో చెరగని ముద్ర వేసిన టెస్లాకు భారతీయులు షాక్ ఇచ్చారు. భారత్కు ఇటీవలే గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ అమెరికా ఈవీ దిగ్గజం రావడంతోనే తన "మోడల్ Y" కారును ప్రారంభించింది. అయితే ఇది కంపెనీ ఆశించినదానికంటే ఎక్కువ కార్లకు ఆర్డర్లను అందుకోలేకపోయింది.
బుకింగ్స్ను ప్రారంభించి నెలన్నర దాటినా కూడా 600 వరకు మాత్రమే ఆర్డర్లను సాధించగలిగింది. టెస్లా సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే 600 కార్లను విక్రయిస్తుంది. కానీ నెలన్నర తర్వాత కూడా భారతదేశంలో అదే సంఖ్యలో బుకింగ్లను అందుకోవడం గమనార్హం. ఈ మేరకు టెస్లా భారత్కు తీసుకొచ్చిన తన మొట్టమొదటి ఈవీ బుకింగ్స్ అధికారికంగా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 600 వరకు మాత్రమే ఆర్డర్లు పొందగలిగినట్లు బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదించింది.
ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశంలో టెస్లా విజయవంతం కావడానికి సరసమైన ధరలు, ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తృత లభ్యత చాలా అవసరమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. లేకుంటే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రకారం మొదటి దశలో వచ్చిన తక్కువ స్పందన భవిష్యత్ అమ్మకాలను ప్రభావితం చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు.
ఇకపోతే భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు అతిపెద్ద గమ్యస్థానంగా మారుతోంది. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉండటంతో పాటు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహాలతో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. టాటా, మహింద్రా వంటి దేశీయ కంపెనీలు ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై దృష్టి సారించాయి.
వీటితోపాటు అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహన కంపెనీలు కూడా భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఎలాన్ మస్క్ ఇప్పుడు భారత మార్కెట్పై దృష్టి సారించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్కు గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి జోరుగా రెండు షోరూమ్లను ఇప్పటికే ప్రారంభించేశారు కూడా.
ఈ క్రమంలో టెస్లా ఈ ఏడాది భారతదేశానికి 350 నుంచి 500 కార్లను షిప్పింగ్ చేయాలని నిర్ణయించింది. వీటిలో మొదటి బ్యాచ్ సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో చైనాలోని షాంఘై ఫ్యాక్టరీ నుంచి భారతదేశానికి చేరుకుంటుంది. మొదటి దశలో డెలివరీలు ముంబయి, దిల్లీ, పుణే, గురుగ్రామ్ ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం చేస్తున్నారు. ఈ నగరాల్లోని మౌలిక సదుపాయాలు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు కొంతవరకు సిద్ధంగా ఉన్నందున కంపెనీ ఈ మేరకు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
ఇకపోతే భారత్లో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం "మోడల్ Y"ను టెస్లా రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV స్టాండర్డ్ RWD వేరియంట్ ధర రూ. 59.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), లాంగ్ రేంజ్ RWD వేరియంట్ ధర రూ. 67.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అయితే ఈ అధిక ధరలే ప్రస్తుతం భారతీయ కస్టమర్లను వెనక్కి తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని భావిస్తున్నారు.
|వేరియంట్లు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|టెస్లా మోడల్ Y RWD
|రూ. 59.89 లక్షలు
|టెస్లా మోడల్ Y లాంగ్ రేంజ్ RWD
|రూ. 67.89 లక్షలు
రేంజ్: 'టెస్లా మోడల్ Y RWD' వేరియంట్ సింగిల్ ఛార్జ్లో 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందించగలదు. అదే సమయంలో దీని 'లాంగ్ రేంజ్ RWD' వెర్షన్ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 622 కిలోమీటర్ల మెరుగైన రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఈ రేంజ్ వివరాలు వరల్డ్వైడ్ హార్మోనైజ్డ్ లైట్ వెహికల్స్ టెస్ట్ సైకిల్ (WLTC) ప్రకారం అందించినవి.
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ: ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కేపబిలిటీతో 'మోడల్ Y' RWD ట్రిమ్ కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 238 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో లాంగ్ రేంజ్ RWD ట్రిమ్ 15 నిమిషాల్లో 267 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందుకోగలదు.
టాప్ స్పీడ్: 'మోడల్ Y RWD' 5.9 సెకన్లలో సున్నా నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. అయితే 'లాంగ్ రేంజ్ RWD మోడల్' ఇదే స్పీడ్ను 5.6 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. ఈ రెండు వెర్షన్ల టాప్ స్పీడ్ ఒకే విధంగా గంటకు 201 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఈ స్థాయి పనితీరులో ఇది కొన్ని స్పోర్ట్స్ కార్లను కూడా అధిగమించగలదు. డిజైన్, టెక్నాలజీ పరంగా "మోడల్ Y" నిస్సందేహంగా అత్యుత్తమమైనది. అయితే దీని అధిక ధరలు, భారతదేశంలో ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందని EV మౌలిక సదుపాయాలు వినియోగదారులను వెనకడుగు వేసేలా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.