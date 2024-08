ETV Bharat / technology

మీ గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో లాంగ్​ డ్రైవ్​కు వెళ్లాలా?- టాప్ స్టైలిష్ బైక్స్ ఇవే! - Best Stylish and Mileage Bikes

By ETV Bharat Telugu Team

Best Stylish and Mileage Bikes in India: ప్రస్తుతం బైక్స్​కు ఎంత క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బైక్​పై రయ్​ రయ్​ మంటూ దూసుకుపోవడమంటే యువతకు భలే సరదా. ఇక తమకు ఇష్టమైన వారితో లాంగ్​ డ్రైవ్​కు వెళ్తే మనసు ఉరకలేస్తూ మేఘాల్లో తేలిపోతుంది. మీకు కూడా అలా మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్​తో లాంగ్ డ్రైవ్​కు వెళ్లాలని ఉందా? అందుకోసం స్టైలిష్ లుక్​తో పాటు మంచి మైలేజ్ ఉన్న బైక్​ కొనాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే తక్కువ బడ్జెట్లో మార్కెట్లో ఉన్న టాప్-10 బైక్స్​పై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

1. TVS Riader:

Best_Stylish_and_Mileage_Bikes_in_India (ETV Bharat)

ఇంజిన్: 124.8 సీసీ

కెర్బ్ వెయిట్: 123 కేజీలు

టార్క్: 11.2 ఎన్​ఎం

పవర్: 11.38 పీఎస్

మైలేజ్: 71.94 కి.మీ/లీటర్

బ్రేకర్స్: disc

ధర: రూ.95,219 - 1.04 లక్షలు

2. Hero Xtreme 125R:

Best_Stylish_and_Mileage_Bikes_in_India (ETV Bharat)