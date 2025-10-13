ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 11:44 AM IST

5 Min Read
Hyderabad: ఇటీవల విడుదలైన కెమెరా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఫొటోగ్రఫీకి కొత్త కోణాలను ఇచ్చాయి. ముఖ్యంగా షావోమీ, యాపిల్, శాంసంగ్, గూగుల్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్​లు వినియోగదారులకు అద్భుతమైన ఫొటోగ్రఫీ, వీడియో ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందించాయి. మరెందుకు ఆలస్యం మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న టాప్ కెమెరా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పరిశీలిద్దాం రండి.

మార్కెట్​లో టాప్ కెమెరా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు:

1. Xiaomi 15 Ultra:

Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra (Photo Credit- Xiaomi 15 Ultra)

2025లో అత్యుత్తమ కెమెరా ఫోన్ జాబితాలో ఇది కూడా ఒకటి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లైకా-ట్యూన్డ్ లెన్స్‌లు, 1-అంగుళం ప్రైమరీ సెన్సార్‌తో అద్భుతమైన ఇమేజ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్‌ను అన్ని రకాల ఫొటోగ్రఫీకి అనువైనదిగా పరిగణించవచ్చు. దీనిలో 50MP (మెయిన్) + 50MP (అల్ట్రావైడ్) + 50MP (టెలిఫొటో) + 200MP (పెరిస్కోప్) రియర్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్‌ను అన్ని రకాల ఫొటోగ్రఫీకి అనువైనదిగా పరిగణించవచ్చు. దీని ధర భారత మార్కెట్​లో రూ. 1,09,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2. Apple iPhone 16 Pro Max:

Apple iPhone 16 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro Max (Photo Credit- Apple)

ప్రొఫెషనల్ వీడియోల కోసం "ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్" బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో 48 మెగా పిక్సెల్‌ మెయిన్‌ కెమెరా, 12 మెగా పిక్సెల్‌ ఫ్రంట్‌ కెమెరా ఉంది. ఈ ఐఫోన్ సినిమాటిక్ వీడియో, ప్రోరెస్ అండ్ లాగ్ (ProRes and LOG) రికార్డింగ్‌తో పాటు 4K 120fps స్లో-మోషన్‌తో గ్రేట్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. భారత మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 1,44,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra:

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra (Photo Credit- Samsung)

ఈ "గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా" ఫోన్ 200MP మెయిన్ సెన్సార్, 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్‌తో వస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 5x ఆప్టికల్ జూమ్, లాంగ్-డిస్టెన్స్ ఫొటోగ్రఫీకి బాగుంటుంది. భారతదేశంలో దీని ధర రూ. 1,29,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

4. Google Pixel 10 Pro XL:

Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL (Photo Credit- Google)

అధునాతన కంప్యూటేషనల్ ఫొటోగ్రఫీతో "పిక్సెల్ 10 ప్రో XL" మాన్యువల్ సెట్టింగ్‌లు లేకుండానే గొప్ప ఫొటోలను తీస్తుంది. ముఖ్యంగా తక్కువ కాంతిలో మీరు తీసే పోర్ట్రెయిట్‌లు, ఫొటోలు అద్భుతంగా వస్తాయి. ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో వస్తుంది. దీనిలో 50MP వైడ్, 48MP అల్ట్రా వైడ్ (మాక్రో ఫోకస్‌తో), 48MP 5x టెలిఫోటో (100x సూపర్ రెజ్ జూమ్) కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం దీనిలో 42MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను కూడా కేవలం ఒకే వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది. దీని ఒకే ఒక 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ.1,24,999.

5. OnePlus 13: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ వెనక ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్​ను ఇచ్చింది. ఇందులో మెయిన్ కెమెరా 50MP Sony LYT-808 సెన్సార్‌తో వస్తుంది. ఈ సెన్సార్ OIS, EIS, ఆటోఫోకస్ సపోర్ట్​తో వస్తుంది. ఫోన్ సెకండ్ బ్యాక్ కెమెరా 50MP Sony LYT-600 టెలిఫోటో సెన్సార్‌తో వస్తుంది. ఇందులో 3X ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఈ సెన్సార్ OIS, EIS, ఆటో ఫోకస్ సపోర్ట్​తో కూడా వస్తుంది. ఇది 120x వరకు అల్ట్రా జూమ్ కూడా చేయగలదు. ఫోన్ థర్డ్ బ్యాక్ కెమెరా కూడా 50MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్‌తో వస్తుంది.

OnePlus 13
OnePlus 13 (Photo Credit- OnePlus)

వీటితో పాటు ఫోన్ వెనక భాగంలో LED ఫ్లాష్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ 30fps వద్ద 8K వీడియో రికార్డింగ్, 60fps వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 4K వీడియో రికార్డింగ్ సమయంలో కూడా జూమ్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా పోర్ట్రెయిట్, నైట్‌స్కేప్, మాస్టర్, హై పిక్సెల్, స్లోమోషన్, టైమ్‌ల్యాప్స్, మల్టీస్సీన్ వీడియో వంటి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఫోన్ వెనక కెమెరా సెన్సార్‌లలో అందించారు.

ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 32MP Sony IMX615ని కలిగి ఉంది. ఇది ఫిక్స్డ్ ఫోకస్ అండ్ EIS సపోర్ట్​తో వస్తుంది. దీని ఫ్రంట్ కెమెరా 60fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. ఇది డాల్బీ విజన్‌లో 60 fps/30 fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. ఈ ఫోన్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఫొటో, వీడియో, పోర్ట్రెయిట్, నైట్ సీన్, లైమ్-లాప్స్ ఫొటోగ్రఫీ, మల్టీ-సీన్ వీడియో రికార్డింగ్ వంటి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లతో వస్తుంది. భారత మార్కెట్​లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర రూ. 69,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

6. Xiaomi 15:

Xiaomi 15
Xiaomi 15 (Photo Credit- Xiaomi)

మీరు కాంపాక్ట్ సైజులో ఫ్లాగ్‌షిప్-స్థాయి ఫొటో క్వాలిటీని కోరుకుంటే ఈ "షావోమీ 15"ని పరిగణించవచ్చు. లైకా-ట్యూన్డ్ కెమెరాలు, మంచి బ్యాటరీ లైఫ్‌తో ఈ ఫోన్ మీకు వర్తబుల్ కావచ్చు. ఇందులో 50MP మెయిన్ షూటర్, 60mm టెలిఫోటో లెన్స్, 14mm అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇక దీని ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా షార్ప్ సెల్ఫీల కోసం 32MP సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. భారత మార్కెట్​లో షావోమీ 15 ప్రారంభ ధర రూ. 64,999.

7. Samsung Galaxy Z Fold 7:

Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7 (Photo Credit- Samsung)

200MP ప్రధాన సెన్సార్, మెరుగైన అల్ట్రావైడ్ లెన్స్‌తో శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 7" అద్భుతమైన ఫొటోలను అందిస్తుంది. ఇది కవర్ కెమెరాలో 10MP సెల్ఫీ కెమెరా, 10MP మెయిన్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో పాటు 200MP మెయిన్ + 12MP అల్ట్రావైడ్ + 10MP టెలీఫొటో (3X ఆప్టికల్ జూమ్) రియర్ కెమెరాలను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోల్డబుల్‌ ఫోన్​లో మీకు మోస్ట్ వెర్సటైల్ ఫొటోగ్రఫీ కెమెరా లభిస్తుంది. ఈ 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7' ధర రూ.1,74,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

8. Google Pixel 9a:

Google Pixel 9a
Google Pixel 9a (Photo Credit- Google)

మీరు పవర్​ఫుల్ మెయిన్, టెలిఫొటో లెన్స్‌లతో హై-క్వాలిటీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, AI-బేస్డ్ ఎడిటింగ్ టూల్స్ మిడ్ రేంజ్ ధరకు కావాలనుకుంటే ఈ "గూగుల్​ పిక్సెల్ 9a"ని కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది మీకు ఎడిటింగ్ టూల్స్​తో అత్యున్నత స్థాయి ఫొటోగ్రఫీ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరాతో పాటు OISతో కూడిన 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, వెనక భాగంలో 13MP అల్ట్రావైడ్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీని ధర భారత మార్కెట్​లో రూ. 44,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Smartphone ModelsMain FeaturesPrimary SensorZoomSpecial Feature
Xiaomi 15 UltraLeica-tuned lenses, 1-inch sensor, excellent image quality1-inchMulti-lens setupIdeal for all types of photography
Apple iPhone 16 Pro MaxCinematic video, ProRes, LOG, 4K 120fps slow-motionHigh-resolution5x opticalProfessional video recording
Samsung Galaxy S25 Ultra200MP sensor, 50MP periscope telephoto, versatile photography200MP5x opticalLong clarity
Google Pixel 10 Pro XLExcellent for computational photography, portrait and low lightHigh-resolutionDigital zoomBest photo without manual settings
OnePlus 13Hasselblad-tuned, fast photos, stylish selfiesHigh-resolutionDigital zoomClear photo without motion blur
Xiaomi 15Leica-tuned, compact design, strong batteryHigh-resolutionMulti-lens setupFlagship quality, small size
Samsung Galaxy Z Fold 7200MP sensor, improved ultrawide, foldable design200MP5x opticalCompact Studio
Google Pixel 9aAI-powered editing, a powerful lens at a mid-range priceHigh-resolutionTelephotoCost-effective, high-quality photo

