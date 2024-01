Best Smart Phones Under 15000 In Telugu : నేడు దేశవ్యాప్తంగా స్మార్ట్​ఫోన్​ల హవా నడుస్తోంది. మంచి ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్లు తక్కువ ధరకే లభ్యమవుతున్నాయి. వాటిలో రూ. 15వేల బడ్జెట్​లోని టాప్​-5 స్మార్ట్​ఫోన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1.Xiaomi Redmi 12 5G Features : దీనిలో మంచి ఫీచర్స్​, స్పెక్స్ ఉన్నాయి. దీనిలోని కెమెరాలు హై క్వాలిటీ ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడానికి చాలా అనువుగా ఉంటాయి.

డిస్​ప్లే : 6.79 అంగుళాల డిస్​ప్లే

Xiaomi Redmi 12 5G Price : మార్కెట్లో ఈ రెడ్​మీ 12 ఫోన్​ ధర సుమారుగా రూ.11,999 ఉంటుంది.

2. Tecno Pova 5 Pro Features : బడ్జెట్​లో మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఈ మొబైల్​ను రూ.15 వేలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

డిస్​ప్లే : 6.78 అంగుళాల డిస్​ప్లే

Tecno Pova 5 Pro Price : మార్కెట్లో ఈ Tecno Pova 5 Pro ఫోన్​ ధర సుమారుగా రూ.14,999 ఉంటుంది.

3.realme 11x 5G Features : ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో శక్తిమంతమైన ఆక్టా కోర్​ మీడియా టెక్​ డైమెన్షిటీ ప్రాసెసర్​ ఉంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్​లో మంచి స్మార్ట్​ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్ అవుతుంది.

డిస్​ప్లే : 6.72 అంగుళాల డిస్​ప్లే

realme 11x 5G Features : మార్కెట్లో realme 11x 5G ఫోన్​ ధర సుమారుగా రూ. 14,289గా ఉంటుంది.

4.vivo T2x : ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ 4 జీబీ ర్యామ్​, 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​ను కలిగి ఉంది. ఇది తక్కువ బడ్జెట్​కే లభించే యూజర్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్ అని చెప్పవచ్చు.

డిస్​ప్లే : 6.58 అంగుళాల డిస్​ప్లే

vivo T2x : మార్కెట్​లో ఈ vivo T2x స్మార్ట్​ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ.13,094 ఉంటుంది.

5. Samsung Galaxy M14 Features : ఈ శాంసంగ్​ ఫోన్​లో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్​లో మంచి స్మార్ట్​ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

డిస్​ప్లే : 6.6 అంగుళాల డిస్​ప్లే

Samsung Galaxy M14 : మార్కెట్​లో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ధర సుమారుగా రూ.10,499 ఉంటుంది.

6.POCO M6 Pro 5G Features : తక్కువ బడ్జెట్​లో మంచి స్మార్ట్​ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదో బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​కు ఫాస్ట్​ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఉంది.

డిస్​ప్లే : 6.79 అంగుళాల డిస్​ప్లే

రూ.11,670 POCO M6 Pro 5G : మార్కెట్​లో ఈ స్మార్ట్​ ఫోన్​ ధర సుమారుగా రూ.11,670 ఉంటుంది.

7.Infinix Note 30 5G Features : ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో​ 108 MP కెమెరా ఉంది. మంచి క్యాలిటీ ఫోటోలు తీసేందుకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

డిస్​ప్లే : 6.78 అంగుళాల డిస్​ప్లే

8.realme Narzo N55 Features : బడ్జెట్​ ధరకే లభించే స్మార్ట్​ఫోన్స్​లో రియల్​మీ నార్జో ఒకటి దీని ధర కేవలం రూ. 10,999 మాత్రమే

డిస్​ప్లే : 6.72 అంగుళాల డిస్​ప్లే

9. Infinix Hot 20 5G Features :

డిస్​ప్లే : 6.6 అంగుళాల డిస్​ప్లే

10.realme 10 Features :

డిస్​ప్లే : 6.4 అంగుళాల డిస్​ప్లే

