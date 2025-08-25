ETV Bharat / technology

గుడ్​న్యూస్- 3D పెట్ మోడల్స్​ను సృష్టించే కొత్త ఏఐ టూల్​ - AI TOOL TO CREATE 3D AVATAR OF PETS

పెట్ లవర్స్​కు క్రేజీ అప్డేట్- వాస్తవిక అనుభూతినిచ్చే 3D అవతార్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చిక!

Image for Representation
Image for Representation (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read

AI Tool to Create 3D Avatars of Pets: పెట్ లవర్స్​కు క్రేజీ అప్డేట్. వాస్తవిక అనుభూతినిచ్చే 3D పెట్ మోడల్స్​ను సృష్టించగల ఓ కొత్త ఏఐ టూల్​ను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది జనరేటివ్ టెక్నిక్‌లు, గాసియన్ స్ప్లాటింగ్‌ను ఉపయోగించి కేవలం ఒకే ఒక ఇమేజ్​తో అనేక రియలిస్టిక్ 3D మోడల్స్​ను రూపొందించగలదు. ఈ టూల్ క్రియేట్ చేసిన డిజిటల్ మోడల్స్​ యానిమేషన్, AR, VRలలో సైతం ఉపయోగించేందుకు వీలుగా ఉంటాయి.

ఈ కొత్త ఏఐ టూల్​ను దక్షిణ కొరియాలోని ఉల్సాన్ నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (UNIST) పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రీసెర్చ్​కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ విజన్ (IJCV)లో ప్రచురించారు. ఇటీవలే ఈ తరహా ఏఐ టూల్​ను మైక్రోసాఫ్ట్ "కోపైలట్ 3D" పేరుతో విడుదల చేసింది. ఇది ఎటువంటి 2D ఇమేజ్​ను అయినా 3D మోడల్​గా మార్చగలదు.

Overview of DogRecon.
Overview of DogRecon. (Photo Credit- UNIST)

అయితే ఇప్పుడు UNIST అభివృద్ధి చేసిన ఈ కొత్త టూల్ సాధారణ 3D క్రియేషన్​ను మించి వాస్తవిక యానిమేషన్‌కు సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR), మెటావర్స్ వాతావరణాలలో తమ పెంపుడు జంతువుల లైఫ్‌లైక్ డిజిటల్ అవతార్‌లను ఎక్స్​పీరియన్స్ చేసేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

పెట్స్ 3D మోడల్స్ క్రియేట్ చేసే AI టూల్: UNISTలోని పరిశోధనా బృందం అభివృద్ధి చేసిన ఈ కొత్త AI టూల్​ పేరు "DogRecon". ఇది పెట్​కు సంబంధించిన ఒకే ఒక్క ఫొటో ద్వారా యానిమేటబుల్ 3D గాసియన్​ను క్రియేట్ చేయగలదు. ఇది వివిధ జాతులు, శరీర ఆకారాలతో సంబంధం లేకుండా 2D ఫొటోల నుంచి ఏ రకమైన కుక్కకైనా 3D మోడళ్లను రూపొందించగలదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

he proposed DogRecon takes a single image as input and reconstructs 3D Gaussian, including texture and shape.
he proposed DogRecon takes a single image as input and reconstructs 3D Gaussian, including texture and shape. (Photo Credit- UNIST)

ఈ తరహాలో 3D నమూనాలను పునర్నిర్మించడం అనేది సవాలుతో కూడుకున్న విషయం అని, అయితే శరీర ఆకారం, భంగిమలో మార్పులను సంగ్రహించడానికి బ్రీడ్-స్పెసిఫిక్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్​ను ఉపయోగించడం ద్వారా "DogRecon" ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తుందని తెలిపారు.

