'CMF హెడ్‌ఫోన్స్ ప్రో' లాంఛ్- వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

మార్కెట్​లో 40mm డ్రైవర్లు, 40dB ANC, హై-రెస్ ఆడియో, 100 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్​తో CMF మొదటి ఓవర్-ది-ఇయర్ వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్‌లు విడుదలయ్యాయి.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 11:36 AM IST

Hyderabad: నథింగ్​ సంబ్​ బ్రాండ్ CMF ఆడియో మార్కెట్‌లో తన పట్టును బలోపేతం చేసుకోవడానికి కొత్త అడుగు వేసింది. సోమవారం తన మొట్టమొదటి ఓవర్-ది-ఇయర్ వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. వీటిని 'CMF హెడ్‌ఫోన్స్ ప్రో' పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఇవి బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ ధర, ప్రీమియం ఫీచర్లతో వచ్చే మొదటి ఓవర్-ది-ఇయర్ వైర్‌లెస్ హెడ్‌ఫోన్‌లు.

'CMF హెడ్‌ఫోన్ ప్రో' హెడ్‌ఫోన్‌లు మూడు రంగులలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి 40mm డ్రైవర్లతో వస్తాయి. వీటిలో 40dB వరకు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC), హై-రెస్ ఆడియో ప్లేబ్యాక్, LDAC కోడెక్ ఉన్నాయి. ఇవి సింగిల్​ ఛార్జ్‌పై 100 గంటల వరకు ఆడియో ప్లేబ్యాక్, 50 గంటల వరకు టాక్‌టైమ్‌ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. వీటితోపాటు ఈ హెడ్‌ఫోన్‌లు ఇంటర్ ఛేంజబుల్ కుషన్​లను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి వినియోగదారులు తమకు నచ్చినట్లుగా సౌండ్, డిజైన్‌ను కస్టమైజ్ చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయి.

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ వీటిని మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో విడుదల చేసింది.

  • డార్క్ గ్రే
  • లైట్ గ్రీన్
  • లైట్ గ్రే

వీటిలో వినియోగదారుల వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని డిజైన్, సౌండ్ క్వాలిటీని మార్చుకోగలిగిన కుషన్ల ఎంపిక ఉంది. ఇది లేత ఆకుపచ్చ, నారింజ షేడ్స్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కుషన్లు హెడ్‌ఫోన్‌ల రూపాన్ని మార్చడానికి మాత్రమే కాకుండా, సౌండ్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం వాటిని అనుకూలీకరించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.

CMF హెడ్‌ఫోన్స్ ప్రో ధర, లభ్యత: ఈ కొత్త "CMF హెడ్‌ఫోన్స్ ప్రో" ధర USలో $99 (సుమారు రూ. 8,000), యూరప్‌లో €99 (సుమారు రూ. 10,00), UKలో £79 (సుమారు రూ. 9,420)గా ఉంది. ఇతర ప్రాంతాలలో ఈ ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. అయినప్పటికీ ఇవి బడ్జెట్ విభాగంలో గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి.

ఈ హెడ్​ఫోన్స్ UK, యూరోపియన్ యూనియన్‌లో ఈరోజు (సెప్టెంబర్ 30, 2025) నుంచి అమ్మకానికి వస్తుంది. అయితే US కస్టమర్లు వీటికోసం అక్టోబర్ 7 వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ హెడ్‌ఫోన్‌లు నథింగ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో, ఎంపిక చేసిన భాగస్వాముల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

భారత్​కు ఎప్పుడు?: భారతదేశంతో సహా ఇతర మార్కెట్లలో దీని లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే ఇది భారతీయ అభిమానులలో ఉత్సుకతను పెంచింది. నథింగ్​ ఇటీవల భారతదేశంలో విస్తరణపై దృష్టి సారించిన నేపథ్యంలో త్వరలోనే ఈ హెడ్‌ఫోన్‌లు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: "CMF హెడ్‌ఫోన్స్ ప్రో" అనేది ANC సపోర్ట్​తో వచ్చిన మొదటి ఓవర్-ఇయర్ మోడల్. ఇది 40dB వరకు శబ్దాన్ని తగ్గించగలదు. దీని హైబ్రిడ్ ANC ఫీచర్ వినియోగదారులకు మూడు స్థాయిలలో నాయిస్ కంట్రోల్​ చేసుకునే ఆప్షన్స్​ను అందిస్తుంది. అవి:

  • లైట్ (Light)
  • మీడియం (Medium)
  • ఫుల్ బ్లాక్ (Full Block)

ఇది 40mm డ్రైవర్లను కలిగి ఉంది. నికెల్-ప్లేటెడ్ డయాఫ్రాగమ్‌లతో వక్రీకరణను తగ్గిస్తుంది, స్పష్టమైన సౌండ్​ను అందిస్తుంది. దీని 16.5mm కాపర్ వాయిస్ కాయిల్, ప్రెసిషన్ బాస్ డక్ట్ అండ్ డ్యూయల్-ఛాంబర్ డిజైన్ అద్భుతమైన సౌండ్ క్వాలిటీని నిర్ధారిస్తాయి. ఇది SBC, LDAC కోడెక్‌లతో హై-రెస్ ఆడియో ప్లేబ్యాక్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది Hi-Fi అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. వినియోగదారులు వ్యక్తిగత సౌండ్ ప్రొఫైల్‌ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వారి చెవుల ఆకారానికి అనుగుణంగా ధ్వనిని ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది.

ఫుల్​ ఛార్జ్‌తో 100 గంటల ప్లేబ్యాక్: ఇందులో కంట్రోల్స్ కోసం రోలర్ డయల్ అందించారు. ఇది వాల్యూమ్‌ను అడ్జస్ట్ చేయడం, ANCని టోగుల్ చేయడం, ప్లే/పాజ్ చేయడం సులభతరం చేస్తుంది. దీని ఎనర్జీ స్లయిడర్ ట్రాక్‌ను బట్టి బాస్, ట్రెబుల్ స్థాయిలను మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే కస్టమైజబుల్ బటన్ ప్రత్యేక ఆడియో లేదా AI అసిస్టెంట్స్​ కోసం షార్ట్‌కట్‌లను అందిస్తుంది.

ఈ కంట్రోల్స్ అన్నింటినీ నథింగ్ "హెడ్‌ఫోన్‌లు 1" మాదిరిగానే నథింగ్ X యాప్ ద్వారా అనుకూలీకరించవచ్చు. ఇక USB టైప్-C పోర్ట్ ద్వారా ఛార్జింగ్, ఆడియో ప్లేబ్యాక్ సాధ్యమవుతుంది. ఈ హెడ్​సెట్స్​ను పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 100 గంటల ప్లేబ్యాక్ (ANC ఆఫ్), 50 గంటల టాక్ టైమ్‌ను ఇస్తుంది. అయితే ఇది ANC ఆన్‌లో ఉన్నప్పుడు 50 గంటల వరకు ఉంటుంది. దీని 5 నిమిషాల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 5 గంటల ప్లేటైమ్‌ను ఇస్తుంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ అయ్యేందుకు రెండు గంటలు పడుతుంది.

