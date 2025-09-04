Apple Koregaon Park: అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ యమ జోరుగా ఉంది. భారత్లో తన ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను చక చకా విస్తరిస్తోంది. రెండురోజుల క్రితమే భారత్లో తన మూడో షోరూమ్ను ఓపెన్ చేయగా తాజాగా నాలుగో రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించింది. ఇది మహారాష్ట్రలోని పూణేలోని కోపా మాల్ కోరెగావ్ పార్క్లో ఉంది.
యాపిల్ కోరెగావ్ పార్క్: పుణెలో కొత్త రిటైల్ స్టోర్ ప్రారంభం- వివరాలు మీకోసం!
Published : September 4, 2025 at 1:59 PM IST
Apple Koregaon Park: అమెరికాకు చెందిన టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ యమ జోరుగా ఉంది. భారత్లో తన ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయ కార్యకలాపాలను చక చకా విస్తరిస్తోంది. రెండురోజుల క్రితమే భారత్లో తన మూడో షోరూమ్ను ఓపెన్ చేయగా తాజాగా నాలుగో రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించింది. ఇది మహారాష్ట్రలోని పూణేలోని కోపా మాల్ కోరెగావ్ పార్క్లో ఉంది.