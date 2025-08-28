ETV Bharat / technology

గంటలోనే ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​కు!- ఈ కారు స్పీడ్​కు ఎవరైనా సలాం కొట్టాల్సిందే!! - EV CAR WORLD RECORD

ప్రపంచ రికార్డులను కొల్లగొట్టిన ఈవీ- దీని టాప్ స్పీడ్ ఎంతో తెలుసా?

BYD Yangwang U9 has set a new world record by reaching a top speed of 472.41 km/h
BYD Yangwang U9 has set a new world record by reaching a top speed of 472.41 km/h (Photo Credit- X/BYD)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read

EV Car World Record: ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఓ ఎలక్ట్రిక్ కారు గంటకు 472 కిలోమీటర్లతో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కారు పేరేంటి? దీన్ని ఏ కంపెనీ విడుదల చేసింది? అనే వివరాలు తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే. ఇది పూర్తిగా చదివితే మీకు కావాల్సిన సమాచారం లభిస్తుంది.

ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్-వీలర్ విభాగంలో కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనాకు చెందిన BYD ఈ విభాగంలో అనేక మైలురాళ్లను దాటుతోంది. ఇటీవల ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్ టెక్నాలజీని సృష్టించినట్లు BYD ప్రకటించింది.

కంపెనీకి చెందిన "యాంగ్వాంగ్ U9" ట్రాక్ వెర్షన్ 472.41 km/h టాప్ స్పీడ్​ను అందుకుని కొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. తద్వారా ఈ కారు ఇటీవలే అంటే కేవలం ఒక నెల క్రితమే "రిమాక్ నెవెరా R" నెలకొల్పిన రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. ఈ అద్భుత రికార్డ్​ను ఎలా సాధించిందో తెలుసుకుందాం రండి.

BYD 'యాంగ్వాంగ్ U9' ఈ రికార్డ్ అటెంప్ట్ జర్మనీలోని ఆటోమోటివ్ టెస్టింగ్ పాపెన్‌బర్గ్ (ATP) ప్లాంట్‌లో జరిగింది. ఈ ట్రాక్‌లోనే "రిమాక్ నెవెరా R" హైపర్‌కార్ కూడా జులై 2025లో అనేక రికార్డులను సృష్టించింది. ఈ కారు టాప్ స్పీడ్​తో పాటు 0 నుంచి 60, 0 నుంచి 100, 0 నుంచి 400 km/h వరకు రికార్డులను నెలకొల్పింది.

కానీ ఇప్పుడు ట్రాక్-ఫోకస్డ్ "BYD యాంగ్వాంగ్ U9" ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ కారుగా నిలిచింది. "యాంగ్వాంగ్ U9" ట్రాక్ వెర్షన్ 472.41 km/h టాప్​ స్పీడ్​ను సాధించింది. అయితే "రిమాక్ నెవెరా R" అంతకుముందు 431.45 km/h టాప్​ స్పీడ్​ను కలిగి ఉంది. ఈ కొత్త రికార్డుతో "యాంగ్వాంగ్ U9" సరికొత్త శిఖరాలను చేరుకుంది. ఈ ట్రాక్-ఫోకస్డ్ ఎడిషన్ స్టాండర్డ్ "యాంగ్వాంగ్ U9" కంటే దాదాపు 80 km/h వేగవంతమైనది. నవంబర్ 2024లో ట్రాక్ రన్‌లో స్టాండర్డ్ "యాంగ్వాంగ్ U9" 391.94 km/h వేగాన్ని చేరుకుంది.

Q-ఫోకస్డ్ BYD "యాంగ్వాంగ్ U9"ను జర్మన్ రేసింగ్ డ్రైవర్ మార్క్ బాసెంజ్ నడిపాడు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ హైపర్‌కార్ నాలుగు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో పనిచేస్తుంది. ప్రతి మోటార్ 555 kW లేదా 755 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే మొత్తం 2,207 kW లేదా 3,000 PS కంటే ఎక్కువ. దీని పవర్-టు-వెయిట్ రేషియో టన్నుకు 1,200 PS. అయితే "రిమాక్ నెవెరా R" నాలుగు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో కలిపి 1,571 kW లేదా 2,017 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని పవర్-టు-వెయిట్ రేషియో టన్నుకు 978 PS.

ఇకపోతే "యాంగ్వాంగ్ U9" ట్రాక్ వెర్షన్ ఈ వేగాన్ని సాధించడానికి అధునాతన సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ హైపర్‌కార్ దాని అపారమైన శక్తిని నియంత్రించడానికి అధునాతన టార్క్ వెక్టరింగ్ టెక్నాలజీనీ కలిగి ఉంది. ఇది మెరుగైన ట్రాక్షన్ కోసం BYD e4 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోని Dsus-X ఇంటెలిజెంట్ బాడీ కంట్రోల్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ ఎప్పటికప్పుడు సస్పెన్షన్‌కు సర్దుబాట్లు చేస్తుంది. ఉదాహరణకు హై-స్పీడ్, యాక్సిలరేషన్ మొదలైన వాటి వద్ద వాహనం స్థిరంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి ఇది డంపింగ్ ఫోర్స్, రైడ్ హైట్​ను సర్దుబాటు చేస్తుంది.

ట్రాక్-ఫోకస్డ్ "యాంగ్వాంగ్ U9" తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంజిన్‌కు శీతలీకరణను అందించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ హైపర్‌కార్​ను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 1200V అల్ట్రా-హై-వోల్టేజ్ వెహికల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ఉపయోగించి నిర్మించినట్లు BYD పేర్కొంది. ఈ కారు కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఉదాహరణకు దీని బాడీ ప్యానలింగ్‌లోని గ్యాప్​స్​ను డక్ట్ టేప్‌తో కవర్ చేయడం. ఇది ఏరోడైనమిక్స్‌ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడిందని చెబుతారు.

