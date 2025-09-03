ChatGPT Down: ఓపెన్ఏఐ తీసుకొచ్చిన ఏఐ ఆధారిత "చాట్జీపీటీ" సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇవాళ అంటే సెప్టెంబర్ 3న ఉదయం 11 నుంచి అకస్మాత్తుగా పనిచేయడం మానేసింది. దీంతో భారత్, అమెరికాతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు చాట్జీపీటీ ఏఐ సేవలను ఉపయోగించడంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న ఈ చాట్బాట్ సేవలు సడెన్గా డౌన్ కావడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు చాట్జీపీటీ డౌన్ అయిందని నివేదిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ ఔటేజ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ 'డౌన్ డిటెక్టర్ (Downdetector)' వెల్లడించింది. డౌన్డిటెక్టర్ నివేదిక ప్రకారం చాట్జీపీటీ సర్వర్ సమస్య ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత ప్రతి కొన్ని నిమిషాలకు ఈ సమస్య స్థాయి పెరుగుతోంది. ఈ వార్త రాసే సమయంలోనూ చాలామంది వినియోగదారులు చాట్జీపీటీ సర్వర్ డౌన్ అయిందని నివేదించారు.
అయితే డౌన్ డిటెక్టర్లో గరిష్ఠ నివేదికలు మధ్యాహ్నం 12:50 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల మధ్య నమోదయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో మాకు కూడా ఈ సమస్యను ఎదురురయింది. అయితే ఆ తర్వాత 3.30 గంటల సమయంలో మళ్లీ చాట్జీపీటీని కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగ్గా అది సరిగానే స్పందించింది. కానీ కొంతమంది యూజర్లు ఇప్పటికీ డౌన్డిటెక్టర్లో చాట్జీపీటీ డౌన్పై ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు.
అమెరికన్, ఆస్ట్రేలియన్ వినియోగదారులు కూడా: భారతీయ వినియోగదారులు మాత్రమే కాకుండా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాతో సహా అనేక ఇతర దేశాల వినియోగదారులు కూడా చాట్జీపీటీ పనిచేయడం లేదని నివేదించారు. అమెరికాలో 1,200 కంటే ఎక్కువ మంది చాట్జీపీటీ ఔటేజ్ను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ఇదేం మొదటిసారి కాదు గత కొన్ని నెలలుగా ఓపెన్ఏఐ సర్వర్లో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు చివరి వరకు సేవలో కొద్ది నిమిషాల నుంచి కొన్ని గంటల వరకు సమస్యలు చాలాసార్లు కనిపించాయి.
ప్రస్తుత కాలంలో చాట్జీపీటీ గురించి తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఎందుకంటే ఏదైనా విషయం కోసం టైప్ చేయాలన్నా, దేని గురించైనా తెలుసుకోవాలన్నా చాట్ జీపీటీలోనే సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇది యూజర్ అడిగిన ప్రశ్నలను అర్థం చేసుకుని పూర్తి వివరాలతో చిటికెలో సమాధానాన్ని సిద్ధం చేసి అందజేస్తుంది. ఇలా వినియోగదారులకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని క్షణాల్లో అందిచడంతో టెక్ ప్రియులు దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు చాట్జీపీటీలో సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో వినియోగదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
నెట్టింట దుమారం: మరోవైపు వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో చాట్జీపీటీ ఔటేజ్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫన్నీ పోస్ట్లు, మీమ్స్ను షేర్ చేస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని మీకోసం.. ఓ లుక్కేయండి మరి!
Everyone running to X to see if ChatGPT is down. pic.twitter.com/9DX2fXlQAE— Heisenberg (@rovvmut_) September 3, 2025
Anybody else facing this with ChatGPT?— Rajiv Verma | The Full-Stack Guy 🧑💻 (@hackernewbie) September 3, 2025
All the responses seem to be gone?#openai #ChatGPTdown pic.twitter.com/OWTaeccqVf
Is ChatGPT down, or is he ghosting me? pic.twitter.com/kU5Ry9td50— BunBrida (@BunBrida) September 2, 2025
🚨 Global Outage Alert 🚨— Pankaj Agrawal (@iampankaj_007) September 3, 2025
ChatGPT is down worldwide millions of users left stranded without their AI assistant.
But this outage is more than just an inconvenience… 👇 pic.twitter.com/F9YN2f48vn
ChatGPT is down and I’m forced to use my own brain. pic.twitter.com/3s0zaWZUiW— يوسف (@BasYaWad) September 3, 2025
Everyone Right Now#ChatGPTdown #ChatGPT pic.twitter.com/xIIiy6u2nD— LiNkAN (@linkanpatidar0) September 3, 2025
Is chatgpt still down? pic.twitter.com/dthLUp3Guu— Jay Moh (@jay_moh254) September 3, 2025