With the obtained 3D dogs, we can retarget motion to an existing video or even create new animations within pre-trained scenes by editing. In addition, DogRecon seamlessly applies to text-to-animatable 3D dogs.
With the obtained 3D dogs, we can retarget motion to an existing video or even create new animations within pre-trained scenes by editing. In addition, DogRecon seamlessly applies to text-to-animatable 3D dogs. (Photo Credit- UNIST)

దీంతోపాటు తమ "DogRecon" టూల్ కేవలం ఓ సింగిల్​ ఫొటోతో సహజమైన, కచ్చితమైన 3D డాగ్ అవతార్‌లను ఉత్పత్తి చేయగలదని చెబుతున్నారు. అయితే ఇతర టూల్స్ ప్రతిసారీ పూర్తిగా కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోతున్నాయని కూడా వారు గమనించారు. ముఖ్యంగా జంతువు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఆ సాధనం శరీర వివరాలను సంగ్రహించడంలో విఫలమైనప్పుడు ఇది జరుగుతుందని తెలిపారు.

Qualitative comparison of image-to-3D generation.
Qualitative comparison of image-to-3D generation. (Photo Credit- UNIST)

చాంగ్‌వూ కాంగ్, డోంగ్‌హియోన్ సన్ సహాయంతో జియోంగ్సు చో ఈ పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం చాలామందికి పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలో సాధారణంగా మానవులకు ఉపయోగించే 3D సాంకేతికతను పెట్స్​కు విస్తరించడం అర్ధమైనదేనని చో వివరించారు. ఈ కొత్త "DogRecon" ప్రజలు తమ పెంపుడు జంతువులను యానిమేట్ చేయగల డిజిటల్ మోడల్‌లుగా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు.

UNISTలోని గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు చెందిన ప్రొఫెసర్ క్యుంగ్‌డాన్ జు మాట్లాడుతూ.. పెంపుడు జంతువుల వాస్తవిక నమూనాలను రూపొందించడానికి జనరేటివ్ AI, 3D పునర్నిర్మాణ పద్ధతులను కలపడం ద్వారా ఈ అధ్యయనం ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిని సూచిస్తుందని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం దీన్ని డాగ్స్​ కోసం మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. భవిష్యత్​లో ఇతర జంతు జాతులు, పర్సనలైజ్డ్ అవతార్​ల కోసం ఈ పద్ధతిని విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు.

AI Tool to Create 3D Avatars of Pets: పెట్ లవర్స్​కు క్రేజీ అప్డేట్. వాస్తవిక అనుభూతినిచ్చే 3D పెట్ మోడల్స్​ను సృష్టించగల ఓ కొత్త ఏఐ టూల్​ను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది జనరేటివ్ టెక్నిక్‌లు, గాసియన్ స్ప్లాటింగ్‌ను ఉపయోగించి కేవలం ఒకే ఒక ఇమేజ్​తో అనేక రియలిస్టిక్ 3D మోడల్స్​ను రూపొందించగలదు. ఈ టూల్ క్రియేట్ చేసిన డిజిటల్ మోడల్స్​ యానిమేషన్, AR, VRలలో సైతం ఉపయోగించేందుకు వీలుగా ఉంటాయి.

ఈ కొత్త ఏఐ టూల్​ను దక్షిణ కొరియాలోని ఉల్సాన్ నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (UNIST) పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రీసెర్చ్​కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ విజన్ (IJCV)లో ప్రచురించారు. ఇటీవలే ఈ తరహా ఏఐ టూల్​ను మైక్రోసాఫ్ట్ "కోపైలట్ 3D" పేరుతో విడుదల చేసింది. ఇది ఎటువంటి 2D ఇమేజ్​ను అయినా 3D మోడల్​గా మార్చగలదు.

