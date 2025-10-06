ETV Bharat / technology

మరో 4-6 నెలల్లో పెట్రోల్ కార్ల ధరలకే ఈవీ వాహనాలు: గడ్కరీ

20వ FICCI హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న గడ్కరీ- భారత ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Union Minister Nitin Gadkari presents a certificate to members of Dr. Babasaheb Ambedkar Open University during the 20th FICCI Higher Education Summit 2025 at Bharat Mandapam, in New Delhi, Monday, Oct. 6, 2025.
Union Minister Nitin Gadkari presents a certificate to members of Dr. Babasaheb Ambedkar Open University during the 20th FICCI Higher Education Summit 2025 at Bharat Mandapam, in New Delhi, Monday, Oct. 6, 2025. (Photo Credit- PTI)
Hyderabad: భారతదేశంలో రాబోయే 4 నుంచి 6 నెలల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ధర పెట్రోల్ వాహనాల ధరతో సమానంగా ఉంటుందని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అంచనా వేశారు. ఇది క్లీన్ మొబిలిటీ వైపు దేశం చేస్తున్న ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుందని అన్నారు. సోమవారం దిల్లీలో జరిగిన 20వ FICCI హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ 2025లో పాల్గొన్న ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

"రాబోయే 4-6 నెలల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ధర పెట్రోల్ వాహనాల ధరతో సమానంగా ఉంటుంది. నేను రవాణా మంత్రి అయినప్పుడు భారత్​లోని ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ రూ. 14 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 22 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. పరిశ్రమ పట్ల మా విజన్ వాస్తవ రూపం దాల్చడం ప్రారంభించింది. ఐదేళ్లలో భారతదేశ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్​గా ఉండటమే మన లక్ష్యం." - గడ్కరీ, కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రి

ఇకపోతే భారత్ ఇప్పుడు జపాన్​ను అధిగమించి ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​గా అవతరించిందని ఇటీవలే కేంద్రమంత్రి ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో రాబోయే ఐదేళ్లలో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని సాధించడమే ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని మరోసారి ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం అమెరికా ఆటో మొబైల్ ఇండస్ట్రీలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతోంది. దీని వాల్యూ రూ.78 లక్షల కోట్లు. అదే సమయంలో చైనా సుమారు రూ.47 లక్షల కోట్ల వాల్యూతో రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఇప్పుడు జపాన్​ను అధిగమించి రూ.22 లక్షల కోట్లతో ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​గా భారత్​ అవతరించింది.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన గడ్కరీ భారతదేశం ఏటా ఇంధన దిగుమతులపై రూ.22 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంలో ఆర్థిక, పర్యావరణ చర్యల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఇథనాల్ ఉత్పత్తి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలపరుస్తుందని అన్నారు. గ్రీన్ ఫ్యూయెల్ ప్రయోజనాలను హైలైట్ చేస్తూ మొక్కజొన్న నుంచి ఇథనాల్ ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా రైతులు అదనంగా రూ. 45,000 కోట్లు సంపాదించారని తెలిపారు. ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా దిగుమతి చేసుకున్న ముడి చమురుపై భారత్​ ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి కూడా దోహదపడుతుందని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం ఈ-డ్రైవ్' పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 72,000 EV పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఇందుకోసం రూ. 2,000 కోట్లు కేటాయించింది. 50 జాతీయ రహదారి కారిడార్లు, మెట్రో నగరాలు, టోల్ ప్లాజాలు, రైల్వే స్టేషన్లు, విమానాశ్రయాలు, ఇంధన కేంద్రాలు, రాష్ట్రంలోని హైవేలు వంటి అధిక ట్రాఫిక్ ప్రదేశాలలో కొత్తగా ఈ ఛార్జింగ్ స్టేషన్​లను వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. భారత ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమను గ్లోబల్ లీడర్​గా మార్చడమే 'పీఎం ఈ-డ్రైవ్' యోజన లక్ష్యం.

ఏంటీ 'పీఎం ఈ-డ్రైవ్'?: 'పీఎం ఈ-డ్రైవ్' అంటే పీఎం ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ రెవెల్యూషన్ ఆన్ ఇన్నోవేటివ్ వెహికిల్ ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్. ఈ పథకాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన అక్టోబర్ 2024లో ప్రారంభించారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను వినియోగాన్ని పెంచేందుకు ప్రోత్సాహకాలు, మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ పథకం పరిశుభ్రమైన రవాణా​తో పాటు​ భారత్ శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ పథకం ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సబ్సిడీ అందించడానికి కేంద్రం రూ.10,900 కోట్లు కూడా కేటాయించింది.

దీంతోపాటు ఇటీవలే 'PM ఈ-డ్రైవ్' యోజన కింద ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కులకు (ఇ-ట్రక్కులు) ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను అందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద ఒక్కో వాహనానికి గరిష్టంగా రూ.9.6 లక్షల ప్రోత్సాహకం లభిస్తుంది.

మరోవైపు FAME-II పథకం కింద ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (IOCL), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL), హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL) అనే మూడు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీల (OMCలు) సహకారంతో 8,932 ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు (EVPCS) ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.873.50 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ఈ FAME-II పథకాన్ని 2019 ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పాటు అమలు చేశారు. ఇది ఇటీవలే మార్చి 31, 2024తో ముగిసింది.

ఎడ్యుకేషన్, ఇన్నోవేషన్, ఫ్యూచర్ గ్రోత్: ఈ పారిశ్రామిక కార్యక్రమంలో భాగంగా మాట్లాడిన గడ్కరీ విద్య, పరిశోధన, ఆవిష్కరణల ప్రాముఖ్యతనూ ప్రస్తావించారు. భారత్​ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యువ, నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజనీర్లను కలిగి ఉందని, ఇది ఒక ప్రధాన పోటీ ప్రయోజనం అని అన్నారు. సమష్టి కృషిని ఉదహరిస్తూ EV రంగంలోని వాటాదారులు "వేస్ట్​ టు వెల్త్ అండ్ నాలెడ్జ్​ టు వెల్త్" అనే బ్యానర్ కింద పనిచేయాలని, స్వావలంబన అనే లక్ష్యంతో భారత అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని పిలుపునిచ్చారు.

