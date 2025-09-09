లగ్జరీ కారు కొనడం మీ కలా?- రూ. 11 లక్షల వరకు తగ్గింపు!
GST 2.0: లగ్జరీ కార్లపై భారీ తగ్గింపు- జాబితా మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!
Published : September 9, 2025 at 8:54 PM IST
Luxury Cars Price Drop: GST సంస్కరణల తర్వాత భారత మార్కెట్లో కార్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ల నుంచి లగ్జరీ SUVల వరకు అన్ని కార్ల ఆన్-రోడ్ ధరలలో పెద్ద మార్పు వచ్చింది. దీంతో మోడల్ను బట్టి వివిధ కంపెనీల కార్లపై రూ. 11 లక్షల వరకు ఆదా చేయొచ్చు. ఇందులో మెర్సిడెస్-బెంజ్, BMW ఇండియా, ఆడి ఇండియా, MINI ఇండియా వంటి లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి.
కొత్త GST నిబంధనల ప్రకారం 4 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ పొడవున్న, 1,200cc కంటే ఎక్కువ పెట్రోల్ ఇంజిన్లు, 1,500cc కంటే ఎక్కువ డీజిల్ ఇంజిన్లు కలిగిన కార్లపై ఎటువంటి అదనపు సెస్సు లేకుండా 40 శాతం ఏకరీతి GST రేటుతో పన్ను ఉంటుంది. అయితే గతంలో ఈ కార్లకు 28 శాతం GST రేటుతో 22 శాతం వరకు అదనపు సెస్సుతో పన్ను విధించేవారు. ఇది ప్రభావవంతమైన పన్ను రేటును 45 నుంచి 50 శాతానికి పెంచింది.
సవరించిన ఈ GST రేట్లు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అయితే ఈ సంస్కరణ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల GST రేట్లలో ఎటువంటి మార్పు జరగలేదు. అందువల్ల వాటి ధరలలో కూడా ఎటువంటి మార్పు ఉండదని గమనించాలి. ఇప్పుడు లగ్జరీ కార్ల ధరలు ఎంత మేరకు తగ్గనున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి.
ఆడి కార్ల ధర తగ్గింపు: భారత మార్కెట్లో ఆడి మొత్తం తొమ్మిది ICE-ఆధారిత మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. ఈ జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ వాటిలో 6 మోడళ్లపై ధర తగ్గింపులను ప్రకటించింది. ఈ మోడళ్లలో ఆడి A4, A6, Q3, Q5, Q7, Q8 ఉన్నాయి. ఈ తగ్గింపు నుంచి ఆడి S5, Q3 స్పోర్ట్బ్యాక్, RSQ8లను మినహాయించడం గమనార్హం. ఇకపోతే సవరించిన GST రేట్లు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పైన పేర్కొన్న 6 ఆడి మోడళ్లపై కస్టమర్లు ఎంత ఆదా చేయొచ్చో చూద్దాం.
|GST 2.0 కింద ఆడి కార్ల ధరల్లో తగ్గింపు
|మోడల్
|ప్రస్తుత ధరలు
|కొత్త అంచనా ధర
|గరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
|ఆడి A4
|రూ. 48.89 లక్షలు - రూ. 58.25 లక్షలు
|రూ. 46.25 లక్షలు - రూ. 55.10 లక్షలు
|రూ. 3.15 లక్షలు
|ఆడి A6
|రూ. 67.38 లక్షలు - రూ. 73.88 లక్షలు
|రూ. 63.74 లక్షలు - రూ. 69.89 లక్షలు
|రూ. 3.99 లక్షలు
|ఆడి Q3
|రూ. 46.14 లక్షలు - రూ. 56.76 లక్షలు
|రూ. 43.07 లక్షలు - రూ. 52.98 లక్షలు
|రూ. 3.78 లక్షలు
|ఆడి Q5
|రూ. 68.30 లక్షలు - రూ. 74.85 లక్షలు
|రూ. 63.75 లక్షలు - రూ. 69.86 లక్షలు
|రూ. 4.99 లక్షలు
|ఆడి Q7
|రూ. 92.29 లక్షలు - రూ. 1.2 కోట్లు
|రూ. 86.14 లక్షలు - రూ. 93.52 లక్షలు
|రూ. 6.68 లక్షలు
|ఆడి Q8
|రూ. 1.18కోట్లు
|రూ. 1.09 కోట్లు
|రూ. 8.34 లక్షలు
BMW కార్ల ధర తగ్గింపు: BMW ఇండియా గురించి చెప్పాలంటే కంపెనీ ఇక్కడ 16 ICE-ఆధారిత కార్లను విక్రయిస్తోంది. కానీ ఇప్పటివరకు ఆరు కార్లపై మాత్రమే కొత్త GST రేట్ల అమలును నిర్ధారించింది. వాటిలో BMW 2 సిరీస్ గ్రాన్ కూపే, 3 సిరీస్ LWB, 5 సిరీస్ LWB, BMW X1, BMW X5, BMW X7 మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటి ధర సవరణ అంచనా వివరాలు మీకోసం.
