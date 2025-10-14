ETV Bharat / technology

భారత్​లో ఈవీల జోరు- రికార్డ్ స్థాయిలో అమ్మకాలు

టాప్​ గేర్​లో భారత్ ఈవీ రంగం- టాప్-7 సేల్స్​లో ఇవే!

Tata Harrier EV
Tata Harrier EV (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) మార్కెట్ రికార్డు స్థాయిలో అర్ధ-వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రిటైల్ అమ్మకాలు గత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2025) మొదటి అర్ధభాగంలో 108 శాతం పెరిగి 91,076 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఇది 43,847 యూనిట్లు. నివేదికల ప్రకారం, ఈ విభాగం ఇప్పటికే FY2025 మొత్తం సంవత్సరానికి 108,609 యూనిట్ల లక్ష్యంలో దాదాపు 84 శాతం సాధించింది.

సెప్టెంబర్ 2025లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు: ఆగస్టు 2025లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయిలో 18,369 యూనిట్లతో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే సెప్టెంబర్‌లో 14 శాతం తగ్గి సేల్స్ 15,771 యూనిట్లకు పడిపోయాయి. ICE/హైబ్రిడ్‌లపై ఇటీవల GST తగ్గింపు కారణంగా మందగమనం ఏర్పడింది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో ధర అంతరాన్ని తగ్గించింది. దీంతోపాటు కొత్త మోడళ్లు అంతర్లీన డిమాండ్‌కు మద్దతు ఇవ్వడంతో మార్చి 2026 నాటికి మొత్తం సేల్స్ దాదాపు 1,75,000 యూనిట్లకు చేరుకుంటాయని అంచనా.

టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన అమ్మకాలు: టాటా 2025 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్‌లో 34,586 యూనిట్ల అమ్మకాలతో అగ్రగామిగా నిలిచింది. ఇది 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో 28,216 యూనిట్లతో పోలిస్తే 23 శాతం వార్షిక పెరుగుదల. కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో టాటా పంచ్ EV, నెక్సాన్ EV, కర్వ్ EV, హారియర్ EV, టియాగో EV, టిగోర్ EV వంటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉన్నాయి. గత జులైలో హారియర్ EV ప్రారంభించినప్పటి నుంచి నెలవారీ అమ్మకాలు పెరిగాయి.

MG మోటార్ ఈవీ సేల్స్: JSW MG మోటార్ ఇండియా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో 26,640 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో 8,329 వాహనాల నుంచి 220 శాతం పెరుగుదల. MG విండ్సర్ EV, కంపెనీ తీసుకొచ్చిన బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ ఆప్షన్ ఈ అమ్మకాలలో గణనీయమైన పాత్ర పోషించాయి. ఇది కంపెనీ మార్కెట్ వాటాను గతేడాది సుమారు 19 శాతం నుంచి సుమారు 29 శాతానికి పెంచింది. దీంతోపాటు మార్కెట్​లో కంపెనీ నుంచి MG కామెట్, ZS EV కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మహింద్రా ఎలక్ట్రిక్ వాహన అమ్మకాలు: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో మహింద్రా ఏకైక "XUV400"తో పాటు "BE 6", "XEV 9e"లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటి లాంఛ్​లు కంపెనీ అమ్మకాలను పెంచాయి. FY2026 మొదటి అర్ధభాగం నాటికి దీని రిటైల్ పనితీరును మెరుగుపరిచాయి. ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2025 మధ్య కంపెనీ మొత్తం 19,436 "e-SUV"లను విక్రయించింది. ఈ సంఖ్య ఏడాది క్రితం 3,078 యూనిట్లు. ఇది ఈ ఏడాది 531 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

హ్యుందాయ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన అమ్మకాలు: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో మొత్తం 3,558 యూనిట్లను విక్రయించి ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీదారులలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది ఒక సంవత్సరం క్రితం 387 యూనిట్ల కనిష్ఠ స్థాయి హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ 5 అమ్మకాల నుంచి 819 శాతం పెరుగుదల. జనవరి మధ్యలో క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ లాంఛ్ అర్ధ సంవత్సరం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాల పరంగా కంపెనీని BYD కంటే ముందుకు నెట్టింది.

BYD ఎలక్ట్రిక్ వాహన అమ్మకాలు: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో BYD ఇండియా 2,935 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది గత సంవత్సరం కంటే 123 శాతం పెరుగుదల. కంపెనీ అమ్మకాలు BYD Atto 3, Seal, eMax 7, Sealion 7 లైనప్‌ల ద్వారా నడిచాయి. గత సంవత్సరంలో రిటైల్ అమ్మకాలు రెట్టింపు అయిన మార్కెట్లో ఇది తన 3 శాతం మార్కెట్ వాటాను కొనసాగించింది.

కియా ఎలక్ట్రిక్ వాహన అమ్మకాలు: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్థంలో 1,141 యూనిట్ల అమ్మకాలతో కియా 16 ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీదారులలో ఏడవ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది గత సంవత్సరం 117 యూనిట్లతో పోలిస్తే 875 శాతం పెరుగుదల. కంపెనీ మేడ్-ఇన్-ఇండియా కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV అమ్మకాలు ఊపందుకున్నాయి. ఈ కారు అమ్మకాలు ఆగస్టులో 463 యూనిట్లకు, సెప్టెంబర్‌లో 563 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.

Total sales of electric vehicles in the first half of FY2026
MonthFY 2026 Sales (Units)FY 2025 Sales (Units)Percentage of sales
April13,3777,71373
May13,2827,95367
June14,0077,27193
July16,2707,978104
August18,3696,764172
September15,7716,168156
Total sales91,07643,847108

TAGGED:

ELECTRIC VEHICLE SALES IN INDIA
SALE OF ELECTRIC VEHICLES
EV SALES IN FY2026
EV SALES IN INDIA 2025
INDIA EV SALES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.