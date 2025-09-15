కొత్త లుక్, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్తో BMW బైక్- ధర ఎంతంటే?
అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో "BMW S 1000 R" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : September 15, 2025 at 6:32 PM IST
BMW S 1000 R Launched in India: బైక్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. లగ్జరీ బైక్ తయారీ సంస్థ BMW మోటోరాడ్ ఇండియా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కొత్త "BMW S 1000 R"ను విడుదల చేసింది. ఇది హైపర్-నేక్డ్ రోడ్స్టర్ బైక్. ఈ బైక్ అన్ని BMW మోటోరాడ్ షోరూమ్లలో కంప్లీట్లీ బిల్ట్ అప్ యూనిట్ (CBU)గా లభిస్తుంది.
ఇది స్పోర్టీ లుక్స్తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీంతోపాటు పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లతో ఇది వినియోగదారులను మరింత ఆకర్షిస్తోంది. ఈ బైక్ను కంపెనీ రూ. 19.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో ప్రారంభించింది. ఈ కారణంగా ఇది ప్రీమియం బైక్ విభాగంలో బలమైన పోటీదారుగా నిలిచింది.
BMW S 1000 R ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్: ఈ బైక్లో 999 cc, ఇన్-లైన్ ఫోర్-సిలిండర్ ఉంది. ఇది 170 hp పవర్, 114 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ కేవలం 3.2 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకుంటుంది. అయితే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 250 కిలోమీటర్లు. స్టాండర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఈ BMW బైక్ బరువు 199 కిలోలు. దీని బరువు, శక్తివంతమైన ఇంజిన్ కలయిక బైకర్లకు అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది.
BMW S 1000 R డిజైన్ అండ్ కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది అగ్రెసివ్ రోడ్స్టర్ లుక్లో కన్పిస్తుంది. దీని ముందు భాగం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వెనుక భాగం కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది. ఈ బైక్ మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. బ్లాక్స్టార్మ్ మెటాలిక్ ప్రామాణిక రంగు కాగా, స్టైల్ స్పోర్ట్ అండ్ M ప్యాకేజీలు ప్రత్యేక కలర్ స్కీమ్స్తో వస్తాయి. "M" లోగోతో కూడిన మోడల్లు లైట్ వైట్/M మోటార్స్పోర్ట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే 'స్పోర్ట్' మోడల్ బ్లూఫైర్/ముగియాలో ఎల్లోలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది బైక్కు మరింత స్పోర్టీ లుక్ను ఇస్తుంది.
అధునాతన ఫీచర్లు & ఎలక్ట్రానిక్స్: ఇందులో 6.5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే ఉంది. ఇది స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, నావిగేషన్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఈ బైక్ రైడర్ భద్రత కోసం అనేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. వీటిలో రెయిన్, రోడ్ అండ్ డైనమిక్ రైడింగ్ మోడ్స్, హెడ్లైట్ ప్రో, ABS ప్రో, డైనమిక్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ అండ్ హిల్ స్టార్ట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనికి USB-C ఛార్జింగ్ సాకెట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు: రైడర్ అవసరాలను బట్టి బైక్ను మరింత విలక్షణంగా మార్చడానికి కొన్ని ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిలోని డైనమిక్ ప్యాకేజీ డైనమిక్ డంపింగ్ కంట్రోల్, ప్రో రైడింగ్ మోడ్లను అందిస్తుంది. కంఫర్ట్ ప్యాకేజీలో అయితే కీలెస్ రైడ్, హీటెడ్ గ్రిప్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో దీని మోస్ట్ ప్రీమియం M స్పోర్ట్ ప్యాకేజీ.. లైట్వెయిట్ బ్యాటరీ, స్పోర్ట్స్ సైలెన్సర్ అండ్ స్పెషల్ పెయింట్ స్కీమ్ మోటార్సైకిల్కు మరింత రేసింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.