iPhone 17 Production in Bengaluru: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారత్లో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. గత కొన్నేళ్లలో ఇక్కడ ఐఫోన్లకు మంచి డిమాండ్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా "ఐఫోన్ 14", "ఐఫోన్ 15", "ఐఫోన్ 16" మోడల్స్కు భారతదేశంలో విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు "ఐఫోన్ 17" వంతు వచ్చింది. యాపిల్ ఈ లేటెస్ట్, అప్కమింగ్ ఐఫోన్ ఉత్పత్తిని భారతదేశంలో ప్రారంభించింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఐఫోన్ తయారీ సంస్థ అయిన ఫాక్స్కాన్ బెంగళూరు సమీపంలోని దేవనహళ్లిలో తన కొత్త ప్లాంట్ను నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్లాంట్ చైనా వెలుపల కంపెనీకి రెండవ అతిపెద్ద ఫ్యాక్టరీ. దీనిని నిర్మించడానికి కంపెనీ దాదాపు రూ.25,000 కోట్లు అంటే $2.8 బిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. ఇప్పటికే చెన్నైలో ఉన్న తమ ప్లాంట్లో ఈ ఐఫోన్ల ఉత్పత్తి జరుగుతుండగా తాజాగా బెంగళూరు ప్లాంట్లో కూడా మొదలుపెట్టింది.
ప్రారంభంలో సమస్యలు: కంపెనీ ఇప్పటికే చెన్నై ప్లాంట్లో "ఐఫోన్ 17"ను తయారు చేస్తోంది. బెంగళూరు ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభంతో యాపిల్ ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులో భారతదేశం మరింత ముఖ్యమైనదిగా మారింది. అంతకుముందు భారతదేశంలో ఐఫోన్లను తయారు చేస్తున్న 300 మందికి పైగా ఇంజనీర్లు, సాంకేతిక నిపుణులను చైనా అకస్మాత్తుగా వెనక్కి పిలిపించింది. ఇది "ఐఫోన్ 17" ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగించింది. ఇప్పుడు ఆ లోటును పూడ్చడానికి కంపెనీ తైవాన్తో సహా ఇతర దేశాల నుంచి నిపుణులను తీసుకువస్తోంది. ప్రస్తుతానికి దేశంలో "ఐఫోన్ 17" ఉత్పత్తి చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైంది.
🚨 Foxconn's Bengaluru plant has started producing iPhone 17.— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 18, 2025
The plant is the company's second-largest manufacturing unit outside China, was set up with an investment of $2.8 billion and is located in Devanahalli near Bengaluru, Karnataka. pic.twitter.com/qz6Xx1LCKN
భారతదేశంలో 6 కోట్ల ఐఫోన్ల తయారీ: గత కొన్నేళ్లుగా భారతదేశంలో ఐఫోన్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా యాపిల్ ఐఫోన్ల తయారీ వేగాన్ని కూడా పెంచింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో భారతదేశంలో 60 మిలియన్లు అంటే 6 కోట్ల ఐఫోన్లను తయారు చేయడమే కంపెనీ లక్ష్యం. అయితే గతేడాది కంపెనీ 35-40 మిలియన్ యూనిట్లు (3-4 కోట్ల ఐఫోన్ యూనిట్లు)ను తయారు చేసింది. యాపిల్ మార్చి 2025 నాటికి భారతదేశంలో 22 బిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.1.83 లక్షల కోట్లు) విలువైన ఐఫోన్లను తయారు చేసింది. ఇది గతేడాది కంటే 60% ఎక్కువ.
అమెరికాలో అమ్ముడైన ఐఫోన్లలో ఎక్కువ భాగం భారత్లో తయారైనవే!: భారతదేశంలో తయారైన ఐఫోన్లు భారత్లోనే కాకుండా యాపిల్ హోమ్ మార్కెట్లో కూడా అమ్ముడయ్యాయి. జూన్ 2025లో అమెరికాలో అమ్ముడైన ఐఫోన్లలో ఎక్కువ భాగం భారతదేశంలోనే తయారయ్యాయని యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ విశ్వసిస్తున్నారు. జులై 31న కంపెనీ విడుదల చేసిన ఆర్థిక ఫలితాల తర్వాత ఆయన ఈ సమాచారాన్ని అందించారు.
భారత్లో పెరిగిన యాపిల్ సరఫరా: పైన పేర్కొన్నట్లుగా భారతదేశంలో యాపిల్ కంపెనీ ఫోన్ అంటే ఐఫోన్కు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. 2025 మొదటి అర్ధభాగంలో యాపిల్ భారతదేశంలో 5.9 మిలియన్ ఐఫోన్లను విక్రయించింది. ఇది గతేడాది కంటే 21.5% ఎక్కువ. ఈ కాలంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడల్ "ఐఫోన్ 16". ఈ గణాంకాలలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కేవలం ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో మాత్రమే ఐఫోన్ల సరఫరా 20% పెరిగింది. దీంతో కంపెనీ 7.5% మార్కెట్ వాటాను సాధించింది.