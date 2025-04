ETV Bharat / technology

FY2025లో అత్యధిక సేల్స్ రాబట్టిన బజాజ్ చేతక్- అయితే నంబర్​ వన్​గా ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఆధిపత్యం - TOP 5 BEST SELLING E2W MARCH 2025

Best Selling Electric Two Wheelers in March 2025: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో 2025 ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ బజాజ్ చేతక్ అత్యధిక అమ్మకాలతో ముగించింది. అయితే మార్చి 2025లోనే కంపెనీ ఈ స్కూటర్ 34,863 యూనిట్లను విక్రయించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ మొత్తం 2,30,761 యూనిట్ల చేతక్ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఈ సేల్స్ గతేడాది కంటే 116 శాతం ఎక్కువ. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ 1,06,624 యూనిట్లను విక్రయించింది.

కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 2025 మార్చి.. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 1,30,274 యూనిట్ల అమ్మకాలతో అత్యధిక సేల్స్​ రాబట్టిన రెండవ నెలగా మారింది. దీనికంటే అధికంగా 2024 అక్టోబర్ పండగ సీజన్‌లో 1,40,221 యూనిట్ల ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు అమ్ముడయ్యాయి. అయితే మార్చి 2025లో రిటైల్ సేల్స్ సంవత్సరానికి తగ్గాయి. ఎందుకంటే మార్చి 2024లో మొత్తం 1,40,344 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

టాప్ 10 EV కంపెనీలు మార్చి 2025లో 1,24,443 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి. ఇవి మొత్తం ఇండస్ట్రీ సేల్స్​లో 95 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. వీటిలో టాప్ 4 కంపెనీలు.. బజాజ్ ఆటో, TVS మోటార్, ఓలా ఎలక్ట్రిక్ అండ్ అథర్ ఎనర్జీ కలిపి మొత్తం 1,04,192 e2W అమ్మకాలతో నెలవారీ అమ్మకాలలో 80 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ నెలలో టాప్-5 బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ కంపెనీల గురించి తెలుసుకుందాం రండి.

బజాజ్ ఆటో: 34,863 యూనిట్ల సేల్స్: మార్చి 2025లో బజాజ్ ఆటో 34,863 యూనిట్ల వాహనాల సేల్స్​ను నమోదు చేసి అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఫిబ్రవరి 2025 నుంచి వరుసగా రెండవ నెల కూడా కంపెనీ e2W పరిశ్రమలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. బజాజ్ చేతక్ మునుపటి ఉత్తమ నెలవారీ అమ్మకాలు అక్టోబర్ 2024లో జరిగాయి. ఆ సమయంలో 28,415 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

మొత్తం ఆర్థిక సంవత్సరం సేల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కంపెనీ స్థానం బలంగా ఉంది. బజాజ్ ఆటో 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో 2,30,761 చేతక్ వాహనాలను విక్రయించింది. ఇది 2024 ఆర్థిక సంవత్సరం కంటే 116 శాతం వృద్ధిని చూపిస్తుంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం కంటే అదనంగా 124,137 యూనిట్లను విక్రయించి కంపెనీ మొదటిసారిగా ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో 200,000 యూనిట్ల మార్క్​ను దాటింది.

TVS మోటార్: 30,453 యూనిట్ల సేల్స్: TVS చాలా కాలంగా e2W కంపెనీలో రెండవ స్థానంలో ఉంది. జనవరి 2025లో నంబర్ వన్​ స్థానానికి ఇది చాలా దగ్గరగా వచ్చింది. కానీ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ దానిని కేవలం 542 యూనిట్ల తేడాతో అధిగమించింది. మార్చి 2025లో కంపెనీ 'TVS iQube' 30,453 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. దీనితో దీనికి నెలవారీ మార్కెట్ వాటా 23 శాతంగా ఉంది.