AI Tool to Create 3D Avatars of Pets: పెట్ లవర్స్కు క్రేజీ అప్డేట్. వాస్తవిక అనుభూతినిచ్చే 3D పెట్ మోడల్స్ను సృష్టించగల ఓ కొత్త ఏఐ టూల్ను శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది జనరేటివ్ టెక్నిక్లు, గాసియన్ స్ప్లాటింగ్ను ఉపయోగించి కేవలం ఒకే ఒక ఇమేజ్తో అనేక రియలిస్టిక్ 3D మోడల్స్ను రూపొందించగలదు. ఈ టూల్ క్రియేట్ చేసిన డిజిటల్ మోడల్స్ యానిమేషన్, AR, VRలలో సైతం ఉపయోగించేందుకు వీలుగా ఉంటాయి.
ఈ కొత్త ఏఐ టూల్ను దక్షిణ కొరియాలోని ఉల్సాన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (UNIST) పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రీసెర్చ్కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ విజన్ (IJCV)లో ప్రచురించారు. ఇటీవలే ఈ తరహా ఏఐ టూల్ను మైక్రోసాఫ్ట్ "కోపైలట్ 3D" పేరుతో విడుదల చేసింది. ఇది ఎటువంటి 2D ఇమేజ్ను అయినా 3D మోడల్గా మార్చగలదు.
అయితే ఇప్పుడు UNIST అభివృద్ధి చేసిన ఈ కొత్త టూల్ సాధారణ 3D క్రియేషన్ను మించి వాస్తవిక యానిమేషన్కు సహాయపడుతుంది. వినియోగదారులు వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR), మెటావర్స్ వాతావరణాలలో తమ పెంపుడు జంతువుల లైఫ్లైక్ డిజిటల్ అవతార్లను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
పెట్స్ 3D మోడల్స్ క్రియేట్ చేసే AI టూల్: UNISTలోని పరిశోధనా బృందం అభివృద్ధి చేసిన ఈ కొత్త AI టూల్ పేరు "DogRecon". ఇది పెట్కు సంబంధించిన ఒకే ఒక్క ఫొటో ద్వారా యానిమేటబుల్ 3D గాసియన్ను క్రియేట్ చేయగలదు. ఇది వివిధ జాతులు, శరీర ఆకారాలతో సంబంధం లేకుండా 2D ఫొటోల నుంచి ఏ రకమైన కుక్కకైనా 3D మోడళ్లను రూపొందించగలదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ఈ తరహాలో 3D నమూనాలను పునర్నిర్మించడం అనేది సవాలుతో కూడుకున్న విషయం అని, అయితే శరీర ఆకారం, భంగిమలో మార్పులను సంగ్రహించడానికి బ్రీడ్-స్పెసిఫిక్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ను ఉపయోగించడం ద్వారా "DogRecon" ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తుందని తెలిపారు.
దీంతోపాటు తమ "DogRecon" టూల్ కేవలం ఓ సింగిల్ ఫొటోతో సహజమైన, కచ్చితమైన 3D డాగ్ అవతార్లను ఉత్పత్తి చేయగలదని చెబుతున్నారు. అయితే ఇతర టూల్స్ ప్రతిసారీ పూర్తిగా కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోతున్నాయని కూడా వారు గమనించారు. ముఖ్యంగా జంతువు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఆ సాధనం శరీర వివరాలను సంగ్రహించడంలో విఫలమైనప్పుడు ఇది జరుగుతుందని తెలిపారు.
చాంగ్వూ కాంగ్, డోంగ్హియోన్ సన్ సహాయంతో జియోంగ్సు చో ఈ పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం చాలామందికి పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయని, ఈ నేపథ్యంలో సాధారణంగా మానవులకు ఉపయోగించే 3D సాంకేతికతను పెట్స్కు విస్తరించడం అర్ధమైనదేనని చో వివరించారు. ఈ కొత్త "DogRecon" ప్రజలు తమ పెంపుడు జంతువులను యానిమేట్ చేయగల డిజిటల్ మోడల్లుగా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు.
UNISTలోని గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కు చెందిన ప్రొఫెసర్ క్యుంగ్డాన్ జు మాట్లాడుతూ.. పెంపుడు జంతువుల వాస్తవిక నమూనాలను రూపొందించడానికి జనరేటివ్ AI, 3D పునర్నిర్మాణ పద్ధతులను కలపడం ద్వారా ఈ అధ్యయనం ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిని సూచిస్తుందని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం దీన్ని డాగ్స్ కోసం మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. భవిష్యత్లో ఇతర జంతు జాతులు, పర్సనలైజ్డ్ అవతార్ల కోసం ఈ పద్ధతిని విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు.