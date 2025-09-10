ETV Bharat / technology

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ వచ్చేశాయోచ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Apple iPhone 17 Series Launched
Apple iPhone 17 Series Launched (Photo Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 7:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Apple iPhone 17 Series Launched: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న యాపిల్ తదుపరి తరం ఐఫోన్​లు లాంఛ్ అయ్యాయి. యాపిల్ ఈవెంట్ 2025లో కంపెనీ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. దీనితోపాటు యాపిల్ "వాచ్ సిరీస్ 11", "వాచ్ అల్ట్రా 3", "వాచ్ SE", "ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 3"లను కూడా లాంఛ్ చేసింది.

ఈ సంవత్సరం కొత్త ఐఫోన్ లైనప్‌లో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" ఉన్నాయి. వీటిలో "ఎయిర్" మోడల్ పూర్తిగా కొత్త ఆప్షన్​. ఈ ఏడాది కంపెనీ తన పాత "ప్లస్" మోడల్‌ను నిలిపివేసింది. ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్లలో పెద్దగా ప్రజాదరణ పొందలేదు. ఈ పాత మోడల్‌ను ఐఫోన్ లైనప్​లో నిలిపివేసి కొత్త మోడల్‌ను తీసుకువచ్చింది.

అయితే "ఎయిర్​" నేరుగా "ప్లస్" మోడల్‌ను భర్తీ చేయదు. కానీ 5.6mm మందంతో ఇది ఐఫోన్ లైనప్‌లో అత్యంత సన్నని, లైట్​వెయిట్​ మోడల్​గా వినియోగదారులకు పూర్తిగా కొత్త ఎంపిక అవుతుంది. ఇకపోతే స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 17 ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్‌లను పొందుతుండగా, ప్రో మోడల్‌లు మరింత మెరుగైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను వివరంగా పరిశీలిద్దాం రండి.

1. యాపిల్ ఐఫోన్ 17: "ఐఫోన్ 17"లో అతిపెద్ద హైలైట్ ప్రోమోషన్ డిస్‌ప్లే పరిచయం. అంటే స్టాండర్డ్ మోడల్ ఇప్పుడు ప్రో వేరియంట్‌ల మాదిరిగానే 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ స్క్రీన్‌తో వస్తుంది. ఇది కొంచెం పొడుగ్గా ఉంది కూడా. దీని 6.3-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR స్క్రీన్‌ కొత్త సిరామిక్ షీల్డ్ 2 ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది. ఇది పటిష్టంగా, మూడు రెట్లు మెరుగైన స్క్రాచ్ రెసిస్టెన్స్ కలిగి ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది.

Apple iPhone 17 Series
Apple iPhone 17 Series (Photo Credit: Apple)

"ఐఫోన్ 17" A19 చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇప్పుడు ఈ బేస్ మోడల్​ 256GB స్టోరేజ్​తో ప్రారంభమవుతుంది. అంటే ఇది మునుపటి తరం కంటే రెట్టింపు ఎంట్రీ స్టోరేజ్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఐఫోన్​లో కొత్త సెంటర్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ కెమెరా, ఆప్టికల్-క్వాలిటీ 2x టెలిఫొటోతో కూడిన 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరా, మాక్రో ఫొటోగ్రఫీకి సపోర్ట్ చేసే కొత్త 48MP ఫ్యూజన్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి.

కలర్ ఆప్షన్స్: "ఐఫోన్ 17" ఐదు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • బ్లాక్
  • లావెండర్
  • మిస్ట్ బ్లూ
  • సేజ్
  • వైట్

ధర ఎంతంటే?: దీని ధర USలో $799 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2. యాపిల్ ఐఫోన్ 17 ఎయిర్: ఈ కొత్త "ఎయిర్" మోడల్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన అత్యంత సన్నని ఐఫోన్​గా నిలిచింది. అంతే కాకుండా ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్లాబ్-స్టైల్ ఫోన్. ఇది "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్", దాని 5.8mm ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్‌ను 5.6mm ఫ్రేమ్‌తో తగ్గిస్తుంది.

Apple iPhone 17 Air
Apple iPhone 17 Air (Photo Credit: Apple)

ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్ ఉంది. ముందు భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్ 2 అందించారు. వీటితోపాటు "ఎయిర్" మోడల్ 120Hz వరకు ప్రోమోషన్‌తో సూపర్ రెటినా XDR డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది. దీని డిస్​ప్లే 6.5 అంగుళాల పరిమాణంలో ఉంది.

ఈ కొత్త స్లిమ్, లైట్​వెయిట్ టైటానియం ఐఫోన్ A19 ప్రో, N1, C1X చిప్‌లను కలిగి ఉంది. వీటిని రీడిజైన్డ్ ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్​లో అమర్చారు. ఈ ఫోన్​ వెనుక భాగంలో ఒకే ఒక 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇది 18MP సెంటర్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ నాలుగు రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • స్పేస్ బ్లాక్
  • క్లౌడ్ వైట్
  • లైట్ గోల్డ్
  • స్కై బ్లూ

ధర ఎంతంటే?: USలో దీని బేస్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర $999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

యాపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్: ఈ రెండు ప్రో మోడల్స్ యాపిల్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వేపర్ చాంబర్​తో జత చేసిన కొత్త A19 ప్రో చిప్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. దీంతో ఈ రెండు ఫోన్‌లు అత్యుత్తమ పనితీరును, బ్యాటరీ లైఫ్‌లో అపారమైన లీపును అందిస్తాయని యాపిల్ చెబుతోంది.

Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro (Photo Credit: Apple)

ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే ఈ ఐఫోన్​లు వెనుక భాగంలో మూడు 48MP ఫ్యూజన్ కెమెరాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇందులో మెయిన్, అల్ట్రా వైడ్, 8x జూమ్‌ను ఎనేబుల్ చేసే సరికొత్త టెలిఫొటో ఉన్నాయి. ఇవి సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 18MP సెంటర్ స్టేజ్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉన్నాయి.

ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్​లో ఫిల్మ్ మేకర్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కోసం రూపొందించిన ప్రోరెస్ రా, యాపిల్ లాగ్ 2, జెన్‌లాక్ ఉన్నాయి. స్మార్ట్​ఫోన్​ పరిశ్రమలో ఈ తరహా వీడియో ఫీచర్లను కలిగి ఉన్న మోడల్స్ ఇవే. ఈ రెండు మోడళ్లలో వెనుక భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్, ముందు భాగంలో సిరామిక్ షీల్డ్ 2 కూడా ఉన్నాయి.

Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro (Photo Credit: Apple)

కలర్ ఆప్షన్స్: రెండు మోడల్స్ ఒకేలా మూడు రంగు ఎంపికలు ఉన్నాయి.

  • డీప్ బ్లూ
  • కాస్మిక్ ఆరెంజ్
  • సిల్వర్

ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?: వీటిలో "ఐఫోన్ 17 ప్రో" 256GB బేస్ వేరియంట్ ధర USలో $1,099 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" 256GB బేస్ వేరియంట్ ధర USలో $1,199 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

సేల్ వివరాలు: యాపిల్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త డివైజ్​ల ప్రీ-ఆర్డర్‌లు సెప్టెంబర్ 12న ప్రారంభమవుతాయి. మార్కెట్​లో వీటి సేల్స్ సెప్టెంబర్ 19, 2025 నుంచి మొదలుకానున్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

IPHONE 17 PRICE IN INDIAIPHONE 17 FEATURESIPHONE 17 AIRAPPLE IPHONE 17 PRO MAX PRICEAPPLE IPHONE 17 SERIES LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.