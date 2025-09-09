ETV Bharat / technology

లగ్జరీ కారు కొనడం మీ కలా?- రూ. 11 లక్షల వరకు తగ్గింపు!

GST 2.0: లగ్జరీ కార్లపై భారీ తగ్గింపు- జాబితా మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!

Audi A4
Audi A4 (Photo Credit- Audi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 8:54 PM IST

5 Min Read
Luxury Cars Price Drop: GST సంస్కరణల తర్వాత భారత మార్కెట్లో కార్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ల నుంచి లగ్జరీ SUVల వరకు అన్ని కార్ల ఆన్-రోడ్ ధరలలో పెద్ద మార్పు వచ్చింది. దీంతో మోడల్​ను బట్టి వివిధ కంపెనీల కార్లపై రూ. 11 లక్షల వరకు ఆదా చేయొచ్చు. ఇందులో మెర్సిడెస్-బెంజ్, BMW ఇండియా, ఆడి ఇండియా, MINI ఇండియా వంటి లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి.

కొత్త GST నిబంధనల ప్రకారం 4 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ పొడవున్న, 1,200cc కంటే ఎక్కువ పెట్రోల్ ఇంజిన్లు, 1,500cc కంటే ఎక్కువ డీజిల్ ఇంజిన్లు కలిగిన కార్లపై ఎటువంటి అదనపు సెస్సు లేకుండా 40 శాతం ఏకరీతి GST రేటుతో పన్ను ఉంటుంది. అయితే గతంలో ఈ కార్లకు 28 శాతం GST రేటుతో 22 శాతం వరకు అదనపు సెస్సుతో పన్ను విధించేవారు. ఇది ప్రభావవంతమైన పన్ను రేటును 45 నుంచి 50 శాతానికి పెంచింది.

సవరించిన ఈ GST రేట్లు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అయితే ఈ సంస్కరణ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల GST రేట్లలో ఎటువంటి మార్పు జరగలేదు. అందువల్ల వాటి ధరలలో కూడా ఎటువంటి మార్పు ఉండదని గమనించాలి. ఇప్పుడు లగ్జరీ కార్ల ధరలు ఎంత మేరకు తగ్గనున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి.

ఆడి కార్ల ధర తగ్గింపు: భారత మార్కెట్లో ఆడి మొత్తం తొమ్మిది ICE-ఆధారిత మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. ఈ జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ వాటిలో 6 మోడళ్లపై ధర తగ్గింపులను ప్రకటించింది. ఈ మోడళ్లలో ఆడి A4, A6, Q3, Q5, Q7, Q8 ఉన్నాయి. ఈ తగ్గింపు నుంచి ఆడి S5, Q3 స్పోర్ట్‌బ్యాక్, RSQ8లను మినహాయించడం గమనార్హం. ఇకపోతే సవరించిన GST రేట్లు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పైన పేర్కొన్న 6 ఆడి మోడళ్లపై కస్టమర్‌లు ఎంత ఆదా చేయొచ్చో చూద్దాం.

GST 2.0 కింద ఆడి కార్ల ధరల్లో తగ్గింపు
మోడల్ప్రస్తుత ధరలుకొత్త అంచనా ధరగరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
ఆడి A4రూ. 48.89 లక్షలు - రూ. 58.25 లక్షలురూ. 46.25 లక్షలు - రూ. 55.10 లక్షలురూ. 3.15 లక్షలు
ఆడి A6రూ. 67.38 లక్షలు - రూ. 73.88 లక్షలురూ. 63.74 లక్షలు - రూ. 69.89 లక్షలురూ. 3.99 లక్షలు
ఆడి Q3రూ. 46.14 లక్షలు - రూ. 56.76 లక్షలురూ. 43.07 లక్షలు - రూ. 52.98 లక్షలురూ. 3.78 లక్షలు
ఆడి Q5రూ. 68.30 లక్షలు - రూ. 74.85 లక్షలురూ. 63.75 లక్షలు - రూ. 69.86 లక్షలురూ. 4.99 లక్షలు
ఆడి Q7రూ. 92.29 లక్షలు - రూ. 1.2 కోట్లురూ. 86.14 లక్షలు - రూ. 93.52 లక్షలురూ. 6.68 లక్షలు
ఆడి Q8రూ. 1.18కోట్లురూ. 1.09 కోట్లురూ. 8.34 లక్షలు

BMW కార్ల ధర తగ్గింపు: BMW ఇండియా గురించి చెప్పాలంటే కంపెనీ ఇక్కడ 16 ICE-ఆధారిత కార్లను విక్రయిస్తోంది. కానీ ఇప్పటివరకు ఆరు కార్లపై మాత్రమే కొత్త GST రేట్ల అమలును నిర్ధారించింది. వాటిలో BMW 2 సిరీస్ గ్రాన్ కూపే, 3 సిరీస్ LWB, 5 సిరీస్ LWB, BMW X1, BMW X5, BMW X7 మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటి ధర సవరణ అంచనా వివరాలు మీకోసం.

