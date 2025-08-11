Huge Discounts on EV Cars: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు జులై 2025లో 93% భారీ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. అయినప్పటికీ వాటి అమ్మకాలను మరింత పెంచుకునేందుకు అనేక ఆటో కంపెనీలు తమ ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. మీరు ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే ఇదే మంచి సమయం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే టాటా, మహింద్రా, కియా వంటి పెద్ద కంపెనీలు తమ కార్లపై ఏకంగా రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 10 లక్షల వరకు ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి.
టాటా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై రూ.లక్ష వరకు డిస్కౌంట్లు: టాటా మోటార్స్ ప్రస్తుతం తన అన్ని ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై అత్యుత్తమ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. టియాగో EV, పంచ్ EV, నెక్సాన్ EV, కర్వ్ ఎలక్ట్రిక్ EV రూ. 40,000 నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను పొందుతున్నాయి.
కంపెనీ ప్రస్తుతం ఇటీవల విడుదల చేసిన హారియర్ EVపై మాత్రమే లాయల్టీ బోనస్లను అందిస్తోంది. కానీ టియాగో EV వంటి మోడళ్లపై క్యాష్ డిస్కౌంట్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వంటి ఆఫర్లను అందిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకు ఫీచర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కోరుకునే వారికి ఈ ఆఫర్లు చాలా బాగుంటాయి.
సిట్రోయెన్ eC3 కారుపై రూ.1.25 లక్షల డిస్కౌంట్: మీరు కాంపాక్ట్, స్టైలిష్ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే 'సిట్రోయెన్ eC3' మీకు మంచి ఎంపిక. ఈ కారుపై కంపెనీ రూ.1.25 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. ఈ ఆఫర్ దాని అన్ని వేరియంట్లపై వర్తిస్తుంది. ఈ 'eC3' కారును రూ.12.90 లక్షల నుంచి రూ.13.53 లక్షల వరకు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విక్రయిస్తున్నారు.
మహింద్రా XUV400 కారుపై రూ.3 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్: మహింద్రా కూడా తమ ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై మంచి ఆఫర్లను అందిస్తోంది. తన ప్రసిద్ధ ఎలక్ట్రిక్ SUV XUV400 కారు ఆగస్టు 2025లో రూ.3 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ పొందుతోంది. ఈ డిస్కౌంట్ MY2024 స్టాక్పై అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో 'XUV400' ధర రూ.15.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ.17.69 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఈ SUV 'EC Pro', 'EL Pro' అనే రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.
కియా EV6 ఫేస్లిఫ్ట్పై భారీ డిస్కౌంట్: మార్చి 2025లో రూ.65.90 లక్షలకు ప్రారంభించిన కియా EV6 ఫేస్లిఫ్ట్పై కంపెనీ ఇప్పుడు రూ.10 లక్షలకు పైగా డిస్కౌంట్తో అందిస్తోంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ డిస్కౌంట్ పాత స్టాక్పై మాత్రమే కాకుండా కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్పై కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ ఆఫర్ ఉన్నాయి. EV6 అనేది ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV.