పండుగ సీజన్‌లో ఈ మెసేజ్‌లతో జాగ్రత్త- క్లిక్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ - CYBER FRAUDS IN FESTIVE SEASON

సైబర్ కేటుగాళ్ల టార్గెట్‌లో పండుగ సీజన్‌- మోసపూరిత మెసేజ్‌లు, లింక్‌లు, క్యూఆర్ కోడ్‌లతో వల- క్లిక్ చేసినా, స్కాన్ చేసినా ఖాతా ఖాళీ

Cyber Frauds In Festive Season
Cyber Frauds In Festive Season (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2025 at 2:56 PM IST

Cyber Frauds In Festive Season : పండుగ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు ఈ-కామర్స్ రెక్కలు తొడుగుతుంది. ఆన్‌లైన్ లావాదేవీలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతాయి. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఊపందుకుంటుంది. వీటిని అదునుగా చేసుకొని ప్రజల, వ్యాపార సంస్థల జేబుకు చిల్లు పెట్టేందుకు, కష్టార్జితాలను కొల్లగొట్టేందుకు సైబర్ కేటుగాళ్లు యత్నిస్తుంటారు. ఇందుకోసం వారు మోసపూరిత మెసేజ్‌లు, ఫిషింగ్ లింక్‌లు, డేంజరస్ క్యూఆర్ కోడ్‌లు, నకిలీ చెల్లింపు రసీదులను పంపుతుంటారు. మనం ఆదమరిచి వాటిని క్లిక్ చేసినా, స్కాన్ చేసినా ఖాతా ఖాళీ అయిపోతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పండుగ సీజన్‌లో స్కామర్ల బారిన పడకుండా కాపాడే స్మార్ట్‌ చిట్కాలు తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.

అలాంటివి దొంగ వెబ్‌సైట్లు, సాఫ్ట్‌వేర్లు
పండుగ సీజన్‌లో పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేస్తుంటారు. ఈ విషయం సైబర్ కేటుగాళ్లకు కూడా తెలుసు. అందుకే వాళ్లు ప్రముఖ ఈ-కామర్స్, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వేదికల పేర్లతో ప్రజల ఫోన్లకు మెసేజ్‌లను పంపుతారు. ఈ మెసేజ్‌లలో నకిలీ ఆఫర్లు, రీఫండ్ వార్నింగ్‌లు, ఓటీపీ ఎంటర్ చేయమనే అభ్యర్థనలు, ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అప్‌డేట్‌ల సమాచారంతో లింక్‌లు ఉంటాయి. వీటిపై అస్సలు క్లిక్ చేయకూడదు. ఒకవేళ క్లిక్ చేస్తే, మీరు ఏదైనా హానికారక వెబ్‌సైట్‌ పేజీలోకి ల్యాండ్ అవుతారు. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి లింక్‌లను క్లిక్ చేయగానే, ఏదైనా డేంజరస్ సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్‌లోడ్ అయిపోతుంది. ఈ హానికారక వెబ్‌సైట్, సాఫ్ట్‌వేర్లు మన ఫోన్‌లోని పాస్‌వర్డ్‌లు, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు, క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డుల సమాచారాన్ని దొంగిలించి హ్యాకర్‌కు పంపిస్తాయి. పలుమార్లు సైబర్ కేటుగాళ్లు యస్, నో, స్టాప్, ఆర్డర్ లాంటి విభిన్న ఆప్షన్లను హైలైట్ చేస్తూ మెసేజ్‌ ప్రాంప్ట్‌లను పంపుతారు. వీటిలో ఏ ఒక్క ఆప్షన్‌ను కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయకూడదు. నో, స్టాప్ లాంటి ఆప్షన్‌‌లను క్లిక్ చేసినా మీ ఖాతాకు చిల్లుపడొచ్చు. అందుకే ఇలాంటి స్కామ్ మెసేజ్‌లకు, ప్రాంప్ట్‌లకు స్పందించకూడదు.

ఆ క్యూఆర్ కోడ్‌లు స్కాన్ చేయొద్దు
సైబర్ మోసగాళ్లు క్యూఆర్ కోడ్‌లతోనూ ప్రజలను బోల్తా కొట్టించేందుకు యత్నిస్తున్నారు. పండుగ శుభాకాంక్షల ముసుగులో వాళ్లు క్యూఆర్ కోడ్‌లను ప్రజలకు పంపుతుంటారు. ఆదమరిచి ఆ గ్రీటింగ్‌ సందేశంలోని క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే, బ్యాంకు ఖాతా నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత లబోదిబోమని గుండెలు బాదుకున్నా లాభం ఉండదు.

