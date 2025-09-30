'సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్ట'కు 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్- కళ్లు మూసుకుని కొనేయొచ్చిక!!
భారత్ NCAP క్రాష్ "సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్"కు ఫైవ్ స్టార్స్- ప్రయాణికుల సేఫ్టీలో బెస్ట్!!!
Published : September 30, 2025 at 1:31 PM IST
Hyderabad: భారత్ NCAP "సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్" సేఫ్టీ రేటింగ్లను విడుదల చేసింది. ఈ భద్రతా సంస్థ ఈ SUVకి క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను ఇచ్చింది. ఈ కారు అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (AOP)లో 5 స్టార్స్ పొందగా, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (COP)లో 4 స్టార్స్ సాధించగలిగింది. ఈ మోడల్ మార్కెట్లో 5, 7-సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ రేటింగ్ "C3 ఎయిర్క్రాస్" 5-సీటర్ వేరియంట్ 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ (83bhp), 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (109bhp) వెర్షన్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్ అడల్ట్ ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ రేటింగ్: "C3 ఎయిర్క్రాస్" అనేది బసాల్ట్ తర్వాత BNCAP ద్వారా క్రాష్-టెస్ట్లో పాల్గొన్న రెండవ సిట్రోయెన్ కారు. ఇది కూపే-SUV కంటే మెరుగైన స్కోరు సాధించింది. ఈ "C3 ఎయిర్క్రాస్" 27.05/32 AOP స్కోర్ను సాధించింది. అదే సమయంలో ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్, సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్ట్లో వరుసగా 11.05/16, 16/16 స్కోర్ చేశాయి.
డ్రైవర్, ఫ్రంట్ సీట్ ప్రయాణీకుల డమ్మీలు పెట్టి పరీక్షించగా నడుము, కాలు, ఛాతీ మధ్యస్థం నుంచి గుడ్ రేంజ్లో రక్షణను అందిస్తున్నాయని భద్రతా సంస్థ పేర్కొంది. దీంతోపాటు "C3 ఎయిర్క్రాస్" సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో కూడా 'ఫెయిర్' రేటింగ్ పొందిందని తెలిపింది. యాదృచ్ఛికంగా BNCAP AOP టెస్ట్లో "సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్".. "బసాల్ట్" కంటే 0.86 పాయింట్లు ఎక్కువగా స్కోర్ చేసి, 5-స్టార్ రేటింగ్ను నిర్ధారించింది. అయితే "సిట్రోయెన్ బసాల్ట్" 4-స్టార్ AOP రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్ చైల్డ్ ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ రేటింగ్: COP టెస్ట్లో "సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్క్రాస్" 49కి 40 స్కోర్ చేసి 4-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సంపాదించింది. ఈ SUV డైనమిక్ (24/24), CRS ఇన్స్టాలేషన్ పరీక్షలలో (12/12) పూర్తి మార్కులను సాధించింది. కానీ వెహికల్ ఎవల్యూషన్లో 4/13 మాత్రమే సాధించింది.
ఆసక్తికరంగా "C3 ఎయిర్క్రాస్" 35.9 పాయింట్లు సాధించిన "సిట్రోయెన్ బసాల్ట్" కంటే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. అయినప్పటికీ రెండూ COP విభాగంలో 4-స్టార్ రేటింగ్ను పొందాయి. "C3 ఎయిర్క్రాస్" అన్ని వేరియంట్లు స్టాండర్డ్గా ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తాయి.