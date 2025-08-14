Biggest black hole discovered: అనంత విశ్వంలో అంతుచిక్కని ఎన్నో నిగూఢ రహస్యాలున్నాయి. కాలాంతరంలో మనుషులు ఎన్నో రహస్యాలను ఛేదిస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు సుదూర కృష్ణబిలాన్ని (Black Hole) గుర్తించారు. ఈ బ్లాక్ హోల్ బిగ్ బ్యాంగ్ తర్వాత 500 మిలియన్ సంవత్సరాల అనంతరం ఏర్పడినదని చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో విశ్వం నేడు ఉన్న దానిలో కేవలం 3 శాతం మాత్రమే ఉండేదని అంటున్నారు.
ఈ పురాతనమైన బ్లాక్హోల్ తొలి సూపర్మాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఎలా ఏర్పడ్డాయో అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కొత్త ఆవిష్కరణ బ్లాక్హోల్స్ ఫార్మేషన్, ఎవల్యూషన్పై కొత్త ప్రశ్నలనూ లేవనెత్తుతుంది. ఈ బ్లాక్ హోల్, దాని పరిసరాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు విశ్వం ప్రారంభ దశల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
దీన్ని ఎలా కనుగొన్నారు?: విశ్వంలోని తొలి గెలాక్సీల కోసం శోధిస్తుండగా ఈ బ్లాక్ హోల్ బయటపడినట్లు ఈ అన్వేషణకు నాయకత్వం వహించిన ఆంథోనీ టేలర్ అన్నారు. "CAPERS-LRD-z9"అనే గెలాక్సీ మధ్యలో దీన్ని జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ద్వారా గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు. ప్రారంభ పాలపుంతల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి 100 కంటే ఎక్కువ గెలాక్సీలను నిర్ధారించడం అవసరమని, ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ పరిశోధన చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ భారీ పురాతన బ్లాక్హోల్ను గుర్తించినట్లు తెలిపారు.
"ఈ బ్లాక్హోల్ను CAPERS-LRD-z9 అనే గెలాక్సీ మధ్యలో కనుగొన్నాం. విశ్వంలోని తొలి గెలాక్సీల కోసం వెతుకుతుండగా జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ దీనిని గుర్తించింది. ఈ శోధన లక్ష్యం 100 కంటే ఎక్కువ గెలాక్సీలను నిర్ధారించడం, తద్వారా మనం ప్రారంభ పాలపుంతల గురించి మరింత సమాచారం పొందడం." - ఆంథోనీ టేలర్
ఇంతకీ ఈ గెలాక్సీ ఎక్కడ ఉంది?: "CAPERS-LRD-z9" అనే ఈ గెలాక్సీ స్మాల్ రెడ్ డాట్ గల గెలాక్సీల సమూహంలో భాగం. టెలిస్కోప్ ద్వారా చూసినప్పుడు అవి ప్రకాశవంతంగా, ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. ఈ మిస్టీరియస్ గెలాక్సీలను విశ్వం ఏర్పడిన మొదటి 1.5 బిలియన్ సంవత్సరాలలో గుర్తించారు. ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు వాటి గురించి మరింత తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ బ్లాక్హోల్ ఎంత పెద్దది?: శాస్త్రవేత్తలు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఇప్పుడు బయటపడ్డ ఈ పురాతన బ్లాక్హోల్ చాలా భారీగా ఉంటుంది. ఇది సూర్యుని ద్రవ్యరాశి కంటే దాదాపు 36 బిలియన్ రెట్లు ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే దీని బరువు ఇది ఉన్న గెలాక్సీలోని అన్ని నక్షత్రాల మొత్తం బరువులో సగం ఉంటుంది. ఇది సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్ కంటే కూడా చాలా పెద్దదని శాస్త్రవేత్తలు విశ్వసిస్తున్నారు.
సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్హోల్ హిస్టరీ?: సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్హోల్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా "సూపర్నోవా" గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
సూపర్నోవా అంటే?: సూపర్నోవా అనేది సాధారణంగా ఒక భారీ నక్షత్రం విస్పోటనాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది నక్షత్రం జీవిత చక్రం చివరి దశలో సంభవిస్తుంది. ఇది భారీ కాంతి విస్ఫోటనానికి కారణమవుతుంది. తరువాత నెమ్మదిగా మసకబారుతుంది. పేలుడు జరిగిన 240 రోజుల తర్వాత దీని కాంతి యథాస్థానానికి తిరిగి వస్తుంది. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది.
పాత ఆర్కైవ్ డేటా ప్రకారం ఈ పేలుడుకు ముందు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు నక్షత్రం స్థిరంగా ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుందని, అయితే దానికి వింత హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయని తేలింది. ఇది బ్లాక్హోల్ వంటి దట్టమైనది నక్షత్రం చుట్టూ తిరుగుతున్నదానికి సూచన.
బ్లాక్హోల్, నక్షత్రం కదలికలు: పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం నక్షత్రం, బ్లాక్హోల్ చాలా దగ్గరగా ఉన్న కక్ష్యలో తిరుగుతాయి. కాలక్రమేణా నక్షత్రం దాని ద్రవ్యరాశిని కోల్పోయి ప్రకాశించడం ప్రారంభిస్తుంది. కానీ బ్లాక్హోల్ తీవ్రమైన గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఈ నక్షత్రం లోపల చాలా ఒత్తిడిని సృష్టించడం వల్ల అది పేలిపోతుంది. అప్పుడు ఒక "సూపర్నోవా" ఏర్పడుతుంది.
Stunning visualization of a neutron star being torn apart by a black hole. pic.twitter.com/99j2ez1gYm— Black Hole (@konstructivizm) August 13, 2025
ఈ సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోషన్ ద్వారా ఏర్పడిన వాయు మేఘాన్ని నక్షత్రం ఢీకొన్నప్పుడు పైన ఎక్స్ పోస్ట్లోని వీడియోలో కనిపించినట్లుగా మొదటి కాంతి వలయం ఏర్పడుతుంది. నక్షత్రం దాని చివరి సంవత్సరాల్లో విడుదల చేసిన దట్టమైన వాయు మేఘాన్ని ఢీకొన్నప్పుడు రెండవ కాంతి వలయం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఢీకొన్న ఫలితంగా సూపర్మాసివ్ బ్లాక్హోల్ ఏర్పడుతుంది.