Overview of DogRecon.
Overview of DogRecon. (Photo Credit- UNIST)

అయితే ఇప్పుడు UNIST అభివృద్ధి చేసిన ఈ కొత్త టూల్ సాధారణ 3D క్రియేషన్​ను మించి వాస్తవిక యానిమేషన్‌కు సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR), మెటావర్స్ వాతావరణాలలో తమ పెంపుడు జంతువుల లైఫ్‌లైక్ డిజిటల్ అవతార్‌లను ఎక్స్​పీరియన్స్ చేసేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

పెట్స్ 3D మోడల్స్ క్రియేట్ చేసే AI టూల్: UNISTలోని పరిశోధనా బృందం అభివృద్ధి చేసిన ఈ కొత్త AI టూల్​ పేరు "DogRecon". ఇది పెట్​కు సంబంధించిన ఒకే ఒక్క ఫొటో ద్వారా యానిమేటబుల్ 3D గాసియన్​ను క్రియేట్ చేయగలదు. ఇది వివిధ జాతులు, శరీర ఆకారాలతో సంబంధం లేకుండా 2D ఫొటోల నుంచి ఏ రకమైన కుక్కకైనా 3D మోడళ్లను రూపొందించగలదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

he proposed DogRecon takes a single image as input and reconstructs 3D Gaussian, including texture and shape.
he proposed DogRecon takes a single image as input and reconstructs 3D Gaussian, including texture and shape. (Photo Credit- UNIST)

ఈ తరహాలో 3D నమూనాలను పునర్నిర్మించడం అనేది సవాలుతో కూడుకున్న విషయం అని, అయితే శరీర ఆకారం, భంగిమలో మార్పులను సంగ్రహించడానికి బ్రీడ్-స్పెసిఫిక్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్​ను ఉపయోగించడం ద్వారా "DogRecon" ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తుందని తెలిపారు.

With the obtained 3D dogs, we can retarget motion to an existing video or even create new animations within pre-trained scenes by editing. In addition, DogRecon seamlessly applies to text-to-animatable 3D dogs.
With the obtained 3D dogs, we can retarget motion to an existing video or even create new animations within pre-trained scenes by editing. In addition, DogRecon seamlessly applies to text-to-animatable 3D dogs. (Photo Credit- UNIST)

దీంతోపాటు తమ "DogRecon" టూల్ కేవలం ఓ సింగిల్​ ఫొటోతో సహజమైన, కచ్చితమైన 3D డాగ్ అవతార్‌లను ఉత్పత్తి చేయగలదని చెబుతున్నారు. అయితే ఇతర టూల్స్ ప్రతిసారీ పూర్తిగా కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోతున్నాయని కూడా వారు గమనించారు. ముఖ్యంగా జంతువు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఆ సాధనం శరీర వివరాలను సంగ్రహించడంలో విఫలమైనప్పుడు ఇది జరుగుతుందని తెలిపారు.

Qualitative comparison of image-to-3D generation.
Qualitative comparison of image-to-3D generation. (Photo Credit- UNIST)

చాంగ్‌వూ కాంగ్, డోంగ్‌హియోన్ సన్ సహాయంతో జియోంగ్సు చో ఈ పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం చాలామందికి పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలో సాధారణంగా మానవులకు ఉపయోగించే 3D సాంకేతికతను పెట్స్​కు విస్తరించడం అర్ధమైనదేనని చో వివరించారు. ఈ కొత్త "DogRecon" ప్రజలు తమ పెంపుడు జంతువులను యానిమేట్ చేయగల డిజిటల్ మోడల్‌లుగా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు.

UNISTలోని గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌కు చెందిన ప్రొఫెసర్ క్యుంగ్‌డాన్ జు మాట్లాడుతూ.. పెంపుడు జంతువుల వాస్తవిక నమూనాలను రూపొందించడానికి జనరేటివ్ AI, 3D పునర్నిర్మాణ పద్ధతులను కలపడం ద్వారా ఈ అధ్యయనం ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిని సూచిస్తుందని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం దీన్ని డాగ్స్​ కోసం మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. భవిష్యత్​లో ఇతర జంతు జాతులు, పర్సనలైజ్డ్ అవతార్​ల కోసం ఈ పద్ధతిని విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIST AI TOOL DOGRECONARTIFICIAL INTELLIGENCE2D PHOTO INTO 3D MODELS3D PET MODELSAI TOOL TO CREATE 3D AVATAR OF PETS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.