వ్యాపార సంస్థలనూ వదలని కేటుగాళ్లు
ఏటా పండుగ సీజన్‌లో సైబర్ కేటుగాళ్ల వల్ల చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలు బాగా నష్టపోతున్నాయి. గత సంవత్సరం (2024లో) మన దేశంలోని 74 శాతం చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపార సంస్థలు కనీసం ఒకసారి సైబర్ మోసానికి గురవడం గమనార్హం. పండుగ సీజన్‌లో వ్యాపార సంస్థలకు చెందిన అన్ని టీమ్‌లు బిజీగా ఉంటాయి. ఇదే అదనుగా తమను తాము సప్లయర్లుగా చెప్పుకుంటూ, నకిలీ చెల్లింపు రసీదులను పంపుతారు. తాము పంపిన సరుకుల పేమెంట్ బకాయిని అత్యవసరంగా చెల్లించండి అంటూ మోసగాళ్లు మెసేజ్‌లను సెండ్ చేస్తారు. వీటికి తొందరపాటుతో స్పందించకూడదు. వెంటనే రిప్లై ఇవ్వకూడదు. తొలుత ఆ సందేశాలు అసలైనవా? కావా? అనేది నిర్ధరణ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే డబ్బుల చెల్లింపు వ్యవహారం దాకా వెళ్లాలి.

స్కామర్ల నుంచి కాపాడే స్మార్ట్ చిట్కాలు ఇవే!

  • చట్టబద్ధమైన ఈ-కామర్స్, ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వేదికలు ఏదిపడితే ఆ ఫోన్ నంబరు నుంచి మెసేజ్‌లను పంపవు. వాటికి కొన్ని అధికారిక ఫోన్ నంబర్లతో పాటు అధికారిక వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌లు ఉంటాయి.
  • మీకు వచ్చిన మెసేజ్‌‌‌లోని లింక్‌ ద్వారా కనిపిస్తున్న ప్రివ్యూను తొలుత నిశితంగా చెక్ చేయండి. అది అసాధారణంగా/ఫేక్‌గా కనిపిస్తే, వెంటనే మెసేజ్‌ను డిలీట్ చేయడం ఉత్తమం.
  • మీ సన్నిహితుల పేరుతో డబ్బును కోరుతూ ఏదైనా కొత్త నంబరు నుంచి మెసేజ్ వస్తే స్పందించకండి. ఎవరి పేరుతోనైతే మీకు మెసేజ్ వచ్చిందో, వారి అసలు ఫోన్ నంబరుకు కాల్ చేసి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయండి.
  • ఆఫర్లు, రాయితీలు, ఆకర్షణీయ ప్రయోజనాలతో మభ్యపెట్టేలా ఉన్న మెసేజ్‌ల వలలో పడకండి.
  • సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్న తీరుపై వ్యాపార సంస్థలు తమ అకౌంట్స్ విభాగం సిబ్బందికి కనీస అవగాహన కల్పించాలి. ఇందుకోసం సైబర్ నిపుణుల సహకారాన్ని తీసుకోవాలి.
  • క్విక్ హీల్ యాంటీఫ్రాడ్.ఏఐ వంటి టూల్స్ వినియోగంతో సైబర్ మోసాల నుంచి వ్యక్తులు, వ్యాపార సంస్థలు కొంతమేర రక్షణ పొందొచ్చు. మన ఫోన్లు, కంప్యూటర్లలో విలువైన సమాచారం ఉంటుంది. దాన్ని చోరీ చేసేందుకు ఏదైనా వెబ్‌సైట్/సాఫ్ట్‌వేర్/యాప్ యత్నిస్తే, వెంటనే వాటిని ఈ ఏఐ టూల్స్ 'రెడ్ ఫ్లాగ్' చేస్తాయి. తద్వారా మనం అప్రమత్తం కావచ్చు.
  • వ్యక్తులు, వ్యాపార సంస్థలు తమ చెల్లింపుల వ్యవహారాల కోసం మల్టిపుల్ ఆథెంటికేషన్‌ను వాడాలి. తద్వారా ఏదైనా ఒక దశలో సైబర్ మోసాన్ని అడ్డుకునే వీలు కలుగుతుంది.
  • వ్యాపార సంస్థల్లోని అకౌంట్స్ విభాగం ఉద్యోగులు ఏదైనా మోసపూరిత సందేశాన్ని లేదా రసీదును గుర్తిస్తే, వెంటనే దాన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్ చేసేందుకు వీలుగా సులభమైన, వేగవంతమైన విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
  • "మా బ్యాంకు ఖాతా నంబరు మారింది. ఈ కొత్త ఖాతాకు డబ్బులు పంపండి" అంటూ ఓ వ్యక్తిగత సన్నిహితుడు లేదా వ్యాపార సప్లయర్ పేరుతో సైబర్ కేటుగాళ్లు మెసేజ్‌లు పంపుతుంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఎవరి పేరుతోనైతే మెసేజ్ వచ్చిందో, వారి అసలు నంబరుకు కాల్ చేసి బ్యాంకు ఖాతా మార్పు సమాచారాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి.
  • ఇలాంటి అనుమానిత మెసేజ్‌లపై వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబరు 1930కి లేదా cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌కు నివేదించాలి.

