ETV Bharat / technology

EV సేల్స్​లో టెస్లాను అధిగిమించిన BYD- 2024లో రికార్డు స్థాయిలో లాభాలు! - BYD SALES IN 2024

Chinese EV Company BYD Overtook Tesla in Terms of EV Sales Made Record Breaking Profits in 2024 ( Photo Credit- Getty Images )