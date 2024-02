Best Smart Phones Under 15000 In Telugu: ఇండియాలో స్మార్ట్​ఫోన్లకు ఉన్న క్రేజ్ ఏమిటో అందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్స్, స్పెక్స్ ఉన్న ఫోన్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే ప్రముఖ కంపెనీలు అన్నీ సింపుల్ బడ్జెట్​లో మంచి ఫీచర్లు, స్పెక్స్, కెమెరాలు ఉన్న ఫోన్లకు మార్కెట్లోకి తెస్తున్నాయి. అందుకే ఈ ఆర్టికల్​లో రూ.15,000 బడ్జెట్లోని టాప్​-5 స్మార్ట్​ఫోన్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.​

1. Xiaomi Redmi 12 5G Features : రెడ్​మీ కంపెనీ విడుదల చేసిన టాప్​నాట్​ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇది. దీని పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. మల్టిటాస్కింగ్​కు, గేమింగ్​కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనికి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.

డిస్​ప్లే : 6.79 అంగుళాలు

6.79 అంగుళాలు ప్రాసెసర్ : స్నాప్​డ్రాగన్​ 4 జెన్ 2 చిప్​సెట్​

స్నాప్​డ్రాగన్​ 4 జెన్ 2 చిప్​సెట్​ ర్యామ్ : 4జీబీ

4జీబీ బ్యాటరీ : 5000 mAh

5000 mAh రియర్ కెమెరా : 50 MP +2 MP

50 MP +2 MP ఫ్రంట్ కెమెరా : 8 MP

Xiaomi Redmi 12 5G Price : మార్కెట్లో ఈ రెడ్​మీ 12 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ. 11,999 ఉంటుంది.

2. Tecno Pova 5 Pro Features : తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్లు ఉన్న బెస్ట్ ఫోన్ ఇది. దీని పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది.

డిస్​ప్లే : 6.78 అంగుళాలు

6.78 అంగుళాలు ప్రాసెసర్ : మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6080

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6080 ర్యామ్ : 8జీబీ

8జీబీ బ్యాటరీ : 5000 mAh

5000 mAh రియర్ కెమెరా : 50MP + 0.08 MP

50MP + 0.08 MP ఫ్రంట్ కెమెరా : 16 MP

Tecno Pova 5 Pro Price : : మార్కెట్లో ఈ టెక్నో పోవా 5 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ. 14,999 ఉంటుంది.

3. Realme 11x 5G Features : సెల్​ఫోన్ ఫొటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారికి ఈ రియల్​మీ 11ఎక్స్ ఫోన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. దీని సూపర్​ VOOC ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.

డిస్​ప్లే : 6.72 అంగుళాలు

6.72 అంగుళాలు ప్రాసెసర్ : మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6100

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6100 ర్యామ్ : 6 జీబీ

6 జీబీ బ్యాటరీ : 5000 mAh

5000 mAh రియర్ కెమెరా : 64 MP + 2 MP

64 MP + 2 MP ఫ్రంట్ కెమెరా : 8 MP

Realme 11x 5G Price : మార్కెట్లో ఈ రియల్​మీ 11ఎక్స్​ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ. 13,999 ఉంటుంది.

4. Vivo T2x Features : వాల్యూ ఫర్ మనీకి సరిగ్గా ఈ వివో టీ2ఎక్స్ స్మార్ట్​ఫోన్ సరిపోతుంది. తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్ ఇది.

డిస్​ప్లే : 6.58 అంగుళాలు

6.58 అంగుళాలు ప్రాసెసర్ : మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6020

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6020 ర్యామ్ : 4 జీబీ

4 జీబీ బ్యాటరీ : 5000 mAh

5000 mAh రియర్ కెమెరా : 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP ఫ్రంట్ కెమెరా : 8 MP

Vivo T2x Price : మార్కెట్లో ఈ వివో టీ2ఎక్స్​ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ. 12,990 ఉంటుంది.

5. Samsung Galaxy M14 Features : బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్, మంచి కెమెరా సెటప్ ఉన్న ఫోన్ కొనాలని అనుకునేవారికి ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎమ్​14 మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది.

డిస్​ప్లే : 6.6 అంగుళాలు

6.6 అంగుళాలు ప్రాసెసర్ : శాంసంగ్ ఎక్సినోస్​ 1330

శాంసంగ్ ఎక్సినోస్​ 1330 ర్యామ్ : 4 జీబీ

4 జీబీ బ్యాటరీ : 6000 mAh

6000 mAh రియర్ కెమెరా : 50 MP + 2 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP + 2 MP ఫ్రంట్ కెమెరా : 13 MP

Samsung Galaxy M14 Price : మార్కెట్లో ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎమ్​14​ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ. 12,490 ఉంటుంది.

