యాపిల్ "వాచ్ సిరీస్ 11", "వాచ్ అల్ట్రా 3", "వాచ్ SE 3" లాంఛ్- వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

యాపిల్ లేటెస్ట్ స్మార్ట్​వాచ్​లు వచ్చేశాయ్- వివరాలు ఇవే!

Apple Launches Watch Series 11 Along with watch ultra 3, Watch SE 3-
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 8:07 AM IST

Apple Launches Watch Series 11: యాపిల్ తన కొత్త "వాచ్ సిరీస్ 11", "వాచ్ అల్ట్రా 3", "వాచ్ SE 3" ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది. రాత్రి జరిగిన "Awe Dropping" అనే తన అతిపెద్ద వార్షిక ఈవెంట్​లో కంపెనీ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్, "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3"తో పాటు వీటినీ ప్రకటించింది. వీటిలో "యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11" అత్యంత స్లిమ్ డిజైన్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. "వాచ్ అల్ట్రా 3" అయితే యాపిల్ వాచ్‌లో మునుపెన్నడూ లేనంత అతిపెద్ద డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. "SE 3" ఇప్పుడు ఆల్​వేస్-ఆన్ డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది. అంటే దీని డిస్‌ప్లే ఎప్పుడూ ఆన్‌లోనే ఉంటుంది. ఈ మూడు వాచ్ మోడల్‌లు కొత్త ఫీచర్లు, అప్‌గ్రేడెడ్ సామర్థ్యాలతో వస్తాయి.

సేల్ వివరాలు: కంపెనీ వీటి ప్రీ-ఆర్డర్‌లను ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. అయితే మార్కెట్​లో వీటి సేల్స్ సెప్టెంబర్ 19, 2025 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

1. యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11: ఈ కొత్త "యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11" వాచ్ OS 26తో వస్తుంది. ఇందులో లిక్విడ్ గ్లాస్ డిజైన్, కొత్త సామర్థ్యాలతో కూడిన హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది స్మార్ట్ స్టాక్ హింట్స్, హావభావాలు, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్, వర్కౌట్ బడ్డీ విత్ ఎయిర్‌పాడ్స్, హైపర్‌టెన్షన్, క్రమరహిత హృదయ స్పందన రేటు కోసం ECG విత్ నోటిఫికేషన్​కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఈ కొత్త వాచ్ కొత్త స్లీప్ స్కోర్ ఫీచర్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు నిద్రను ట్రాక్ చేయడానికి, హృదయ స్పందన రేటు, మణికట్టు ఉష్ణోగ్రత, బ్లడ్​లో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు, శ్వాసకోశ రేటు వంటి ముఖ్యమైన ఆరోగ్య స్థితిని కొలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ "వాచ్ సిరీస్ 11"ను 100 శాతం రీసైకిల్ చేసిన టైటానియం, అల్యూమినియం కేసులతో రూపొందించారు. ఇది ఇప్పటివరకు లేనంత అత్యంత స్లిమ్ డిజైన్​ను కలిగి ఉంది. ఇది 24 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తుందని, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

అంతేకాకుండా ఈ కొత్త "వాచ్ సిరీస్ 11" రెండు రెట్లు ఎక్కువ స్క్రాచ్-రెసిస్టెంట్ అని అంటోంది. ఇది అదనపు దృఢత్వం కోసం సిరామిక్ కోటింగ్, అయాన్-X గ్లాస్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది కనెక్టివిటీలో అప్‌గ్రేడ్‌లను కూడా తెస్తుంది. అంటే "వాచ్ సిరీస్ 10"లో 4G LTE కనెక్టివిటీని కలిగి ఉండగా ఇప్పుడు ఈ కొత్త వాచ్ 5G సెల్యులార్ నెట్‌వర్క్‌కు మద్దతుతో వచ్చింది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ యాపిల్ కొత్త "వాచ్ సిరీస్ 11" జెట్ బ్లాక్, సిల్వర్, రోజ్ గోల్డ్​తో పాటు కొత్త రిఫ్రెష్డ్ స్పేస్ గ్రే కలర్ వేరియంట్‌లో లభిస్తుంది.

ధర ఎంతంటే?: యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11 42mm GPS-ఓన్లీ మోడల్ ధర $399 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2. యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3: యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3 అనేక ప్రత్యేక లక్షణాలతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. వాటిలో ప్రధానమైనవి 42-గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ (ఇది తక్కువ పవర్ మోడ్‌లో 72 గంటల వరకు ఉంటుంది), యాపిల్ వాచ్‌లో ఇప్పటివరకు లేనంత అతిపెద్ద డిస్‌ప్లే.

దీని స్క్రీన్ 1Hz ఆల్​వేస్-ఆన్‌ రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది LTPO3, వైడ్-యాంగిల్ OLEDలను కలిగి ఉంటుంది. వీటిలో LTPO3 వాచ్ తక్కువ శక్తిని వినియోగించడంలో సహాయపడటంతో పాటు డిస్​ప్లే బోర్డర్‌లను 24 శాతం సన్నగా ఉండేలా చేస్తుంది. అయితే వైడ్-యాంగిల్ OLED ప్రతి పిక్సెల్​ను ఎక్కువ బ్రైట్​నెస్​ను అందించడం కోసం వైడ్ యాంగిల్స్​లో ఎక్కువ కాంతిని విడుదల చేయడానికి ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది.

దీని బిల్డ్-ఇన్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ ఈ కొత్త అల్ట్రా మోడల్​లో ఎమెర్జెన్సీ సర్వీసులు, ఫ్రండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి మెసెజ్​లు చేయటానికి, ఆఫ్​ గ్రిడ్​లో ఉన్నప్పుడు శాటిలైట్​ ద్వారా అత్యవసర SOSని ఉపయోగించి "Find My"తో వారి లొకేషన్​ను షేర్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ "వాచ్ అల్ట్రా 3 5G" సెల్యులార్ సామర్థ్యాలను కూడా కలిగి ఉంది. అంతేకాక "స్పోర్ట్స్ వాచ్‌లో అత్యంత కచ్చితమైన GPS"ని కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ కొత్త "వాచ్ అల్ట్రా 3" స్లీప్ స్కోర్, హైపర్‌టెన్షన్ నోటిఫికేషన్‌లు, ఇర్రెగ్యులర్ రిథమ్ నోటిఫికేషన్‌లు, హార్ట్ రేట్ నోటిఫికేషన్‌లు, ECG యాప్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మానిటర్, స్లీప్ అప్నియా నోటిఫికేషన్‌లతో పాటు మరిన్ని హెల్త్-సెంట్రిక్ ఫీచర్‌లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

"వాచ్ సిరీస్ 11", "అల్ట్రా 3" రెండూ ప్రీ-లోడెడ్ ఫిట్‌నెస్ ఫీచర్లతో విడుదలయ్యాయి. వీటిలో కొత్త "వర్కౌట్ బడ్డీ"తో పాటు యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అందించిన మొట్టమొదటి "ఫిట్‌నెస్ ఎక్స్​పీరియన్స్"​ ఫీచర్ ఉంది. ఇది యూజర్ వర్కౌట్ డేటా, ఫిట్​నెస్ హిస్టరీని విశ్లేషించి హృదయ స్పందన రేటు, వేగం, దూరం, యాక్టివిటీ రింగ్స్, పర్సనల్ ఫిట్‌నెస్ మైల్​స్టోన్స్​తో పాటు మరిన్ని వివరాల​ను అందిస్తుంది.

క్రీడాకారుల కోసమే ప్రత్యేకంగా: క్రీడా కార్యకలాపాల కోసం రూపొందించిన ఈ "యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3" రన్నర్లు, సైక్లిస్టులు, స్విమ్మర్లు, హైకర్లు, డైవర్లు, గోల్ఫర్లకు ఉపయోగపడే అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్ల మద్దతును ఇస్తుంది. యాపిల్ వాచ్ కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ watchOS 26తో ఇది లిక్విడ్ గ్లాస్, స్మార్ట్ స్టాక్ హింట్స్, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేషన్​తో పాటు మరిన్నింటితో కొత్త రూపాన్ని పొందుతుంది.

యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3 ధర ఎంత?: ఈ వాచ్ ధర USలో $799 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కొత్త బ్యాండ్స్ కలెక్షన్​తో ఇది సహజ లేదా బ్లాక్ టైటానియంలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

3. యాపిల్ వాచ్ SE 3: ఇది S10 చిప్​ను కలిగి ఉంది. ఈ వాచ్​ స్లీప్ స్కోర్, స్లీప్ అప్నియా నోటిఫికేషన్‌లు, మణికట్టు ఉష్ణోగ్రత సెన్సింగ్​తో పాటు మరిన్ని వివరాలను అందించేందుకు మునపటి కంటే అధునాతన హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది ఆల్వేస్-ఆన్ డిస్‌ప్లే, డబుల్-ట్యాప్ అండ్ రిస్ట్ ఫ్లిక్ గెస్టర్స్, ఆన్-డివైస్ సిరి, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఈ "వాచ్ SE 3" కూడా కొత్తగా ప్రారంభిచిన ఇతర రెండు వాచ్ మోడల్‌ల మాదిరిగానే 5G సెల్యులార్ సామర్థ్యాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది కూడా కొత్త యాపిల్ వాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ "watchOS 26"పై రన్ అవుతుంది. ఇదీ యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఆధారితమైన లేటెస్ట్ లిక్విడ్ గ్లాస్ లుక్​తో పాటు వర్కౌట్ బడ్డీని కూడా కలిగి ఉంది. హార్ట్ హెల్త్ నోటిఫికేషన్‌లు, సైకిల్ ట్రాకింగ్, కార్డియో ఫిట్‌నెస్, ఫాల్ డిటెక్షన్, క్రాష్ డిటెక్షన్, ఎమర్జెన్సీ SOS, చెక్ ఇన్ వంటి ఫీచర్లు ఈ కొత్త మోడల్‌లోనూ కొనసాగుతున్నాయి.

ధర ఎంతంటే?: ఈ కొత్త "యాపిల్ వాచ్ SE 3" ధర USలో $249 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మిడ్​నైట్, స్టార్​లైట్​ అల్యూమినియం కేసులలో 40mm, 44mm పరిమాణాలలో వస్తుంది.

