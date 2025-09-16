'iOS 26' వచ్చేసిందోచ్- సపోర్ట్ చేసే ఐఫోన్లు ఇవే!- డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలాగంటే?
కొత్త ఫీచర్లతో యాపిల్ 'iOS 26' అప్డేట్- వివరాలు ఇవే!
Published : September 16, 2025 at 5:51 PM IST
iOS 26 Update: యాపిల్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న iOS 26 అప్డేట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలయింది. ఇది ఇప్పుడు ఐఫోన్ 11, ఆ తర్వాతి తరం మోడళ్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఈసారి కంపెనీ ఫీచర్లను మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ఇంటర్ఫేస్ను కూడా రీడిజైన్ చేసింది. WWDC 2025లో ప్రవేశపెట్టిన ఈ సాఫ్ట్వేర్లో లిక్విడ్ గ్లాస్ అనే కొత్త UI డిజైన్, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు, అప్డేటెడ్ యాప్లు, కార్ప్లే కోసం కొత్త ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీని "లిక్విడ్ గ్లాస్" డిజైన్ పరికరాన్ని చాలా ఆకర్షణీయంగా చేయడంతో పాటు ప్రతి యాపిల్ డివైజ్కు దాదాపు ఒకే రూపాన్ని ఇస్తుంది. అయితే ప్రతి ప్లాట్ఫారమ్ దాని సొంత ప్రత్యేక ఫీచర్లను, ఎలిమెంట్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
లిక్విడ్ గ్లాస్ UI: లిక్విడ్ గ్లాస్ అనేది యాప్ ఐకాన్లు, విడ్జెట్లు, నావిగేషన్లో ఇంప్లిమెంటెడ్ న్యూ ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్ అని యాపిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (SVP) క్రెయిగ్ ఫెడెరిగి WWDC 2025లో అన్నారు. ఇది హోమ్, లాక్ స్క్రీన్లలో కొత్త కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్స్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. లాక్ స్క్రీన్లోని టైమ్ విడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇమేజ్లో ఉన్న స్పేస్ను బట్టి ఆటోమేటిక్గా పరిమాణం మారుతుంది. అది కూడా 3D ఎఫెక్ట్తో వస్తుంది. దీంతోపాటు యాపిల్ కొత్త OS అంటే 'iOS 26'తో ఐఫోన్కు అనేక కొత్త ఫీచర్లను జోడించింది. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
iOS 26 అప్డేట్లో స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఈ అప్డేట్లో యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. మెసెజ్లు, ఫేస్టైమ్, ఫోన్ యాప్స్ ఇప్పుడు ఆన్-డివైజ్లో లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ను అందిస్తాయి. అది కూడా ఇంటర్నెట్ లేని సమయంలో కూడా. ప్రారంభంలో ఈ ఫీచర్ ఇంగ్లీష్ (US, UK), స్పానిష్, జర్మన్, ఫ్రెంచ్, జపనీస్, కొరియన్తో సహా 9 భాషలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఇకపోతే ఈ అప్డేట్లో మరో కొత్త ఫీచర్ "విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్". దీనికి 'highlight to search' ఆప్షన్ ఉంటుంది. వినియోగదారులు వెబ్సైట్ లేదా స్క్రీన్లో కనిపించే టెక్స్ట్ సమ్మరీని హైలైట్ చేయడం ద్వారా చదవవచ్చు లేదా క్యాలెండర్కు నేరుగా ఈవెంట్లను జోడించవచ్చు. ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ సర్కిల్ టు సెర్చ్ని పోలి ఉంటుంది.
కానీ యాపిల్ దీనిని తనదైన స్టైల్లో ప్రవేశపెట్టింది. అంటే విజువల్ ఇంటెలిజెన్స్ను మెరుగుపరచడం ద్వారా ChatGPTకి ఆన్-స్క్రీన్ కంటెంట్ గురించి ప్రశ్నలు అడిగే సామర్థ్యాన్ని, అలాగే Google, Etsyలో సిమిలర్ ఇమేజ్లు, ఉత్పత్తుల కోసం శోధించే సామర్థ్యాన్ని జోడించింది. అదనంగా AI-ఆధారిత షార్ట్కట్లు, రైటింగ్ టూల్స్, ఇమేజ్ ప్లేగ్రౌండ్ కోసం కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ iOS 26 అప్డేట్కు సపోర్ట్ చేసే ఐఫోన్ల జాబితాను పరిశీలిద్దాం రండి.
