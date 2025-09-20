అబ్బబ్బా ఏమి డిమాండ్రా సామీ- ఏకంగా 5 లక్షల సేల్స్- "చేతక్" క్రేజ్ మామూలుగా లేదుగా!
సేల్స్లో అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించిన "బజాజ్ చేతక్"- ప్రత్యర్థులకు చుక్కలే!
Published : September 20, 2025 at 7:12 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తీసుకొచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "బజాజ్ చేతక్" అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. జనవరి 2020లో ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇది ఇప్పటివరకూ 5,10,000 అమ్మకాలను అధిగమించింది. ఈ అమ్మకాలలో 40 శాతం కంటే ఎక్కువ లేదా దాదాపు 206,366 యూనిట్లు నవంబర్ 2024 తర్వాత అంటే 10 నెలల్లోనే సంభవించడం గమనార్హం.
బజాజ్ చేతక్ సేల్స్ వివరాలు: ఇటీవలి సరఫరా గొలుసు సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ బజాజ్ ఆటో ఈ మైలురాయిని సాధించింది. ముఖ్యంగా అరుదైన ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్ల కొరత బజాజ్ చేతక్ ఉత్పత్తిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయినప్పటికీ బజాజ్ చేతక్ భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఒకటిగా స్థిరంగా నిలిచింది.
ఇటీవలి సమస్యలు దానిని ఆర్డర్లోకి నెట్టే వరకు "TVS iQube" కూడా బజాజ్ చేతక్తో పాటు అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఇప్పుడు ఉత్పత్తి తిరిగి ట్రాక్లోకి రావడంతో రాబోయే నెలల్లో అమ్మకాల గణాంకాలు మెరుగుపడతాయని మనం ఆశించవచ్చు.
బజాజ్ ఆటో బజాజ్ చేతక్ లైనప్లో మల్టిపుల్ వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టడం, దేశవ్యాప్తంగా 3,800 టచ్పాయింట్ల విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించుకోవడం ఈ విజయానికి కారణమని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటివరకు అమ్ముడైన 5,10,007 చేతక్ స్కూటర్లలో 3,48,251 యూనిట్లను ఏప్రిల్ 2024 నుంచి గత 20 నెలల్లోపే రవాణా చేశారు. అయితే చివరి 2,00,000 యూనిట్లను కేవలం 10 నెలల్లోనే బజాజ్ ఆటో ఫ్యాక్టరీ నుంచి భారతదేశం అంతటా డీలర్లకు షిప్పింగ్ చేయడం విశేషం.
బజాజ్ చేతక్ వేరియంట్స్: బజాజ్ చేతక్ పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రస్తుతం రెండు బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్లతో నాలుగు మోడళ్లు ఉన్నాయి. అవి
- బజాజ్ చేతక్ 3001 వేరియంట్
- బజాజ్ చేతక్ 3501 వేరియంట్
- బజాజ్ చేతక్ 3502 వేరియంట్
- బజాజ్ చేతక్ 3503 వేరియంట్
వీటిలో బజాజ్ చేతక్ 3001 3kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉండగా 3501, 3502, 3503 వేరియంట్లు పెద్ద 3.5kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ శ్రేణిలో ధరలు రూ. 99,900 నుంచి ప్రారంభమై రూ. 1.35 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటాయి.