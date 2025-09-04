ETV Bharat / technology

దూకుడుమీదున్న యాపిల్- రెండు రోజుల్లోనే మరో రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం - APPLE KOREGAON PARK

యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్: పుణెలో కొత్త రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం- వివరాలు మీకోసం!

Apple Koregaon Park
Apple Koregaon Park (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read

Apple Koregaon Park: అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ యమ జోరుగా ఉంది. భారత్​లో తన ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను చక చకా విస్తరిస్తోంది. రెండురోజుల క్రితమే భారత్​లో తన మూడో షోరూమ్​ను ఓపెన్ చేయగా తాజాగా నాలుగో రిటైల్ స్టోర్​ను ప్రారంభించింది. ఇది మహారాష్ట్రలోని పూణేలోని కోపా మాల్ కోరెగావ్ పార్క్‌లో ఉంది.