iOS 26 సపోర్ట్ చేసే డివైజ్లు: iOS 26 అనేది ఐఫోన్ 11, ఆ తర్వాతి మోడళ్లకు ఉచిత OTA అప్డేట్గా అందుబాటులో ఉంటుంది. కానీ యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు ఐఫోన్ 16 సిరీస్, ఐఫోన్ 15 ప్రో మోడళ్లకు మాత్రమే పరిమితం అని గమనించాలి.
- ఐఫోన్ 17
- ఐఫోన్ 17 ఎయిర్
- ఐఫోన్ 17 ప్రో
- ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్
యాపిల్ 16 సిరీస్:
- ఐఫోన్ 16
- ఐఫోన్ 16e
- ఐఫోన్ 16 ప్లస్
- ఐఫోన్ 16 ప్రో
- ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్
యాపిల్ 15 సిరీస్:
- యాపిల్ 15
- యాపిల్ 15 ప్లస్
- యాపిల్ 15 ప్రో
- యాపిల్ 15 ప్రో మ్యాక్స్
యాపిల్ 14 సిరీస్:
- యాపిల్ 14
- యాపిల్ 14 ప్లస్
- యాపిల్ 14 ప్రో
- యాపిల్ 14 ప్రో మ్యాక్స్
ఐఫోన్ 13 సిరీస్:
- ఐఫోన్ 13
- ఐఫోన్ 13 మినీ
- ఐఫోన్ 13 ప్రో
- ఐఫోన్ 13 ప్రో మ్యాక్స్
ఐఫోన్ 12 సిరీస్:
- ఐఫోన్ 12
- ఐఫోన్ 12 మినీ
- ఐఫోన్ 12 ప్రో
- ఐఫోన్ 12 ప్రో మ్యాక్స్
ఐఫోన్ 11 సిరీస్:
- ఐఫోన్ 11
- ఐఫోన్ 11 ప్రో
- ఐఫోన్ 11 ప్రో మ్యాక్స్
ఐఫోన్ SE సిరీస్:
- ఐఫోన్ SE (2nd Generation)
పైన అందించిన జాబితాలో మీ దగ్గర ఏ ఐఫోన్ ఉన్నా మీరు యాపిల్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త, లేటెస్ట్ అప్డేట్ను ఉపయోగించగలరు. అయితే దాని కోసం మీరు ఈ లేటెస్ట్ అప్డేట్ను మీ ఐఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దీన్ని రెండు విధానాలలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అవి:
విధానం 1: OTA (Over the Air) ద్వారా అప్డేట్ చేయడం
- ఇందుకోసం ముందుగా "Settings"కు వెళ్లండి.
- తర్వాత "General"పై క్లిక్ చేయండి.
- ఆపై "Software Update"ను ఎంచుకోండి.
- iOS 26 అప్డేట్ను ఎంచుకుని "Update Now"పై క్లిక్ చేయండి.
- డౌన్లోడ్ పూర్తయిన తర్వాత "Install"పై ట్యాప్ చేయండి.
విధానం 2: iTunes నుంచి మాన్యువల్ ఇన్స్టాల్ చేయడం
- Mac లేదా PCలో iTunes యాప్ను ప్రారంభించండి.
- ఐఫోన్ను USB లేదా Wi-Fi కి కనెక్ట్ చేయండి.
- iTunes టాప్ లెఫ్ట్లో ఉన్న "iPhone" బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- "Summary" ట్యాబ్కి వెళ్లండి.
- "Check for Update"పై క్లిక్ చేయండి.
- అప్డేట్ దొరికినప్పుడు "Download"పై క్లిక్ చేసి ఆపై "Update"పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు Terms & Conditionsను అంగీకరించి ఇన్స్టాలేషన్ను ప్రారంభించండి.
ఈ రెండు ప్రాసెస్లలో దేనిని అనుసరించడం ద్వారా అయినా మీరు మీ ఐఫోన్లో ఈ తాజా నవీకరణను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మీరు లిక్విడ్ గ్లాస్ UI, AI-బేస్ట్ లైవ్ ఫీచర్లను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.