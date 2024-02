Best Google Search Tricks : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరికీ గుర్తుకు వచ్చే సెర్చ్​ ఇంజిన్​​ గూగుల్​. అంతలా మన జీవితాల్లో ఇది భాగమైపోయింది. అయితే రెగ్యులర్​గా గూగుల్​ సెర్చ్ ఇంజిన్​ వాడేవారికి కూడా కొన్ని సెర్చింగ్​ ట్రిక్స్​ తెలియవు. కానీ వీటిని తెలుసుకుంటే, మీ పని మరింత సులువుగా అయిపోతుంది. అందుకే ఈ ఆర్టికల్​లో టాప్​-10 గూగుల్ సెర్చ్ ట్రిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.

1. కొటేషన్​

గూగుల్​లో మీరు సెర్చ్ చేసే పదానికి కొటేషన్​ (" ") పెట్టడం ద్వారా మీకు కావాల్సిన కచ్చితమైన సమాచారం సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే, ఇలా కోట్స్ పెట్టే సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేదంటే మీకు అవసరమైన సెర్చ్ రిజల్ట్స్​ రాకపోవచ్చు. గూగుల్​లో మీరు సెర్చ్ చేసే అంశానికి సంబంధించి సరైన సమాచారం రాకపోయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ట్రిక్​ను వాడవచ్చు. ఉదాహరణకు : "Tesla Phone" అని టైప్​ చేస్తే, టెస్లా ఫోన్​కు సంబంధించిన కచ్చితమైన సమాచారం మీకు లభిస్తుంది.

2. కేటగిరీ వైజ్​ సెర్చ్

గూగుల్​ సెర్చ్​ బాక్స్​లో మీరు టైప్​ చేసిన కీవర్డ్​కు సంబంధించి అనేక అంశాలు హోం స్క్రీన్​పై కనబడతాయి. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన పదానికి సంబంధించి ఫొటోలు చూడాలనుకుంటే ఇమేజెస్​ సెక్షన్​, వార్తలు చూడాలనుకుంటే న్యూస్​ కేటగిరీ, వీడియోలు, షాపింగ్​, మ్యాప్స్​ ఇలా వివిధ విభాగాల్లో మీకు నచ్చిన దానిని మీరు చూడవచ్చు. ఉదాహరణకు : Computer Desk Shoppingకి బదులు Computer Desk అని టైప్​ చేసి షాపింగ్​ సెక్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే సరి. వివిధ కంపెనీల మోడల్స్​ అన్నింటినీ మీకు తెరపై చూపిస్తుంది.

3. సింపుల్ కీవర్డ్స్​

గూగుల్​కు లెంథీ కీవర్డ్స్ ఇవ్వకండి. సాధ్యమైనంత వరకు సులువుగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండే షార్ట్ కీవర్డ్స్​ ఇవ్వండి. మీకు కావాల్సిన సమాచారంతో సంబంధమున్న కీవర్డ్స్​ను మాత్రమే ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించండి. అలా అయితే మీ సెర్చ్​ రిజల్ట్స్​ మెరుగ్గా వస్తాయి. ఉదాహరణకు మీ ఐఫోన్​ పోయింది అనుకుందాం. అప్పుడు గూగుల్​ను I Lost My iPhone What To Doకి బదులుగా Lost iPhone, Iam Looking For New Mobilesకి బదులు New Android Phones లాంటి కీవర్డ్స్​ను ఇవ్వండి. అప్పుడే మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ వస్తాయి.

4. కోలన్

కేవలం మీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్​కి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ వెబ్​సైట్​ కావాలంటే మీరు 'కోలన్' వాడాలి. ఉదాహరణకు Wooden Clocks Sitesకి బదులు Wooden Clocks Site : allmodern.com అనే సరైన వెబ్​సైట్​ను ఎంటర్​ చేయడం ద్వారా మీ సమయం ఆదా అవుతుంది. మీకు కావాల్సిన కలెక్షన్స్​ను ఒకే పోర్టల్​లో చూసుకోవచ్చు.

5. హైఫన్​

గూగుల్​ సెర్చ్​ రిజల్ట్స్​లో మీకు నచ్చిన రిజల్ట్స్ పదేపదే కనిపిస్తున్నాయని అనుకోండి. అప్పుడు వాటిని హైఫన్ ఉపయోగించి, రాకుండా చేయవచ్చు. ఇందుకోసం మీరు చూడకూడదని అనుకుంటున్న కంపెనీ పేరుకు ముందు హైఫన్​(-)ను జోడించండి. దానికి ముందు మీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్​ పేరు, వెబ్​సైట్​ వివరాలను టైప్ చేయండి. ఉదాహరణకు Buy Dishwasher - Website : Walmart.Com ఇలా కీవర్డ్​ ఇస్తే, ఇకపై​ వాల్​మార్ట్​ సైట్​కు సంబంధించిన ఎటువంటి డిష్​వాషర్​ రిజల్ట్స్​ మీకు కనిపించవు.

