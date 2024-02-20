రూ.10 వేలలోపు సూపర్​ ఫీచర్స్​తో స్మార్ట్​ ఫోన్​ కొనాలా? బెస్ట్​ ఆప్షన్స్​ ఇవే!

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By ETV Bharat Telugu Desk

Published : 22 minutes ago

Best Smart Phones Under 10000

Best Smart Phones Under 10000 : తక్కువ ధరలో మంచి స్మార్ట్​ ఫోన్ కొందామని ఆలోచిస్తున్నారా? అది కూడా రూ.10 వేల బడ్జెట్​లో సూపర్​ ఫీచర్లు, స్పెక్స్​ ఉన్న స్మార్ట్​ ఫోన్ కావాలా? అయితే ఈ స్టోరీ​ మీ కోసమే. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో రూ.10వేల బడ్జెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని స్మార్ట్​ఫోన్​లపై ఓ లుక్కేద్దాం.

Best Smart Phones Under 10000 : వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ విరివిగా వాడే ఎలక్ట్రానిక్​ గ్యాడ్జెట్​ స్మార్ట్​ ఫోన్​. దీనికున్న క్రేజ్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే వీటిని కొనేటప్పుడు చాలా అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు చాలా మంది మొబైల్​ యూజర్స్​. మొదటిది ఫోన్​ ధర అయితే, దాని తర్వాత చూసేది మాత్రం స్పెక్స్​ అండ్​ ఫీచర్స్​ గురించి. ఈ నేపథ్యంలో మీడియం రేంజ్​ బడ్జెట్​లో(రూ.10,000 లోపు) సూపర్​ ఫీచర్స్​ అండ్​ స్పెక్స్​ కలిగిన పలు బెస్ట్​ మొబైల్​ ఫోన్​ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Redmi 13C Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.74 అంగుళాలు
  • ప్రాసెసర్ : MediaTek Helio G85
  • ర్యామ్ : 8జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 256జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 50MP + 2MP + 2MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 5MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 13
  • Redmi 13C Price : మార్కెట్​లో Redmi 13C ధర రూ.7,999 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Redmi A3 Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.71 అంగుళాలు
  • ర్యామ్ : 6జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 128జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 8MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 5MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 13
  • Redmi A3 Price : మార్కెట్​లో Redmi A3 ధర రూ.7,299 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Infinix Hot 30i Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.60 అంగుళాలు
  • ర్యామ్ : 8జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 128జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 50MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 5MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 12
  • Infinix Hot 30i Price : మార్కెట్​లో Infinix Hot 30i ధర రూ.7,499 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Realme Narzo N53 Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.74 అంగుళాలు
  • ప్రాసెసర్ : Unisoc T612
  • ర్యామ్ : 8జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 128జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 50MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 8MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 13
  • Realme Narzo N53 Price : మార్కెట్​లో Realme Narzo N53 ధర రూ.7,999 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Motorola G24 Power Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.56 అంగుళాలు
  • ప్రాసెసర్ : MediaTek Helio G85
  • ర్యామ్ : 8జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 128జీబీ
  • బ్యాటరీ : 6000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 50MP + 2MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 16MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 14
  • Motorola G24 Power Price : మార్కెట్​లో Motorola G24 Power ధర రూ.8,999 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Itel A70 Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.60 అంగుళాలు
  • ర్యామ్ : 12జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 256జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 13MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 8MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 13 గో ఎడిషన్​
  • Itel A70 Price : మార్కెట్​లో Itel A70 ధర రూ.6,799 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Moto G04 Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.60 అంగుళాలు
  • ప్రాసెసర్ : Unisoc T606
  • ర్యామ్ : 8జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 128జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 16MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 5MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 14
  • Moto G04 Price : మార్కెట్​లో Moto G04 ధర రూ.6,999 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Realme C51 Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.74 అంగుళాలు
  • ప్రాసెసర్ : Unisoc T612
  • ర్యామ్ : 4జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 64జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 50MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 8MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 13
  • Realme C51 Price : మార్కెట్​లో Realme C51 ధర రూ.7,999 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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Poco M6 5G Specifications :

  • డిస్​ప్లే : 6.74 అంగుళాలు
  • ర్యామ్ : 8జీబీ
  • స్టోరేజీ కెపాసిటీ : 256జీబీ
  • బ్యాటరీ : 5000mAh
  • రియర్ కెమెరా : 50MP
  • ఫ్రంట్ కెమెరా : 5MP
  • ఓఎస్​ : ఆండ్రాయిడ్​ 13
  • Poco M6 5G Price : మార్కెట్​లో Poco M6 5G ధర రూ.9,499 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది.
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తడిచిన ఫోన్​ను బియ్యంలో పెడుతున్నారా? మరింత డ్యామేజ్​ పక్కా! ఇలా చేస్తే బెటర్

మీరు ఆ వన్​ప్లస్ మోడల్ కొన్నారా? అయితే పూర్తి ధర వాపస్- ఛాన్స్ అప్పటివరకే!

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ఫీచర్ న్యూస్‌

రూ.10 వేలలోపు సూపర్​ ఫీచర్స్​తో స్మార్ట్​ ఫోన్​ కొనాలా? బెస్ట్​ ఆప్షన్స్​ ఇవే!

రకుల్ తొలి జీతం ఎంతో తెలుసా? - అలాంటి పని చేసి సంపాదించిందట!

ఆ భ్రమలో బతికేశాను - అందుకు చాలా గిల్టీగా ఫీలయ్యాను : సమంత

అటుకులతో అద్దిరిపోయే నగ్గెట్స్ - పిల్లలు వదలకుండా కుమ్మేస్తారు!

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