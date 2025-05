ETV Bharat / technology

రే-బాన్ గ్లాసెస్​కు పోటీగా యాపిల్ స్మార్ట్​గ్లాసెస్!​- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే? - APPLE SMART GLASSES

Ray-Ban Meta AI Glasses ( Photo Credit- Met )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 10, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 3:01 PM IST

Specialized Chip for Apple Smart Glasses: ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో స్మార్ట్​ గ్లాసెస్​ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇంతకు ముందు మసకబారిన కళ్లు చక్కగా కనిపించేందుకు కళ్లద్దాలు ఉపయోగించారు. అయితే ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ మొదలుకుని కాల్స్, ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీయడం, షాపింగ్, పార్కింగ్, వంట వరకూ మనం ఏం పనిచేస్తున్నా అందులో సాయం చేస్తూ కళ్లద్దాలతో కానిదేముంది? అనే విధంగా మనకు పర్సనల్ అసిస్టెంట్​గా మారిపోయాయి. ఓ పక్క ఫ్యాషన్, మరోపక్క టెక్నాలజీని కలుపుకొని పనిచేస్తున్నాయి ఈ స్మార్ట్​గ్లాసెస్​. మార్కెట్​లో మెటా, ఎస్సిలోర్, లుక్సోటికా, సీకో, ఎప్సన్ వంటి చాలా రకాల కంపెనీల నుంచి స్మార్ట్​గ్లాసెస్​ అందుబాటులో ఉన్నాయి. తాజాగా యాపిల్​ కూడా ఈ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయింది. కంపెనీ ప్రస్తుతం తన తొలి స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌లో వచ్చే చిప్‌పై పనిచేస్తోందని ఓ నివేదిక తెలిపింది. ఆ వివరాలు మీకోసం. యాపిల్ స్మార్ట్​గ్లాసెస్: యాపిల్​ ఓ ప్రత్యేకమైన చిప్​​తో స్మార్ట్​గ్లాసెస్​ను తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు యాపిల్ తన మొదటి స్మార్ట్​ గ్లాసెస్​ కోసం ఒక ప్రత్యేక చిప్​ను అభివృద్ధి చేస్తోందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక పేర్కొంది. ఈ చిప్​ బేసిస్ యాపిల్ వాచ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్యాకేజీ (SiP) పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం యాపిల్ రెండు రకాల స్మార్ట్ గ్లాసెస్​ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వీటికి N401 అనే కోడ్‌నేమ్ ఉంది. వీటిలో ఒకటి మెటాకు చెందిన 'రే-బాన్ మెటా AI గ్లాసెస్' మాదిరిగా కెమెరా, మైక్రోఫోన్‌తో వస్తుంది. మరొకటి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) కంటెంట్‌కు సపోర్ట్​ చేస్తుంది. ఇది మెటా 'రే-బాన్ మెటా AI గ్లాసెస్' లాగా వీడియో రికార్డింగ్, ఫొటోగ్రఫీ కోసం మెటా AIని ఉపయోగించుకునే సౌకర్యాన్ని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. యాపిల్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ కోసం కొత్త చిప్: నివేదిక ప్రకారం.. అభివృద్ధి దశలో ఉన్న యాపిల్ స్మార్ట్​గ్లాసెస్​ కోసం ఓ ప్రత్యేకమైన చిప్​ను కంపెనీ సప్లయర్ TSMC తయారుచేస్తోంది. ఈ స్మార్ట్​గ్లాసెస్ వచ్చే రెండేళ్లలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు. అయితే ఫేస్‌బుక్ మాతృ సంస్థ మెటా ఇప్పటికే ఈ రంగంలో ముందంజలో ఉంది. మెటా అందించే ఆఫర్లతో పోటీ పడేందుకు ఈ జత స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను విడుదల చేయడంలో యాపిల్ మరిన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

