ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వచ్చేశాయోచ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 10, 2025 at 7:03 AM IST
Apple iPhone 17 Series Launched: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్ తదుపరి తరం ఐఫోన్లు లాంఛ్ అయ్యాయి. యాపిల్ ఈవెంట్ 2025లో కంపెనీ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను విడుదల చేసింది. దీనితోపాటు యాపిల్ "వాచ్ సిరీస్ 11", "వాచ్ అల్ట్రా 3", "వాచ్ SE", "ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3"లను కూడా లాంఛ్ చేసింది.
ఈ సంవత్సరం కొత్త ఐఫోన్ లైనప్లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" ఉన్నాయి. వీటిలో "ఎయిర్" మోడల్ పూర్తిగా కొత్త ఆప్షన్. ఈ ఏడాది కంపెనీ తన పాత "ప్లస్" మోడల్ను నిలిపివేసింది. ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్లలో పెద్దగా ప్రజాదరణ పొందలేదు. ఈ పాత మోడల్ను ఐఫోన్ లైనప్లో నిలిపివేసి కొత్త మోడల్ను తీసుకువచ్చింది.
అయితే "ఎయిర్" నేరుగా "ప్లస్" మోడల్ను భర్తీ చేయదు. కానీ 5.6mm మందంతో ఇది ఐఫోన్ లైనప్లో అత్యంత సన్నని, లైట్వెయిట్ మోడల్గా వినియోగదారులకు పూర్తిగా కొత్త ఎంపిక అవుతుంది. ఇకపోతే స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 17 ప్రధాన అప్గ్రేడ్లను పొందుతుండగా, ప్రో మోడల్లు మరింత మెరుగైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను వివరంగా పరిశీలిద్దాం రండి.
The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more.— Apple (@Apple) September 9, 2025
1. యాపిల్ ఐఫోన్ 17: "ఐఫోన్ 17"లో అతిపెద్ద హైలైట్ ప్రోమోషన్ డిస్ప్లే పరిచయం. అంటే స్టాండర్డ్ మోడల్ ఇప్పుడు ప్రో వేరియంట్ల మాదిరిగానే 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది. ఇది కొంచెం పొడుగ్గా ఉంది కూడా. దీని 6.3-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR స్క్రీన్ కొత్త సిరామిక్ షీల్డ్ 2 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ఇది పటిష్టంగా, మూడు రెట్లు మెరుగైన స్క్రాచ్ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది.
"ఐఫోన్ 17" A19 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇప్పుడు ఈ బేస్ మోడల్ 256GB స్టోరేజ్తో ప్రారంభమవుతుంది. అంటే ఇది మునుపటి తరం కంటే రెట్టింపు ఎంట్రీ స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. ఈ ఐఫోన్లో కొత్త సెంటర్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ కెమెరా, ఆప్టికల్-క్వాలిటీ 2x టెలిఫొటోతో కూడిన 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరా, మాక్రో ఫొటోగ్రఫీకి సపోర్ట్ చేసే కొత్త 48MP ఫ్యూజన్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్స్: "ఐఫోన్ 17" ఐదు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్
- లావెండర్
- మిస్ట్ బ్లూ
- సేజ్
- వైట్
ధర ఎంతంటే?: దీని ధర USలో $799 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
2. యాపిల్ ఐఫోన్ 17 ఎయిర్: ఈ కొత్త "ఎయిర్" మోడల్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన అత్యంత సన్నని ఐఫోన్గా నిలిచింది. అంతే కాకుండా ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్లాబ్-స్టైల్ ఫోన్. ఇది "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్", దాని 5.8mm ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్ను 5.6mm ఫ్రేమ్తో తగ్గిస్తుంది.
ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్ ఉంది. ముందు భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్ 2 అందించారు. వీటితోపాటు "ఎయిర్" మోడల్ 120Hz వరకు ప్రోమోషన్తో సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది. దీని డిస్ప్లే 6.5 అంగుళాల పరిమాణంలో ఉంది.
ఈ కొత్త స్లిమ్, లైట్వెయిట్ టైటానియం ఐఫోన్ A19 ప్రో, N1, C1X చిప్లను కలిగి ఉంది. వీటిని రీడిజైన్డ్ ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్లో అమర్చారు. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఒకే ఒక 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇది 18MP సెంటర్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ నాలుగు రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- స్పేస్ బ్లాక్
- క్లౌడ్ వైట్
- లైట్ గోల్డ్
- స్కై బ్లూ
ధర ఎంతంటే?: USలో దీని బేస్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర $999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
యాపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్: ఈ రెండు ప్రో మోడల్స్ యాపిల్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వేపర్ చాంబర్తో జత చేసిన కొత్త A19 ప్రో చిప్ను కలిగి ఉన్నాయి. దీంతో ఈ రెండు ఫోన్లు అత్యుత్తమ పనితీరును, బ్యాటరీ లైఫ్లో అపారమైన లీపును అందిస్తాయని యాపిల్ చెబుతోంది.
ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే ఈ ఐఫోన్లు వెనుక భాగంలో మూడు 48MP ఫ్యూజన్ కెమెరాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇందులో మెయిన్, అల్ట్రా వైడ్, 8x జూమ్ను ఎనేబుల్ చేసే సరికొత్త టెలిఫొటో ఉన్నాయి. ఇవి సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 18MP సెంటర్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్లో ఫిల్మ్ మేకర్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కోసం రూపొందించిన ప్రోరెస్ రా, యాపిల్ లాగ్ 2, జెన్లాక్ ఉన్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమలో ఈ తరహా వీడియో ఫీచర్లను కలిగి ఉన్న మోడల్స్ ఇవే. ఈ రెండు మోడళ్లలో వెనుక భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్, ముందు భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్ 2 కూడా ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ రెండు మోడల్స్ ఒకేలా మూడు రంగు ఎంపికలు ఉన్నాయి.
- డీప్ బ్లూ
- కాస్మిక్ ఆరెంజ్
- సిల్వర్
ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?: వీటిలో "ఐఫోన్ 17 ప్రో" 256GB బేస్ వేరియంట్ ధర USలో $1,099 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" 256GB బేస్ వేరియంట్ ధర USలో $1,199 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
సేల్ వివరాలు: యాపిల్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త డివైజ్ల ప్రీ-ఆర్డర్లు సెప్టెంబర్ 12న ప్రారంభమవుతాయి. మార్కెట్లో వీటి సేల్స్ సెప్టెంబర్ 19, 2025 నుంచి మొదలుకానున్నాయి.