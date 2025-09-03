ETV Bharat / technology

చాట్​జీపీటీ సేవల్లో అంతరాయం- గగ్గోలు పెడుతున్న వినియోగదారులు! - CHATGPT DOWN

పనిచేయకుండా ఆగిపోయిన చాట్​జీపీటీ- టెక్​ ప్రియులకు ఆటంకం!

ChatGPT Down Today
ChatGPT Down Today (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read

ChatGPT Down: ఓపెన్​ఏఐ తీసుకొచ్చిన ఏఐ ఆధారిత "చాట్​జీపీటీ" సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇవాళ అంటే సెప్టెంబర్ 3న ఉదయం 11 నుంచి అకస్మాత్తుగా పనిచేయడం మానేసింది. దీంతో భారత్, అమెరికాతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ ఏఐ సేవలను ఉపయోగించడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న ఈ చాట్​బాట్ సేవలు సడెన్​గా డౌన్ కావడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

భారత్​ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ డౌన్ అయిందని నివేదిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ ఔటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్​సైట్​ 'డౌన్​ డిటెక్టర్ (Downdetector)' వెల్లడించింది. డౌన్​డిటెక్టర్ నివేదిక ప్రకారం చాట్​జీపీటీ సర్వర్ సమస్య ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత ప్రతి కొన్ని నిమిషాలకు ఈ సమస్య స్థాయి పెరుగుతోంది. ఈ వార్త రాసే సమయంలోనూ చాలామంది వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ సర్వర్ డౌన్ అయిందని నివేదించారు.

అయితే డౌన్​ డిటెక్టర్​లో గరిష్ఠ నివేదికలు మధ్యాహ్నం 12:50 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల మధ్య నమోదయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో మాకు కూడా ఈ సమస్యను ఎదురురయింది. అయితే ఆ తర్వాత 3.30 గంటల సమయంలో మళ్లీ చాట్​జీపీటీని కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగ్గా అది సరిగానే స్పందించింది. కానీ కొంతమంది యూజర్లు ఇప్పటికీ డౌన్​డిటెక్టర్​లో చాట్​జీపీటీ డౌన్​పై ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు.

అమెరికన్, ఆస్ట్రేలియన్ వినియోగదారులు కూడా: భారతీయ వినియోగదారులు మాత్రమే కాకుండా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాతో సహా అనేక ఇతర దేశాల వినియోగదారులు కూడా చాట్​జీపీటీ పనిచేయడం లేదని నివేదించారు. అమెరికాలో 1,200 కంటే ఎక్కువ మంది చాట్​జీపీటీ ఔటేజ్​ను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ఇదేం మొదటిసారి కాదు గత కొన్ని నెలలుగా ఓపెన్​ఏఐ సర్వర్‌లో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు చివరి వరకు సేవలో కొద్ది నిమిషాల నుంచి కొన్ని గంటల వరకు సమస్యలు చాలాసార్లు కనిపించాయి.

ప్రస్తుత కాలంలో చాట్​జీపీటీ గురించి తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే ఏదైనా విషయం కోసం టైప్ చేయాలన్నా, దేని గురించైనా తెలుసుకోవాలన్నా చాట్ జీపీటీలోనే సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇది యూజర్ అడిగిన ప్రశ్నలను అర్థం చేసుకుని పూర్తి వివరాలతో చిటికెలో సమాధానాన్ని సిద్ధం చేసి అందజేస్తుంది. ఇలా వినియోగదారులకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని క్షణాల్లో అందిచడంతో టెక్ ప్రియులు దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చాట్​జీపీటీలో సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో వినియోగదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

నెట్టింట దుమారం: మరోవైపు వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో చాట్​జీపీటీ ఔటేజ్​పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫన్నీ పోస్ట్‌లు, మీమ్స్​ను షేర్​ చేస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని మీకోసం.. ఓ లుక్కేయండి మరి!

ChatGPT Down: ఓపెన్​ఏఐ తీసుకొచ్చిన ఏఐ ఆధారిత "చాట్​జీపీటీ" సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇవాళ అంటే సెప్టెంబర్ 3న ఉదయం 11 నుంచి అకస్మాత్తుగా పనిచేయడం మానేసింది. దీంతో భారత్, అమెరికాతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ ఏఐ సేవలను ఉపయోగించడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న ఈ చాట్​బాట్ సేవలు సడెన్​గా డౌన్ కావడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

భారత్​ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ డౌన్ అయిందని నివేదిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ ఔటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్​సైట్​ 'డౌన్​ డిటెక్టర్ (Downdetector)' వెల్లడించింది. డౌన్​డిటెక్టర్ నివేదిక ప్రకారం చాట్​జీపీటీ సర్వర్ సమస్య ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత ప్రతి కొన్ని నిమిషాలకు ఈ సమస్య స్థాయి పెరుగుతోంది. ఈ వార్త రాసే సమయంలోనూ చాలామంది వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ సర్వర్ డౌన్ అయిందని నివేదించారు.

అయితే డౌన్​ డిటెక్టర్​లో గరిష్ఠ నివేదికలు మధ్యాహ్నం 12:50 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల మధ్య నమోదయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో మాకు కూడా ఈ సమస్యను ఎదురురయింది. అయితే ఆ తర్వాత 3.30 గంటల సమయంలో మళ్లీ చాట్​జీపీటీని కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగ్గా అది సరిగానే స్పందించింది. కానీ కొంతమంది యూజర్లు ఇప్పటికీ డౌన్​డిటెక్టర్​లో చాట్​జీపీటీ డౌన్​పై ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు.

అమెరికన్, ఆస్ట్రేలియన్ వినియోగదారులు కూడా: భారతీయ వినియోగదారులు మాత్రమే కాకుండా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాతో సహా అనేక ఇతర దేశాల వినియోగదారులు కూడా చాట్​జీపీటీ పనిచేయడం లేదని నివేదించారు. అమెరికాలో 1,200 కంటే ఎక్కువ మంది చాట్​జీపీటీ ఔటేజ్​ను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ఇదేం మొదటిసారి కాదు గత కొన్ని నెలలుగా ఓపెన్​ఏఐ సర్వర్‌లో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు చివరి వరకు సేవలో కొద్ది నిమిషాల నుంచి కొన్ని గంటల వరకు సమస్యలు చాలాసార్లు కనిపించాయి.

ప్రస్తుత కాలంలో చాట్​జీపీటీ గురించి తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే ఏదైనా విషయం కోసం టైప్ చేయాలన్నా, దేని గురించైనా తెలుసుకోవాలన్నా చాట్ జీపీటీలోనే సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇది యూజర్ అడిగిన ప్రశ్నలను అర్థం చేసుకుని పూర్తి వివరాలతో చిటికెలో సమాధానాన్ని సిద్ధం చేసి అందజేస్తుంది. ఇలా వినియోగదారులకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని క్షణాల్లో అందిచడంతో టెక్ ప్రియులు దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చాట్​జీపీటీలో సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో వినియోగదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

నెట్టింట దుమారం: మరోవైపు వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో చాట్​జీపీటీ ఔటేజ్​పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫన్నీ పోస్ట్‌లు, మీమ్స్​ను షేర్​ చేస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని మీకోసం.. ఓ లుక్కేయండి మరి!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHATGPT OUTAGECHATGPT DOWN TODAYCHATGPT NOT WORKINGCHATGPT ISSUESCHATGPT DOWN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.