6. కోరుకున్న వీడియో కంటెంట్ చూడాలంటే?

మీరు చూడాలనుకుంటున్న వెబ్​సిరీస్​లు లేదా ఇతర ప్రోగ్రామ్​లకు సంబంధించిన అన్ని ఆప్షన్స్​ను స్క్రోల్​ చేసి మరీ గూగుల్ సెర్చ్​ రిజల్ట్స్​లో చూడాల్సిన అవసరం లేదు.​ కేవలం మీరు చూడాలనకుంటున్న షో లేదా చిత్రానికి సంబంధించి ఏదైనా కీవర్డ్​ను సెర్చ్​ బాక్స్​లో టైప్​ చేస్తే మీకు కావాల్సిన వాటికి సంబంధించిన స్క్రీన్​షాట్​/ పోస్టర్లు/ వీడియోలు గూగుల్​ రిజల్ట్స్​ పై భాగంలో చూడవచ్చు. ఉదాహరణకు watch free sci-fi movies, 2022 movies on YouTube లాంటి స్పెసిఫిక్​ కీవర్డ్స్​ను ఇస్తే, వాటికి సంబంధించిన స్క్రీన్​షాట్స్​ మీరు పేజ్ భాగంలోనే కనిపిస్తాయి.

7. సమ్మరీ కావాలంటే?

గూగుల్​ జెనరేటివ్​ ఏఐ టూల్ ద్వారా సెర్చ్​ రిజల్ట్స్​ సమ్మరీని పొందవచ్చు. ఇందుకోసం​ మీకు కావాల్సిన కచ్చితమైన సమాచారాన్ని పొందేందుకు అనేక వెబ్​సైట్​లు చూడాల్సిన పనిలేదు.

8. ఇమేజ్​ ద్వారా సెర్చ్​

గూగుల్​లోని రివర్స్​ ఇమేజ్​ సెర్చ్​ ట్రిక్​తో మీకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్​కు సంబంధించిన కచ్చితమైన రిజల్ట్స్​ను పొందవచ్చు. టెక్ట్స్​ను టైప్​ చేసే బదులు మీరు చూడాలనకునే వస్తువును, మీ కెమెరా ఐకాన్​పై క్లిక్​ చేసి దానిని సెర్చ్ బాక్స్​లో అప్లోడ్​ చేయండి. అప్పుడు మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఫొటోకు సంబంధించిన వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు navy shoes అని టైప్​ చేసేకన్నా దానికి సంబంధించిన ఫొటోను మీ గూగుల్​ సెర్చ్ బాక్స్​లో అప్లోడ్​ చేస్తే సరి. దానికి సంబంధించిన కలెక్షన్స్​ను ఒకే దగ్గర చూడవచ్చు.

9. అర్థాలు తెలుసుకోవాలంటే?

ప్రస్తుతం మనకు అనేక డిక్షనరీ వెబ్​సైట్​లు, యాప్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ చాలామంది గూగుల్​ డిక్షనరీని విరివిగా వాడతుంటారు. మీరు వెతకాలనుకుంటున్న పదానికి ముందు డిఫైన్​ (Define) అని జోడించండి. ఉదాహరణకు 'Define Justice' అని టైప్​ చేయండి. దీంతో మీకు దాని అర్థంతో పాటు దానిని వాక్యంలో ఎలా వాడుతున్నారో అనే విషయాన్ని కూడా గూగుల్​ తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా మీరు ఎంటర్​ చేసిన పదానికి పర్యాయపదాలను కూడా చూపిస్తుంది​.

10. కాలిక్యులేషన్స్​ కోసం

చాలా మంది లెక్కల కోసం క్యాలిక్యులేటర్స్ వాడుతూ ఉంటారు. కానీ గూగుల్​నే ఒక క్యాలిక్యులేటర్​గా వాడవచ్చు. ఉదాహరణకు 40 GB to MB, cups in 1 gallon, 14 F in C. ఇలా టైప్​ చేస్తే కచ్చితమైన రిజల్ట్స్​ వస్తాయి.

మీరు ఐఫోన్ యూజర్లా? డైలీ ఉపయోగపడే 8 ప్రో టిప్స్ మీ కోసం!

100జీబీ క్లౌడ్​ స్టోరేజీతో అతి తక్కువ ధరలో ల్యాప్​టాప్​- స్టూడెంట్స్​కు బెస్ట్​ ఆప్షన్​!