|GST 2.0 కింద BMW కార్ల ధరల్లో తగ్గింపు
|మోడల్
|ప్రస్తుత ధరలు
|కొత్త అంచనా ధర
|గరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
|BMW 2 సిరీస్ గ్రాన్ కూపే
|రూ. 46.90 లక్షలు
|రూ. 45.30 లక్షలు
|రూ. 1.60 లక్షలు
|BMW 3 సిరీస్ LWB
|రూ. 63.90 లక్షలు - రూ. 65.30 లక్షలు
|రూ. 60.50 లక్షలు - రూ. 61.77 లక్షలు
|రూ. 3.53 లక్షలు
|BMW 5 సిరీస్ LWB
|రూ. 76.50 లక్షలు
|రూ. 72.40 లక్షలు
|రూ. 4.10 లక్షలు
|BMW X1
|రూ. 52.40 లక్షలు
|రూ. 50.60 లక్షలు
|రూ. 1.80 లక్షలు
|BMW X5
|1 - రూ. 1.02 కోట్లు
|రూ. 93.70 లక్షలు - రూ. 95.48 లక్షలు
|రూ. 6.82 లక్షలు
|BMW X7
|రూ. 1.34 కోట్లు - రూ. 1.38 కోట్లు
|రూ. 1.20 కోట్లు - రూ. 1.29 కోట్లు
|రూ. 9.23 లక్షలు
అయితే GST సంస్కరణల కింద కంపెనీ BMW 7 సిరీస్, BMW X3, M4, Z4 మొదలైన మోడళ్ల ధరలను ఎంత తగ్గిస్తుందో చూడాలి.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్ల ధర తగ్గింపు: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ భారత మార్కెట్లో 21 ICE-ఆధారిత మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. కానీ ఆడి, BMW మాదిరిగానే మెర్సిడెస్ కూడా ప్రస్తుతానికి తన ఆరు మోడళ్లపై మాత్రమే GST సంస్కరణతో కొత్త ధరలను వెల్లడించింది. అవి:
|GST 2.0 కింద మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్ల ధరల్లో తగ్గింపు
|మోడల్
|ప్రస్తుత ధరలు
|కొత్త అంచనా ధర
|గరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
|మెర్సిడెస్ బెంజ్ A 200d
|రూ. 48.55 లక్షలు
|రూ. 45.95 లక్షలు
|రూ. 2.60 లక్షలు
|మెర్సిడెస్ బెంజ్ C 300 AMG లైన్
|రూ. 68.00 లక్షలు
|రూ. 64.30 లక్షలు
|రూ. 3.70 లక్షలు
|మెర్సిడెస్ బెంజ్ S 450
|రూ. 1.99 కోట్లు
|రూ. 1.88 కోట్లు
|రూ. 11.00 లక్షలు
|మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLA 220d 4Matic AMG లైన్
|రూ. 56.50 లక్షలు
|రూ. 52.70 లక్షలు
|రూ. 3.80 లక్షలు
|మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLC 300 4Matic
|రూ. 79.25 లక్షలు
|రూ. 73.95 లక్షలు
|రూ. 5.30 లక్షలు
|మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLS 450d AMG లైన్
|రూ. 1.44 కోట్లు
|రూ. 1.34 కోట్లు
|రూ. 10.00 లక్షలు
ఈ మోడళ్లలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ A-క్లాస్ A 200d, C-క్లాస్ C 300 AMG లైన్, S-క్లాస్ S 450, GLA 220d AMG లైన్, GLC 300, GLS 450d AMG లైన్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మెర్సిడెస్-బెంజ్ E-క్లాస్ కోసం విడిగా రూ.5.2 లక్షల ధర తగ్గింపు జరిగింది.
మినీ ఇండియా కార్ల ధర తగ్గింపు: మినీ భారతదేశంలో ఒకే ఒక ICE-ఆధారిత మోడల్ను విక్రయిస్తోంది. అది MINI కూపర్ S. కాబట్టి దీని GST ప్రయోజనాలను అర్థం చేసుకోవడం సులభం.
|వేరియంట్లు
|ప్రస్తుత ధరలు
|కొత్త అంచనా ధర
|గరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
|ఎసెన్షియల్ ప్యాక్
|రూ. 46.20 లక్షలు
|రూ. 43.70 లక్షలు
|రూ. 2.50 లక్షలు
|క్లాసిక్ ప్యాక్
|రూ. 51.95 లక్షలు
|రూ. 49.20 లక్షలు
|రూ. 2.75 లక్షలు
|ఇష్టమైన ప్యాక్
|రూ. 55.00 లక్షలు
|రూ. 52.00 లక్షలు
|రూ. 3.00 లక్షలు
|JCW ప్యాక్
|రూ. 57.50 లక్షలు
|రూ. 54.50 లక్షలు
|రూ. 3.00 లక్షలు
GST సంస్కరణ అమలు తర్వాత మినీ కూపర్ S ధర దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు తగ్గింది.