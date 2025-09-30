ETV Bharat / technology

'సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్​ట'కు 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్- కళ్లు మూసుకుని కొనేయొచ్చిక!!

భారత్ NCAP క్రాష్ "సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్"​కు ఫైవ్​ స్టార్స్- ప్రయాణికుల సేఫ్టీలో బెస్ట్!!!

Citroen C3 Aircross Crash Test
Citroen C3 Aircross Crash Test (Photo Credit- Bharat NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: భారత్ NCAP "సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్" సేఫ్టీ రేటింగ్‌లను విడుదల చేసింది. ఈ భద్రతా సంస్థ ఈ SUVకి క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను ఇచ్చింది. ఈ కారు అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (AOP)లో 5 స్టార్స్ పొందగా, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (COP)లో 4 స్టార్స్​ సాధించగలిగింది. ఈ మోడల్ మార్కెట్​లో 5, 7-సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ రేటింగ్ "C3 ఎయిర్‌క్రాస్" 5-సీటర్ వేరియంట్ 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ (83bhp), 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (109bhp) వెర్షన్‌లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్ అడల్ట్ ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ రేటింగ్: "C3 ఎయిర్‌క్రాస్" అనేది బసాల్ట్ తర్వాత BNCAP ద్వారా క్రాష్-టెస్ట్​లో పాల్గొన్న రెండవ సిట్రోయెన్ కారు. ఇది కూపే-SUV కంటే మెరుగైన స్కోరు సాధించింది. ఈ "C3 ఎయిర్‌క్రాస్" 27.05/32 AOP స్కోర్‌ను సాధించింది. అదే సమయంలో ఫ్రంటల్ ఆఫ్‌సెట్, సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్ట్​లో వరుసగా 11.05/16, 16/16 స్కోర్ చేశాయి.

డ్రైవర్, ఫ్రంట్ సీట్ ప్రయాణీకుల డమ్మీలు పెట్టి పరీక్షించగా నడుము, కాలు, ఛాతీ మధ్యస్థం నుంచి గుడ్ రేంజ్​లో రక్షణను అందిస్తున్నాయని భద్రతా సంస్థ పేర్కొంది. దీంతోపాటు "C3 ఎయిర్‌క్రాస్" సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్‌లో కూడా 'ఫెయిర్' రేటింగ్ పొందిందని తెలిపింది. యాదృచ్ఛికంగా BNCAP AOP టెస్ట్​లో "సిట్రోయెన్ ఎయిర్‌క్రాస్".. "బసాల్ట్" కంటే 0.86 పాయింట్లు ఎక్కువగా స్కోర్ చేసి, 5-స్టార్ రేటింగ్‌ను నిర్ధారించింది. అయితే "సిట్రోయెన్ బసాల్ట్" 4-స్టార్ AOP రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

Citroen C3 Aircross Crash Test
Citroen C3 Aircross Crash Test (Photo Credit- Bharat NCAP)

సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్ చైల్డ్ ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ రేటింగ్: COP టెస్ట్​లో "సిట్రోయెన్ C3 ఎయిర్‌క్రాస్" 49కి 40 స్కోర్ చేసి 4-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను సంపాదించింది. ఈ SUV డైనమిక్ (24/24), CRS ఇన్‌స్టాలేషన్ పరీక్షలలో (12/12) పూర్తి మార్కులను సాధించింది. కానీ వెహికల్ ఎవల్యూషన్​లో 4/13 మాత్రమే సాధించింది.

Citroen C3 Aircross Crash Test
Citroen C3 Aircross Crash Test (Photo Credit- Bharat NCAP)

ఆసక్తికరంగా "C3 ఎయిర్‌క్రాస్" 35.9 పాయింట్లు సాధించిన "సిట్రోయెన్ బసాల్ట్" కంటే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. అయినప్పటికీ రెండూ COP విభాగంలో 4-స్టార్ రేటింగ్‌ను పొందాయి. "C3 ఎయిర్‌క్రాస్" అన్ని వేరియంట్‌లు స్టాండర్డ్​గా ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తాయి.

