దీపావళి కానుక- భారీగా తగ్గనున్న కార్లు, బైక్​ల ధరలు! - REDUCE GST ON VEHICLES

కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- ఐతే దివాళీ వరకు ఆగండి- GST సంస్కరణలతో ప్యాసింజర్ వాహనాల ధరల్లో భారీ తగ్గింపు!

Diwali Gift for Auto Sector Govt Likely to Reduce GST on Cars Two Wheelers
Diwali Gift for Auto Sector Govt Likely to Reduce GST on Cars Two Wheelers (Photo Credit- IANS)
Reduce GST on Vehicles: వాహన ప్రియులకు శుభవార్త. దీపావళి నాటికి ప్యాసింజర్ కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం కొత్త తరం GST సంస్కరణలను అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది. దీని ద్వారా GST శ్లాబులు సరళీకృతం అవుతాయి. దీంతో కొన్ని వస్తువులపై పన్ను భారం తగ్గుతుంది. ప్రధానంగా సామాన్యులకు ఉపయోగపడే వాహనాల అమ్మకాలను పెంచడమే ఈ నిర్ణయం లక్ష్యం. ఈ మేరకు GST సంస్కరణలు చేపట్టనున్నట్లు ప్రధాని మోదీ తన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రస్తావించడం ఈ వార్తకు అదనపు ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చింది.

4కి బదులుగా 2 జీఎస్టీ స్లాబ్‌లు: ప్రస్తుతం మన దేశంలో వస్తువులు, సేవలపై 5%, 12%, 18%, 28% రేట్ల వద్ద పన్ను వసూలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొత్త సంస్కరణలలో ప్రభుత్వం ఈ నాలుగు స్లాబ్‌లను కేవలం రెండుకి తగ్గించాలని యోచిస్తోంది. అవి స్టాండర్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్. ఈ రెండింటి కింద 5 శాతం, 18 శాతం పన్ను స్లాబ్‌లు ఉంటాయని సమాచారం. దీని ప్రకారం ప్రస్తుతం 28 శాతం పన్ను స్లాబ్‌లో ఉన్న కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలను 18 శాతం పన్ను స్లాబ్‌లోకి మార్చే అవకాశం ఉంది. ఇది నిజమైతే ప్యాసింజర్ వాహనాల ధరలు 5 నుంచి 10 శాతం తగ్గుతాయి.

ధరల తగ్గింపు కారణంగా ఎక్కువ మంది కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఇది ఆటోమొబైల్ రంగానికి పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఈ మార్పు ప్రధానంగా మిడిల్​క్లాస్ సెగ్మెంట్ అమ్మకాలను పెంచుతుందని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా రూ. 10 లక్షల కంటే తక్కువ ధర ఉన్న ఎంట్రీ-లెవల్ ద్విచక్ర వాహనాలు, సబ్-కాంపాక్ట్ కార్ల సేల్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ఆటోమొబైల్ భాగాలపై పన్ను తగ్గింపు అవకాశం: దీనితో పాటు ఆటోమొబైల్ భాగాలపై పన్ను తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంది. దీని వలన వాహనాల తయారీ ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఇది చివరికి వినియోగదారులకు నిర్వహణ ఖర్చును తగ్గిస్తుంది. ద్విచక్ర వాహన తయారీదారుల నుంచి చాలా కాలంగా ఈ GST తగ్గింపుపై డిమాండ్​లు వస్తున్నాయి.

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ప్రస్తుతం ఉన్న 5% పన్ను శ్లాబ్ ఇలాగే కొనసాగొచ్చు. ప్రభుత్వం గ్రీన్ ఎనర్జీని ప్రోత్సహిస్తున్నందున ఈ పన్నును పెంచే అవకాశం లేదు. అదే సమయంలో లగ్జరీ కార్ల విషయంలో పాత పన్ను శ్లాబే కొనసాగవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ప్రయాణీకుల వాహనాలపై ప్రస్తుత రిలీఫ్ సెస్​ కూడా ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. విలాసవంతమైన, పొగాకు వంటి వస్తువులపై 40 శాతం పన్నును సిఫార్సులు ఉన్నాయి.

ఈ GST సంస్కరణల ప్రధాన లక్ష్యం వాహనాల ధరలను తగ్గించడం మాత్రమే కాదు.. ముఖ్యంగా సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు వ్యాపారం చేయడం సులభతరం చేయడం. ఇది అమెరికా విధించిన అధిక సుంకాల నేపథ్యంలో మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం ఇస్తుంది.

ఈ పన్ను తగ్గింపు గృహోపకరణాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలను కూడా తగ్గిస్తుంది. దీని వలన ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుందని, మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని భావిస్తున్నారు. GST కౌన్సిల్ త్వరలో ఈ సిఫార్సులను చర్చిస్తుంది. ఈ నిర్ణయాలను త్వరలో అమల్లోకి తీసుకురానున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

ఈ మేరకు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి దీని ప్రయోజనాలు ప్రజలకు చేరేలా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తామని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. అన్నీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే ఈ దీపావళి నాటికి లేదా అక్టోబర్ చివరి వారం, నవంబర్ మొదటి వారంలో ఈ కొత్త నియమాలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

