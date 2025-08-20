Entire iPhone 17 Lineup Production in India: యాపిల్ మరో మాస్టర్ ప్లాన్తో ముందుకు వచ్చింది. తొలిసారిగా "ఐఫోన్ 17" సిరీస్లోని అన్ని మోడళ్లను (హై-ఎండ్ ప్రో వేరియంట్లతో సహా) లాంఛ్కు ముందే భారతదేశంలో ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అమెరికాలో విక్రయించే ఐఫోన్ల అసెంబ్లింగ్ కార్యకలాపాలన్నీ భారత్కు మార్చే యోచనలో ఉన్న కంపెనీ చైనాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడంలో భాగంగానే ఈ వ్యూహ రచన చేసినట్లు సమాచారం.
ఏం జరిగిందంటే?: అమెరికా, చైనా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం రాజుకుంది. ఇరు దేశాలు భారీ స్థాయిలో పరస్పర సుంకాలు విధించుకుంటున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల కారణంగా యాపిల్ కంపెనీని చైనా నుంచి దూరంగా వెళ్లాలని ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు ఇటీవలే ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ నివేదిక వెల్లడించింది. దీంతో ఈ టారీఫ్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు యాపిల్ ప్రత్యమ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు అమెరికా మార్కెట్లో విక్రయించే ఐఫోన్ల తయారీ మొత్తాన్ని భారత్కు తరలించే పనిలో పడింది.
యాపిల్ గత కొన్నేళ్లుగా భారతదేశంలో ఐఫోన్ ఉత్పత్తిని క్రమంగా పెంచుకుంటూ వస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త లైనప్లోని ప్రతి మోడల్ను భారత్లో తయారు చేస్తుండటం ఇదే తొలిసారి అని బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదించింది. కంపెనీ ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని 5 కర్మాగారాలలో పనిచేస్తోంది. వాటిలో ఇటీవల ప్రారంభించిన రెండు ప్లాంట్లు ఉన్నాయి.
ఇవి తమిళనాడులోని హోసూరులో టాటా గ్రూప్ ఫెసిలిటీ, బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని ఫాక్స్కాన్ హబ్ ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో ఉన్నాయి. యాపిల్ ప్రముఖ స్థానిక భాగస్వామిగా మారిన టాటా మరో రెండేళ్లలో భారత్ ఐఫోన్ ఉత్పత్తిలో దాదాపు సగాన్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో ఉత్పత్తి పెంచడం ద్వారా యాపిల్ చైనా వస్తువుల సుంకాల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ మార్కెట్కు ఎగుమతులు చేసే విషయంలో చైనా నుంచి తన ఉత్పత్తిని భారతదేశానికి మార్చాలని ప్రణాళికలు వేస్తోంది.
యాపిల్ భారతదేశంలో కొత్త "ఐఫోన్ 17e"ను తయారు చేయడానికి కూడా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇది "ఐఫోన్ 16e"కి సక్సెసర్గా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు దేశంలో "ఐఫోన్ 18" ఉత్పత్తికి సంబంధించిన ప్రణాళికలపై ఇప్పటికే చర్చలు మొదలైనట్లు నివేదిక తెలిపింది.
కాగా యాపిల్ మొదట 2017లో భారతదేశంలో ఐఫోన్లను అసెంబుల్ చేయడం ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు "ఐఫోన్ 17" సిరీస్లోని అన్ని మోడళ్లను భారత్లోనే ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి మన ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాల సహాయంతో విస్తరించింది. అయితే భారత్లో ఇక ఐఫోన్ల తయారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఇటీవలే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ యాపిల్ సీఈవో టిమ్కుక్కు సూచించారు. యాపిల్ ఐఫోన్లను భారత్లో తయారు చేయడం తనకు ఇష్టం లేదనీ, అత్యంత టారిఫ్లు విధించే దేశాల్లో భారత్ ఒకటని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఈ విషయంలో ఎవరు వద్దన్నా ఇండియాలో పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తామని యాపిల్ ప్రకటించడం గమనార్హం.