GST 2.0 కింద BMW కార్ల ధరల్లో తగ్గింపు
మోడల్ప్రస్తుత ధరలుకొత్త అంచనా ధరగరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
BMW 2 సిరీస్ గ్రాన్ కూపేరూ. 46.90 లక్షలురూ. 45.30 లక్షలురూ. 1.60 లక్షలు
BMW 3 సిరీస్ LWBరూ. 63.90 లక్షలు - రూ. 65.30 లక్షలురూ. 60.50 లక్షలు - రూ. 61.77 లక్షలురూ. 3.53 లక్షలు
BMW 5 సిరీస్ LWBరూ. 76.50 లక్షలురూ. 72.40 లక్షలురూ. 4.10 లక్షలు
BMW X1రూ. 52.40 లక్షలురూ. 50.60 లక్షలురూ. 1.80 లక్షలు
BMW X51 - రూ. 1.02 కోట్లురూ. 93.70 లక్షలు - రూ. 95.48 లక్షలురూ. 6.82 లక్షలు
BMW X7రూ. 1.34 కోట్లు - రూ. 1.38 కోట్లురూ. 1.20 కోట్లు - రూ. 1.29 కోట్లురూ. 9.23 లక్షలు

అయితే GST సంస్కరణల కింద కంపెనీ BMW 7 సిరీస్, BMW X3, M4, Z4 మొదలైన మోడళ్ల ధరలను ఎంత తగ్గిస్తుందో చూడాలి.

మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్ల ధర తగ్గింపు: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ భారత మార్కెట్లో 21 ICE-ఆధారిత మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. కానీ ఆడి, BMW మాదిరిగానే మెర్సిడెస్ కూడా ప్రస్తుతానికి తన ఆరు మోడళ్లపై మాత్రమే GST సంస్కరణతో కొత్త ధరలను వెల్లడించింది. అవి:

GST 2.0 కింద మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్ల ధరల్లో తగ్గింపు
మోడల్ప్రస్తుత ధరలుకొత్త అంచనా ధరగరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
మెర్సిడెస్ బెంజ్ A 200dరూ. 48.55 లక్షలురూ. 45.95 లక్షలురూ. 2.60 లక్షలు
మెర్సిడెస్ బెంజ్ C 300 AMG లైన్రూ. 68.00 లక్షలురూ. 64.30 లక్షలురూ. 3.70 లక్షలు
మెర్సిడెస్ బెంజ్ S 450రూ. 1.99 కోట్లురూ. 1.88 కోట్లురూ. 11.00 లక్షలు
మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLA 220d 4Matic AMG లైన్రూ. 56.50 లక్షలురూ. 52.70 లక్షలురూ. 3.80 లక్షలు
మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLC 300 4Maticరూ. 79.25 లక్షలురూ. 73.95 లక్షలురూ. 5.30 లక్షలు
మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLS 450d AMG లైన్రూ. 1.44 కోట్లురూ. 1.34 కోట్లురూ. 10.00 లక్షలు

ఈ మోడళ్లలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ A-క్లాస్ A 200d, C-క్లాస్ C 300 AMG లైన్, S-క్లాస్ S 450, GLA 220d AMG లైన్, GLC 300, GLS 450d AMG లైన్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మెర్సిడెస్-బెంజ్ E-క్లాస్​ కోసం విడిగా రూ.5.2 లక్షల ధర తగ్గింపు జరిగింది.

మినీ ఇండియా కార్ల ధర తగ్గింపు: మినీ భారతదేశంలో ఒకే ఒక ICE-ఆధారిత మోడల్‌ను విక్రయిస్తోంది. అది MINI కూపర్ S. కాబట్టి దీని GST ప్రయోజనాలను అర్థం చేసుకోవడం సులభం.

వేరియంట్లుప్రస్తుత ధరలుకొత్త అంచనా ధరగరిష్ఠ ధర తగ్గింపు
ఎసెన్షియల్ ప్యాక్రూ. 46.20 లక్షలురూ. 43.70 లక్షలురూ. 2.50 లక్షలు
క్లాసిక్ ప్యాక్రూ. 51.95 లక్షలురూ. 49.20 లక్షలురూ. 2.75 లక్షలు
ఇష్టమైన ప్యాక్రూ. 55.00 లక్షలురూ. 52.00 లక్షలురూ. 3.00 లక్షలు
JCW ప్యాక్రూ. 57.50 లక్షలురూ. 54.50 లక్షలురూ. 3.00 లక్షలు

GST సంస్కరణ అమలు తర్వాత మినీ కూపర్ S ధర దాదాపు 3 లక్షల రూపాయలు తగ్గింది.

